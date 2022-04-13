Великобритания внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц: в перечне Медведчук и главный акционер "Лукойла" Алекперов

Великобритания внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц, в том числе санкции введены в отношении задержанного накануне кума Путина Виктора Медведчука.

Санкции сосредоточены на тех структурах, которые поддерживали оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины мы сегодня налагаем санкции на тех, кто поддерживает незаконные обособленные регионы и причастен к зверствам против украинского народа", - заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

Читайте также: В Украину из Британии направляется новая партия помощи: лекарства, генераторы, противопожарное оборудование

"Мы продолжим нацеливаться на всех тех, кто помогает и поддерживает войну Путина. С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем почивать, наша миссия – остановить военную машину Путина на ходу", - подчеркнула она.

Среди тех, чьи активы подлежат заморозке, Виктор Медведчук, задержанный накануне в Украине, а также российский нефтяной магнат и главный акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние в прошлом году оценивалось в 25 млрд долларов.