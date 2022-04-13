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НАТО (8634) Финляндия (904) членство в НАТО (1434) Швеция (968)

Решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в течение нескольких недель, - премьер Марин

нато

Финляндия в ближайшие недели примет решение о том, стоит ли вступать в НАТО.

Об этом заявила в среду финский премьер-министр Санна Марин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решение по НАТО будет принято в течение нескольких недель", - приводит агентство Bloomberg слова премьера Финляндии.

Марин добавила, что не видит необходимости в том, чтобы решение Швеции по НАТО принималось одновременно с Финляндией. При этом, по ее словам, она хотела бы, чтобы обе страны "сделали одинаковый выбор".

Ранее The Times со ссылкой на официальные лица США сообщало, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом.

По их данным, членство в НАТО для обеих стран было "темой для разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел Альянса.

Читайте также: Швеция и Финляндия сами решат, вступать ли в НАТО. Угрозы РФ недопустимы, - глава МИД Швеции Линде
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Топ комментарии
+17
Мудре рішення.
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13.04.2022 14:08
+16
Аххаха! путин хотел ослабить нато, а, наоборот, усилил нато!

С него весь мир будет ржать.

И в россии тоже.
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13.04.2022 14:09
+12
Хоть душа порадуется за вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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13.04.2022 14:24
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Мудре рішення.
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13.04.2022 14:08 Ответить
Бажано на 9 травня це офіційно оголосити!
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13.04.2022 14:52 Ответить
Аххаха! путин хотел ослабить нато, а, наоборот, усилил нато!

С него весь мир будет ржать.

И в россии тоже.
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13.04.2022 14:09 Ответить
Это хороший подзатыльник юхлу👍
Скоро и кирпич прилетит💥
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13.04.2022 14:17 Ответить
Всєх переіграл!
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13.04.2022 15:01 Ответить
А чего, не хотите нейтралитет и гарантами безопасности Францию, Германию и Турцию?
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13.04.2022 14:11 Ответить
Бо влада в державі належить фінам.
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13.04.2022 14:25 Ответить
І Росією.
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13.04.2022 14:25 Ответить
А як що Угорщина буде не задоволена , що тоді????
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13.04.2022 14:13 Ответить
Угорці з фінами однієї сім'ї (мовної), порозуміються.
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13.04.2022 14:15 Ответить
у Фінляндії нема територій які хочуть угри - Закарпаття
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13.04.2022 14:19 Ответить
Додам. Мадярщина робитиме те, що їй скаже Uncle Sam. Навіть в разі, коли ухвалюватиметься рішення про вступ України. Він знайде потрібні слова
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13.04.2022 16:36 Ответить
Поспішають, бо, мабуть, щось знають.
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13.04.2022 14:21 Ответить
Цікаво, НАТО за весь час, збільшувалось більш ніж за час правління *****?
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13.04.2022 14:23 Ответить
"сім'я" може й одна але, як там в москалів: "брат то родной да карман не одной". Для прийняття нового члена мусять дати згоду всі 100%. Думаєте Орбан з Путіним вже цю справу не "перетерли"??. Що фіни можуть мадярам запропонувати щоб ті "кинули" рашку ?
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13.04.2022 14:24 Ответить
А тут питання, що звидше зробить НАТО, викине угорців і прийме шведів з фіннами, чи навпаки?
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13.04.2022 14:25 Ответить
Хоть душа порадуется за вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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13.04.2022 14:24 Ответить
На самом деле это сильный удар по **********. Благодаря "спецоперации" они не только демилитаризировали армию паРаши на 30-40% и обвалили себе экономику более чем на половину, но и максимально приблизили к себе границы НАТО со всех сторон.
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13.04.2022 14:43 Ответить
Пощастило Фінляндії з народом
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13.04.2022 14:50 Ответить
У венгров золотая акция
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13.04.2022 15:05 Ответить
выгонят их на хер! и шо они завоют?
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13.04.2022 18:16 Ответить
"У НАТО нет механизма для исключения членов. И я не рекомендую включать это в наш учредительный договор", - сказал Столтенберг.

"Даже если я рекомендую этот шаг, этого никогда не произойдет, потому что для этого нам нужен консенсус", - добавил он, имея в виду необходимость единодушия при принятии решений в НАТО, предоставляющих каждой стране-члену де-факто право вето.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/11/30/7130954/

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13.04.2022 19:46 Ответить
 
 