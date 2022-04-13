США могут рассмотреть поставки Украине оружия для ударов по аэродромам РФ, - Пентагон

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставки Украине вооружения средней дальности, которое способно наносить удары по аэродромам на территории России.

Об этом сообщила на встрече с группой военных обозревателей заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, - в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции", - заявила Хикс в ответ на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать военные аэродромы на территории России.

Однако она предостерегла от попыток забегать вперед и не сообщила подробностей о типе вооружений.

"Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И считаю, вы увидите больше в последующие дни", - сказала Хикс.

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В связи с этим заместителю министра был задан вопрос, означают ли ее высказывания, что США готовы рассмотреть возможность поставки Украине вооружений большей дальности, чем передаваемые до сих пор.

"Ответ – да", - подчеркнула Хикс.

Кроме того, она подтвердила, что американская сторона продолжит снабжать украинскую разведывательной информацией.

"Знаем, что разведывательная поддержка, которую мы оказываем, жизненно важна. Украинцы тоже ясно давали это понять публично. Мы продолжим это делать", - отметила Хикс.

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Хикс также пояснила, что США будут продолжать поставку Украине боеприпасов.