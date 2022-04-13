Зеленский призвал Эстонию способствовать усилению санкций ЕС против РФ: "Нужно эмбарго на нефть"

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Эстонию способствовать введению усиленных санкций против Российской Федерации на уровне Евросоюза, которые предполагали бы полное блокирование всех российских банков и эмбарго на импорт энергоносителей из РФ.

Об этом он сказал во время обращения в эстонский парламент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я призываю вас при утверждении нового, очень важного санкционного пакета против Российской Федерации на уровне ЕС защищать необходимость полной блокировки всех российских банков, а не только части. Я призываю наконец-то внести нефть в санкционный пакет. Нужно эмбарго на уровне всего Европейского Союза", - заявил Президент.

По его убеждению, введение санкций необходимо, потому что это единственный инструмент, который может принудить Российскую Федерацию к миру.

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"Я призываю вас на уровне Европейского Союза найти такие инструменты влияния и давления на Россию, которые могли бы остановить депортацию и вернуть всех депортированных людей домой. Евросоюз имеет силу, чтобы это обеспечить. Евросоюз должен воспользоваться этой силой. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев , пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать денег от европейских государств или компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации. Евросоюз не имеет права быть спонсором войны", - подчеркнул глава Украинского государства.

Он также поблагодарил Эстонию за поддержку Украины.