РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4416 посетителей онлайн
Новости Война
18 708 40
визит (2987) Дуда (717) Науседа Гитанас (234) Левитс (29) Алар Карис (46)

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Киев. ФОТОрепортаж

Президенты Польши Анджей Дуда, Эстонии Алан Карис, Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эгилс Левитс прибыли в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Они проведут встречу с Владимиром Зеленским.

Смотрите также: Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут по железной дороге в Киев. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+52
Добрих друзів українці завжди раді вітати на своїй землі...
показать весь комментарий
13.04.2022 14:18
+33
Ласкаво просимо! Це не якісь там штандартенциркулі.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:19
+28
Відродження України-Русі, до якої московія не має жодного стосунку ні в часі, ні в просторі.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добрих друзів українці завжди раді вітати на своїй землі...
показать весь комментарий
13.04.2022 14:18 Ответить
Балто-Чорноморський військовий союз у зборі
показать весь комментарий
13.04.2022 15:14 Ответить
Джонсона ігнорувати не будемо... він також за цей союз.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:40 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 16:44 Ответить
Ласкаво просимо! Це не якісь там штандартенциркулі.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:19 Ответить
Київ: давайте нам легкі броньовані машини Мардер

Берлін: Ні

Київ: ну тоді хоча б старі танки Леопард 1?

Берлін: Ні!

Київ: Ну що тоді можете надати?

Берлін: Штайнмайера можем...

Київ: Ні! (С)
показать весь комментарий
13.04.2022 14:36 Ответить
Вони же шлють важку зброю, повно відосів з Польщі.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:13 Ответить
Нічого вони ще не надсилають.
⚡️ В Германии согласовали поставки тяжелых вооружений для Украины, - сообщил депутат Бундестага от Свободной демократической партии и участник парламентской группы по оборонной политике Маркус Фабер.
Це сьогоднішня новина.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:20 Ответить
Я день чи 2 назад бачив відос з Польщі, думаю що вона вже у Жешові. А там далі перевантажать і можливо вже іде до нас.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:42 Ответить
То польська, не німецька.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:49 Ответить
Киев становится столицей мира👍
Нью васюки? А может и в правду начало возрождения великого Киева и Украины❗👍
показать весь комментарий
13.04.2022 14:19 Ответить
Відродження України-Русі, до якої московія не має жодного стосунку ні в часі, ні в просторі.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:21 Ответить
Нью -Васюки лапоть? Ты что не понял, что сейчас происходит бунт колонии (ордынской Московии) против Метрополии-Киева? Андрофаги вы зажрались, поэтому решение для вас Цивилизация имеет одно-смерть.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:20 Ответить
Ты сегодня перепил❗Но так как ты лапоть, тебе привычно.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:25 Ответить
Шикарный сарказм насчёт бунта колониальной Московии против своей метрополии, Киевской Руси.
Респект.
От души посмеялся.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:07 Ответить
Речь Посполи́тая в сборе
показать весь комментарий
13.04.2022 14:19 Ответить
Білорусів нема.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:28 Ответить
То хто їм, бляха, винен?
показать весь комментарий
13.04.2022 14:30 Ответить
Я про Посполиту.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:35 Ответить
Більше підійде Польско Литовське і Руське князівства!!!!! Бо коли була Жечь Посполіта, не дуже добрі відносини були між нами!!!!!!
показать весь комментарий
13.04.2022 14:38 Ответить
Забув " Союз".................!!!!!!!
показать весь комментарий
13.04.2022 14:40 Ответить
колись могла повстати "унія тройго народув", можливо зараз буде реалізовано проект міжмор'я. На противагу гнилому евросоюзу.
шизік ботоксний вклав чималі кошти у вихід Великобританії, думав що ослабить евросоюз. Але горді брити розпочали свою гру, а то би бовсались у болоті меркелізму і допомога була б набагато меншою.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:38 Ответить
Самые близкие нам. Добро пожаловать
показать весь комментарий
13.04.2022 14:20 Ответить
Оце - справжні друзі українського народу! Треба з ними після Перемоги якійся військово- політичний союз зробити. Ще бритів запросити.
Це буде реальна сила в Європі.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:21 Ответить
Жаль що поїзди до Вашінгтона не ходять, а то б і Байден...
показать весь комментарий
13.04.2022 14:21 Ответить
Байден не спромігся з Польші до нас зазирнути- і втратив свій історичний шанс.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:28 Ответить
ukrainskij sens jumoru ni s čem nesravnim
показать весь комментарий
13.04.2022 18:28 Ответить
13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.
На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни.
https://www.reuters.com/world/pentagon-asks-top-8-us-arms-makers-meet-ukraine-sources-2022-04-12/ https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/
показать весь комментарий
13.04.2022 14:23 Ответить
Наверное зря немца бортанули.Покаялся,понял ошибку. Хоть бы немцы не отвернулись от нас
показать весь комментарий
13.04.2022 14:25 Ответить
Нам тут шпигуни ***** не потрібні.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:30 Ответить
Ну Шольца же пригласили.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:55 Ответить
Там десь Штанмайєра в тамбурі забули.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:29 Ответить
Він просто не вліз у двері вагону. Їхати на платформі, мабуть, не схотів.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:21 Ответить
Велика подяка дружнім, мабуть правильно казати братнім народам.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:31 Ответить
Штенгенциркуля в поезд не пустили?
показать весь комментарий
13.04.2022 14:54 Ответить
їдуть знову зупиняти зеленського від необачних кроків і це 100%.Останнім часом Зе почав видригуватися,тому приїздив Джонсон,а тепер чотири президента.Щось там зрадник Єрмак вже мутить...
показать весь комментарий
13.04.2022 15:16 Ответить
Штанмаер в туалете последнего вагона, подберите это несчастье
показать весь комментарий
13.04.2022 15:23 Ответить
А в цей самий час десь в Німеччині плаче один штайнмайєр...
показать весь комментарий
13.04.2022 15:31 Ответить
Так ось хто браття, а не ваньки.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:09 Ответить
Приємно бачити цих добродіїв знову 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
13.04.2022 19:43 Ответить
 
 