РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4426 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
2 812 25
Великобритания (4718) Медведчук (1735) санкции (11040) Лукойл (20) Трасс Элизабет (116)

Великобритания внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц: в перечне Медведчук и главный акционер "Лукойла" Алекперов

алекперов

Великобритания внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц, в том числе санкции введены в отношении задержанного накануне кума Путина Виктора Медведчука.

Санкции сосредоточены на тех структурах, которые поддерживали оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, передает Цензор.НЕТ  со ссылкой на Украинскую правду.

"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины мы сегодня налагаем санкции на тех, кто поддерживает незаконные обособленные регионы и причастен к зверствам против украинского народа", - заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

Читайте также: В Украину из Британии направляется новая партия помощи: лекарства, генераторы, противопожарное оборудование

"Мы продолжим нацеливаться на всех тех, кто помогает и поддерживает войну Путина. С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем почивать, наша миссия – остановить военную машину Путина на ходу", - подчеркнула она.

Среди тех, чьи активы подлежат заморозке, Виктор Медведчук, задержанный накануне в Украине, а также российский нефтяной магнат и главный акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние в прошлом году оценивалось в 25 млрд долларов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Щиро дякую!
показать весь комментарий
13.04.2022 14:55
+5
У мертвечука цей тиждень не заладився...
показать весь комментарий
13.04.2022 15:22
+4
А пусть москалики срут прямо с балконов, не надо комплексовать! Вышел, сел, посрал соседу на голову. А что тут такого? Вы же по всему миру срёте на всё, что видите!
показать весь комментарий
13.04.2022 16:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щиро дякую!
показать весь комментарий
13.04.2022 14:55 Ответить
санік, всі тута.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:05 Ответить
Рішення вірне. Але саме цікаве, що недалеко від мене орки розбомбили нафтобазу Лукойл, виходить, що свої своїх ********.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:11 Ответить
Родне еще кислород перерыть можно.
показать весь комментарий
13.04.2022 14:59 Ответить
Еще и санкции. Медведчук в шоке!!
показать весь комментарий
13.04.2022 14:58 Ответить
Бритам-черговий респект.Не зупиняйтесь,ви можете зробити набагато більше...
показать весь комментарий
13.04.2022 14:59 Ответить
Звісно можуть. Можуть, наприклад, експропріювати аппартаменти Ахметова в Лондоні, та королевську вілу в Франції, та передать на нужди біженців.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:23 Ответить
Медведчук? "Да уже и не спешите..."(с)
показать весь комментарий
13.04.2022 15:00 Ответить
Коли вже Фірташа та Суркісів / облгази / ... Бабакова/ енергокомпанії/ та інших за яй... візьмуть ,!?
показать весь комментарий
13.04.2022 15:01 Ответить
злі язики кажуть що в новому списку санкцій британії є простий олігарх,один із найщедріших благодєтєлєй яд вашем, глава європейського єврейського когрнесу моше канер! антісєміти праклятиє, да
показать весь комментарий
13.04.2022 15:01 Ответить
Вот меня мучает вопрос: что значит "ЗАМОРОЖЕНЫ"? Правильно ли я понимаю, что они могут быть и разморожены? А если да, то при каких условиях? Почему не конфискованы?
показать весь комментарий
13.04.2022 15:01 Ответить
Та давно уже им все озвучено, приносите *****, желательно живим, отдаете все территории и соглашаетесь на репарации Украине и все размораживаем
показать весь комментарий
13.04.2022 15:10 Ответить
та **** там того медведчука - 3 кіло кацапського лайна.
i тихарилося ж падло під україньскою формою - + 7.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:02 Ответить
залишилось ще 100 млн

це надовго..
показать весь комментарий
13.04.2022 15:21 Ответить
У мертвечука цей тиждень не заладився...
показать весь комментарий
13.04.2022 15:22 Ответить
В натуре, как-то всё сегодня у него через попу...
Бывают в жизни маленькие радости
показать весь комментарий
13.04.2022 15:49 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/04/13/kozhen-hto-spivpraczyuvav-z-vorogom-maye-buty-prytyagnutyj-do-vidpovidalnosti-yevropejska-solidarnist/ Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності

«Європейська Солідарність» вітає той факт, що СБУ виправила недбальство ДБР, яке півтора місяці тому дозволило втекти з-під домашнього арешту лідеру забороненої партії ОПЗЖ, і затримала колаборанта та зрадника.
Особливу огиду викликає, коли колаборанти одягають форму ЗСУ, носити яку мають право виключно українські захисники.
Медведчук має понести справедливе покарання відповідно до Закону про боротьбу з колабораціонізмом, співавтором якого була наша фракція у Верховній Раді.
Кожен, хто співпрацював з ворогом, має бути притягнутий до відповідальності.
Це стосується не лише відвертих зрадників, а й тих, хто в інформаційному просторі роками просував кремлівські тези, а зараз комфортно перебазувався в єдиний марафон; хто працював адвокатами Януковича і кому дали втекти на початку війни; хто мав безпосереднє відношення до розстрілів Героїв Небесної Сотні - і сьогодні працює у державних інституціях.
Сьогодні - правильний час, щоб очистити всі органи влади від колаборантів, пристосуванців і зрадників. Це умова виживання країни і бажання кожного українця.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:23 Ответить
А гундяєва? А РПЦ?
показать весь комментарий
13.04.2022 15:27 Ответить
Необхідно щоб наша влада звернулась в західні країни й пояснили про підтримку ними війни.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:42 Ответить
сміху варте:

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19973 19 часов назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19973 ОТКРЫТЬ В

🚽🛀🏻Историческая проблема сантехнической неоснащенности российских городов, сел и деревень может дополнится дефицитом отделочных материалов для создания среды комфортного водоотведения. Запасов сантехнических средств, по прикидкам экспертов, хватит на 2-4 месяца, после чего начнется полноценный дефицит, залогом которого стали санкционные ограничения, нарушенная логистика и трудности с расчетами в валюте с иностранными поставщиками стали залогом. В частности проблемы начнут наблюдаются на производстве унитазов, раковин и плитки. Из-за международных ограничений Россия потеряла 90% импортируемого белого каолина, который поступал в страну из Луганска. Маловероятно, что в ближайшие несколько месяцев поставки оттуда возобновятся, а значит производителям придется искать новых поставщиков с, вероятно, более дорогим сырьем. По злой иронии исторического развития новость оказалась достоянием общественности как раз в День Космонавтики: страна, некогда штурмовавшая атмосферу Венеры, сейчас не может обеспечить население минимально необходимым, в том числе унитазами и раковинами.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:32 Ответить
А пусть москалики срут прямо с балконов, не надо комплексовать! Вышел, сел, посрал соседу на голову. А что тут такого? Вы же по всему миру срёте на всё, что видите!
показать весь комментарий
13.04.2022 16:12 Ответить
Eeslji vmestje postroiki vodoprovoda i kanalizacii v rossijskih gorodah i selah bleet v tjelike po mnjimom vjaljicii, to ostajetsja toljko sratj na uljice.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:04 Ответить
Так ведь "кума" СБУ уже того... санкционировало
показать весь комментарий
13.04.2022 15:47 Ответить
 
 