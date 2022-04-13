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оружие (10028) США (24820)

США могут рассмотреть поставки Украине оружия для ударов по аэродромам РФ, - Пентагон

рф,вкс,армія,росія,аеродром

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставки Украине вооружения средней дальности, которое способно наносить удары по аэродромам на территории России.

Об этом сообщила на встрече с группой военных обозревателей заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, - в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции", - заявила Хикс в ответ на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.

Однако она предостерегла от попыток забегать вперед и не сообщила подробностей о типе вооружений.

"Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И считаю, вы увидите больше в последующие дни", - сказала Хикс.

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В связи с этим заместителю министра был задан вопрос, означают ли ее высказывания, что США готовы рассмотреть возможность поставки Украине вооружений большей дальности, чем передаваемые до сих пор.

"Ответ – да", - подчеркнула Хикс.

Кроме того, она подтвердила, что американская сторона продолжит снабжать украинскую разведывательной информацией.

"Знаем, что разведывательная поддержка, которую мы оказываем, жизненно важна. Украинцы тоже ясно давали это понять публично. Мы продолжим это делать", - отметила Хикс.

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Хикс также пояснила, что США будут продолжать поставку Украине боеприпасов.
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Топ комментарии
+77
последнее время замечаю что если говорят что согласовали, то техника уже доезжает до нас. Ее грузят, отправляют, а только потом об этом говорят.
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13.04.2022 14:34
+41
Особливо гарно вибив Точку БДК "саратов", жажах і нема Точки.
За Чорнобаївку навіть мовчу.
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13.04.2022 14:43
+37
"Мясная" доктрина засрашки обречена на провал.
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13.04.2022 14:33
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Страница 2 из 2
Там надо бахнуть по Мозырьскому НПЗ и Нафтану, Беларуськалию и аэродромам !
И всё....
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13.04.2022 15:40 Ответить
Могут Рассмотреть Возможность...
т.е. пока по факту ни хера.
Вот такой вот ленд лиз ...
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13.04.2022 15:26 Ответить
Быстрее, Украина теряет людей из за бомбежек. Украине нужны вооружения, которые превосходят русские, тогда Украина меньше будет потерь нести и больше наносить. Нужно громить русских, тогда это приведет Путина к концу, как у Садама Хусейна.
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13.04.2022 15:31 Ответить
Интрига...
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13.04.2022 15:32 Ответить
по аеродрому липецька, просять всі померлі й живі душі Бучі й усієї України, їба...нути б, там ждуть на це 170 фашистських літаків...
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13.04.2022 15:37 Ответить
Липецк, Воронеж - это целиком военные базы, аэродромы - сравнять с землей полностью.
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13.04.2022 15:40 Ответить
Тут можна довго мріяти про те, що можуть надати штати, але краще дочекатися.
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13.04.2022 15:47 Ответить
Да шевелите уже булками, господа!
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13.04.2022 15:58 Ответить
А зачем посредники?
Сами и уничтожайте воен объекты...
Можете сказать что это мы....
Можете даже в каждую ракету и бомбу положить визитки Яроша....
И слишком много стало вкидов что те или иные страны подумают об поставках чего то....
Главное поставляйте фактически.... Можете даже нас не уведомлять... Пусть это будет приятный сюрприз....
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13.04.2022 16:23 Ответить
Да чего уж мелочиться - пусть ваньки сами себя поперех/яривают, все равно им домой дороги нету, потому что или по кусочкам назад в радную говень, или съеденными тузиками.
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13.04.2022 19:21 Ответить
Или х/ячить их (ванек обрыганных) по черному, и говорить, что это они сами себя, психонули, заскок
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13.04.2022 19:24 Ответить
Може я чогось і не розумію, але такі речі проговорювати непотрібно. Потрібно тихенько отримати, шумно ******* ті аеродроми а тоді вже говорити. Якщо пишуть "можуть розглянути" , то це = ніколи не розглянуть.
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13.04.2022 16:27 Ответить
Это нам очень нужно,может и до базы в Севастополе добьём
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13.04.2022 17:41 Ответить
ОНИ МОГУТ РАЗСМОТРЕТЬ, И ЭТО ГЛАВНОЕ, ОНИ ВСЕ МОГУТ, НУ МОГУТ И ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2022 18:18 Ответить
иди разработай своё оружие и подари его ЗСУ

тебе никто ничего не обязан, запомни. Дают оружие из чистых побуждений, так что скажи спасибо и закрой хавальник. Будь благодарным, скотина!
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13.04.2022 18:33 Ответить
Во-первых, благодаря покупкой русацких углеводоров коллективный Запад взростил тупина и его бомбы. Так что это их косяк и они ОБЯЗАНЫ его исправить. Это Запад должен в ногах у Украины валяться и благодарить за то, что ценой своих жизней прикрывает сытые задницы бюргеров.
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13.04.2022 19:31 Ответить
В-нулевых, нет никакого цельного "Запада", есть отдельные страны. И они вполне могли бы продолжить покупать у тупина его вонючий газ. И закрыть глаза на Украину. Но они по собственной доброй воле предпочли мёрзнуть и затянуть пояса ради Украины. Точнее, ради украинцев. И платят втридорога сейчас за бензин, например. И прикручивают термостаты, и ходят в свитерах дома.

Ещё раз - будь благодарен, и не требуй, а проси. А ещё лучше - сам работай над своими проблемами. Не надо вести себя как неполовозрелый тинейджер.
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13.04.2022 22:18 Ответить
У ************* нет выбора - или руссопридурок долбанет их ЯО или они должны вооружить Украину и перестать платить баблосик. Страх сдохнуть победил, а не якобы добрая воля НЕМЕЦКИХ фашистов.
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14.04.2022 05:49 Ответить
Нужно улучшать логистику, чтобы можно было быстрее и больше переправлять вооружений в Украину!
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13.04.2022 18:30 Ответить
Да, вот это было бы совершено клёво, пусть и их аэродромы, взлетают в воздух, а не только лишь наши. Закон бумеранга в действии.
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13.04.2022 18:41 Ответить
Розумію сумніви керівництва США: надати зброю для ударів по летовищах орків на території орди то можна, а от чи погодиться заглядальник в очі сатані застосувати ту зброю за таким призначенням - в цьому є великі сумніви... Оскільки, навіть по військових об'єктах в окупованому Криму, за весь час війни, ракетних ударів завдано не було...
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13.04.2022 18:45 Ответить
++++++++
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13.04.2022 20:13 Ответить
у нас нечем туда ударить. Чем и откуда??
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14.04.2022 01:44 Ответить
Не знаєш - мовчи! Зверни увагу на долю корита "москва"
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14.04.2022 08:37 Ответить
Слава Сша
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13.04.2022 19:38 Ответить
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