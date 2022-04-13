Великобритания внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц: в перечне Медведчук и главный акционер "Лукойла" Алекперов
Великобритания внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц, в том числе санкции введены в отношении задержанного накануне кума Путина Виктора Медведчука.
Санкции сосредоточены на тех структурах, которые поддерживали оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины мы сегодня налагаем санкции на тех, кто поддерживает незаконные обособленные регионы и причастен к зверствам против украинского народа", - заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.
"Мы продолжим нацеливаться на всех тех, кто помогает и поддерживает войну Путина. С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем почивать, наша миссия – остановить военную машину Путина на ходу", - подчеркнула она.
Среди тех, чьи активы подлежат заморозке, Виктор Медведчук, задержанный накануне в Украине, а также российский нефтяной магнат и главный акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние в прошлом году оценивалось в 25 млрд долларов.
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i тихарилося ж падло під україньскою формою - + 7.
це надовго..
Бывают в жизни маленькие радости
«Європейська Солідарність» вітає той факт, що СБУ виправила недбальство ДБР, яке півтора місяці тому дозволило втекти з-під домашнього арешту лідеру забороненої партії ОПЗЖ, і затримала колаборанта та зрадника.
Особливу огиду викликає, коли колаборанти одягають форму ЗСУ, носити яку мають право виключно українські захисники.
Медведчук має понести справедливе покарання відповідно до Закону про боротьбу з колабораціонізмом, співавтором якого була наша фракція у Верховній Раді.
Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності.
Це стосується не лише відвертих зрадників, а й тих, хто в інформаційному просторі роками просував кремлівські тези, а зараз комфортно перебазувався в єдиний марафон; хто працював адвокатами Януковича і кому дали втекти на початку війни; хто мав безпосереднє відношення до розстрілів Героїв Небесної Сотні - і сьогодні працює у державних інституціях.
Сьогодні - правильний час, щоб очистити всі органи влади від колаборантів, пристосуванців і зрадників. Це умова виживання країни і бажання кожного українця.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19973 19 часов назад
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🚽🛀🏻Историческая проблема сантехнической неоснащенности российских городов, сел и деревень может дополнится дефицитом отделочных материалов для создания среды комфортного водоотведения. Запасов сантехнических средств, по прикидкам экспертов, хватит на 2-4 месяца, после чего начнется полноценный дефицит, залогом которого стали санкционные ограничения, нарушенная логистика и трудности с расчетами в валюте с иностранными поставщиками стали залогом. В частности проблемы начнут наблюдаются на производстве унитазов, раковин и плитки. Из-за международных ограничений Россия потеряла 90% импортируемого белого каолина, который поступал в страну из Луганска. Маловероятно, что в ближайшие несколько месяцев поставки оттуда возобновятся, а значит производителям придется искать новых поставщиков с, вероятно, более дорогим сырьем. По злой иронии исторического развития новость оказалась достоянием общественности как раз в День Космонавтики: страна, некогда штурмовавшая атмосферу Венеры, сейчас не может обеспечить население минимально необходимым, в том числе унитазами и раковинами.