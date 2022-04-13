Решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в течение нескольких недель, - премьер Марин

Финляндия в ближайшие недели примет решение о том, стоит ли вступать в НАТО.

Об этом заявила в среду финский премьер-министр Санна Марин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решение по НАТО будет принято в течение нескольких недель", - приводит агентство Bloomberg слова премьера Финляндии.

Марин добавила, что не видит необходимости в том, чтобы решение Швеции по НАТО принималось одновременно с Финляндией. При этом, по ее словам, она хотела бы, чтобы обе страны "сделали одинаковый выбор".

Ранее The Times со ссылкой на официальные лица США сообщало, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом.

По их данным, членство в НАТО для обеих стран было "темой для разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел Альянса.

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