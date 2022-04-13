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Оккупанты расстреляли 7 человек и взорвали дом с телами погибших в Херсонской области

рф

В селе Правдино Херсонской области российские оккупанты расстреляли 7 человек. Чтобы скрыть преступление, дом с телами погибших взорвали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора. телеграме.

"По данным следствия, 12 апреля 2022 года в селе Правдино Белозерского района военнослужащие вооруженных сил РФ расстреляли в жилом доме шестерых мужчин и одну женщину. После этого, намереваясь скрыть преступление, оккупанты взорвали дом с телами расстрелянных людей", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств происшествия, а также идентификации погибших.

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І який може бути з ними мир?
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13.04.2022 14:18 Ответить
Агрохімія про це знає. Вірніше-дєрьмак.
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13.04.2022 14:20 Ответить
Царство Небесне...
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13.04.2022 14:33 Ответить
Питання до говнокомандувача і його зграї: Як ці орки змогли пройти з Криму на південь України, коли заздалегіть, навіть без підказок з Білого дому, було зрозуміло, що це буде одним з головних напрямків удару?
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13.04.2022 14:33 Ответить
Телеканали, що могли задавать ці питання, влада позакривала: Еспресо, 5-й канал, Прямий.
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13.04.2022 18:48 Ответить
Рашиські варвари суки будьте прокляті ,смерть вам на украінській землі .
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13.04.2022 15:41 Ответить
 
 