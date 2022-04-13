РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4426 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
19 713 62
Германия (6727) оружие (10028) Бундестаг (217)

Правительственная коалиция в Германии достигла консенсуса относительно поставок тяжелого оружия Украине: мы наконец-то начинаем, - депутат Бундестага Фабер

германия,бундестаг,фрг

Германия вскоре поставит Украине тяжелое вооружение – это решение поддерживает правительственная коалиция.

Об этом сообщил депутат Бундестага, эксперт правящей Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что нам во фракции СвДП удалось убедить в этом наших партнеров по коалиции", - отметил Фабер.

Читайте также: США могут рассмотреть поставки Украине оружия для ударов по аэродромам РФ, - Пентагон

Он подчеркнул, что слышал только положительные заявления от всех задействованных министерств и коалиционных партнеров по поводу поставки тяжелого вооружения Украине.

"Конечно, это еще предстоит решить и реализовать. Но там, где есть единственная воля, всегда есть выход", - подчеркнул Фабер.

По его словам, логистически и с точки зрения времени это будет непростая задача, "но мы наконец-то начинаем".

"Украинцам нужна наша материальная помощь, чтобы оградить свою республику от соседней диктатуры. Как и многие другие демократии во всем мире, мы предоставляем им ее", - заметил немецкий депутат.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Є відео де дуже багато німецької зброї іде потягомдо Польщі. Ешелон з важкими машинам. Так що вона вже напевне в Україні і кожен лапоть який мріє про "можем повторіть"нарешті узнає як воно …
показать весь комментарий
13.04.2022 15:15
+21
Уже начали похоже. Достаточно много видео в интернете, наверно к сожалению, лучше что бы в тихаря
показать весь комментарий
13.04.2022 15:10
+21
Пофиг👍. Немцы долго пытались в стороне отстоятся. Но теперь это будет эшелон за эшелоном к нам идти оружие всех мастей💥👍. У шойгу рога отпадут от афигения
показать весь комментарий
13.04.2022 15:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер це вже точно європейська війна!
показать весь комментарий
13.04.2022 15:10 Ответить
Уже начали похоже. Достаточно много видео в интернете, наверно к сожалению, лучше что бы в тихаря
показать весь комментарий
13.04.2022 15:10 Ответить
Є відео де дуже багато німецької зброї іде потягомдо Польщі. Ешелон з важкими машинам. Так що вона вже напевне в Україні і кожен лапоть який мріє про "можем повторіть"нарешті узнає як воно …
показать весь комментарий
13.04.2022 15:15 Ответить
Ті лапотні про "можєм повторіть" кричать лише на своїх диванах, а як доходить до справи ниють що заблуділісь на учєніях
показать весь комментарий
13.04.2022 15:42 Ответить
Пофиг👍. Немцы долго пытались в стороне отстоятся. Но теперь это будет эшелон за эшелоном к нам идти оружие всех мастей💥👍. У шойгу рога отпадут от афигения
показать весь комментарий
13.04.2022 15:17 Ответить
а что скрывать? Мы, Украина защищаем свою страну от внешней агрессии!
показать весь комментарий
13.04.2022 23:42 Ответить
Ну наконец-то, за это даже и выпить не грех, особенно непьющим
показать весь комментарий
13.04.2022 15:10 Ответить
Не прошло и полгода ,но хорошо хоть так ..
показать весь комментарий
13.04.2022 15:11 Ответить
Довелось когось мордою в пісок потицяти.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:13 Ответить
Нарешті з Німеччини дійсно гарна новина...
показать весь комментарий
13.04.2022 15:12 Ответить
Дуже хочеться якнайшвидше.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:13 Ответить
Насипай.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:13 Ответить
Умнички. ЛАЙК)
показать весь комментарий
13.04.2022 15:14 Ответить
Мне кажется Запад вступает в войну.
Нехаммер ездил ***** ультиматум ставил, тот не принял, теперь спустя 2 дня такие новости, то ракеты средней/дальней от Америки, то артилерия от Германии, притом что западные политики говорили что нужно годами наших парней переучивать под это оружие и они не смогут им пользоваться, а тут такие решения. Что это значит? Будут работать западные ракетчики/артиллеристы при поддержке нашей пехоты. Решили вопрос решить здесь и сейчас, а не ждать годами
показать весь комментарий
13.04.2022 15:17 Ответить
Будут по ходу осваивать. Если есть опыт работы на наших системах, то и на западных разберутся - принцип работы такой же.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:24 Ответить
Естественно такий же. Пару недель и вперед. Для нас еще интересно что бы ОТРК и крылатые ракеты передали.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:28 Ответить
Даже ймовірний варіант ви описали
показать весь комментарий
13.04.2022 15:29 Ответить
Я вже неодноразово писав - втрати на допомогу Україні плюс втрати від санкцій досягли критичної величини - точку повернення пройдено.
Захід вже втягнутий у війну повністю (крім застосування особового складу) і вони вже не спиняться.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:29 Ответить
Просто приїде багато добровольців,якось же потрібно цих «буйнопомєшаних» заспокоїти раз і назавжди,а зараз нагода дуже добра,тим паче наші хлопці показали: не такий страшний чорт,як його малюють»!
показать весь комментарий
13.04.2022 15:30 Ответить
Очень вероятно☝👍.
Интересно если бы на переговоры поехал лично хаммер❗😁 Как бы сложилось❓
показать весь комментарий
13.04.2022 15:38 Ответить
На території країн НАТО діють центри де наші воїни освоюють озброєння яке буде поставляти НАТО.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:38 Ответить
Финский комментатор объяснил отказ произносить фамилию Овечкина
Финский комментатор Кайнулайнен назвал спонтанным решение не называть фамилию Овечкина



Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Финский комментатор телеканала Viasat Теро Кайнулайнен объяснил отказ произносить фамилию российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» https://lenta.ru/tags/persons/ovechkin-aleksandr/ Александра Овечкина . Его слова приводит издание https://www.is.fi/nhl/art-2000008745581.html Ilta-Sanomat .
«Слова - очень мощный и важный ресурс. Одни используют слова, другие нет. Каждый делает из них свои выводы. Я решил попробовать. Мои действия были совершенно спонтанными», - поделился он. Журналист рассказал, что получил как положительные, так и негативные отзывы.
Ранее Кайнулайнен https://lenta.ru/news/2022/04/11/nebudugovorit/ решил отказаться от озвучивания в эфире фамилии российского хоккеиста. Во время матча «Вашингтона» против «https://lenta.ru/tags/geo/pittsburg/ Питтсбург Пингвинс» (6:3) Кайнулайнен делал паузы или переходил на другие темы, когда с шайбой оказывался Овечкин. Спустя день во встрече столичного клуба с «Бостон Брюинс» (4:2) комментатор называл россиянина «восьмеркой» или «капитаном "Кэпиталс"».
показать весь комментарий
13.04.2022 15:18 Ответить
ігнор цих заробітчан це добре,а ще краще було б відправити їх на рідні *****..
показать весь комментарий
13.04.2022 15:32 Ответить
Это хорошо, что спецоперация орков по дискредитации Украины через создание скандала с отказом приёма Штайнмаера не увенчалась серьезными последствиями. А ЗЕлебоба продолжает слушать Ермака.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:19 Ответить
ти так нічого і не зрозумів(
це було правильне рішення
показать весь комментарий
13.04.2022 16:00 Ответить
Оце діло! Ви ж тевтонці,а не якійсь замурзані,придурковаті мокшани-гвалтівники та садюги...
показать весь комментарий
13.04.2022 15:20 Ответить
мабуть фріци почнуть в скрім часі співати пісню"-"русіш швайне золдатен унд офіціген ,геєн шпаціген нах за рускім кораблем"
показать весь комментарий
13.04.2022 15:20 Ответить
Это так оплеуха Штайнмаеру подействовала?
показать весь комментарий
13.04.2022 15:21 Ответить
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:29 Ответить
Еж - это его фамилия так переводится? Я немецкого совсем не знаю.
А пнуть таки надо было.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:45 Ответить
товарищ Шольц может все испортить, он и раньше был против поставок вооружения
показать весь комментарий
13.04.2022 15:21 Ответить
Підкоригувалась "генетична пам'ять"? Буває. Тепер пора продавлювати вступ до НАТО. Ми не гірші фінів чи шведів.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:24 Ответить
Хлопці,може це і цинічно трохи,але німецька техніка і зброя повинна все таки в кінці кінців дійти до Уралу,можна і далі,але там вже Китай,а їх трохи *****!!!
показать весь комментарий
13.04.2022 15:26 Ответить
Давайте PzH-2000 три дивизиона с б\к.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:26 Ответить
Это вроде как лучшая САУ в мире, я прав?
показать весь комментарий
13.04.2022 15:30 Ответить
Ваш вопрос\утверждение сродни "БМВ лучшая машина в мире"
показать весь комментарий
13.04.2022 15:36 Ответить
PzH-2000 - які в неї переваги? чи вона така чудова? що ми всі в захваті

а орки поспіхом думають, що робити
показать весь комментарий
14.04.2022 01:43 Ответить
)) так уже.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RlC_yW0i2jY
показать весь комментарий
13.04.2022 15:37 Ответить
зря конечно это заливают в инет с названиям на жд
показать весь комментарий
13.04.2022 15:39 Ответить
скорее всего да. Вряд ли поляки стали себе покупать немецкие САУ, тем более на гусеничном ходу.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:58 Ответить
есть ещё вариант, что это замена внезапно пропавшей сотне опапгрейденных т-72 из хранения в люблине.
показать весь комментарий
13.04.2022 16:04 Ответить
совершенно не так. Разный функционал и назначение. И потом нахера полякам этот гусеничный гаубичный хлам при их сети автодорог? Да ещи и при том, что они нам отдают Т72М1R стоящие на хранении, и предназначенные исключительно для продажи. У них стоят на вооружении леопарды, и в действии контракт на абрамсы на шесть ярдов.
показать весь комментарий
13.04.2022 16:15 Ответить
Это не она? Если да то уже в Польше

показать весь комментарий
13.04.2022 15:38 Ответить
Ні, це американська М109 Paladin.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:50 Ответить
Они их в час по чайной ложке делают.... А так, да, суровая гаубица... Но лучше не 3 АДН, а полк - чтобы сразу в комплекте шли машины обеспечения и управления.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:45 Ответить
просто у них этого гусеничного хлама - как говна. Для нас было бы лучше, учитываю нашу специфику, если бы они нам продали\передали AGM. Этот колёсный вариант САУ полностью автономный и имеет такие же характеристики, что и PzH 2000, но с меньшими затратами, экипажем и весом.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:54 Ответить
Да я бы не сказал, что их у бундесвера много: на 2020 г. 120 единиц, т.е. 15 батарей (у них батареи 8-ми орудийные (если с 2015 года ничего не изменилось)) - комплект для 7 АДНов. А всего с 1998 по 2020 сделали около 200 единиц (примерно по 10 штук в год - чуть больше 1 батареи).
показать весь комментарий
13.04.2022 17:31 Ответить
та хоть три батареи с б\к. А то уже задолбались экономить - стволы на пределе износа.
показать весь комментарий
13.04.2022 17:59 Ответить
Надеюсь в этом случае они будут действовать как в мокшанской поговорке:
Долго запрягали, но быстро поедут
показать весь комментарий
13.04.2022 15:27 Ответить
"Урядова коаліція у Німеччині досягла консенсусу щодо поставок важкої зброї Україні: ми нарешті починаємо...""
"Звичайно, це ще належить вирішити та реалізувати. Але там, де є така єдина воля, завжди є вихід"

А якщо Путін через умовних умовних Gerhard Fritz Kurt Schröder-ів& Frank-Walter Steinmeier-ів накледе "вето" - нєодобріт?
показать весь комментарий
13.04.2022 15:33 Ответить
"парашофобию разводят!" )
показать весь комментарий
13.04.2022 15:34 Ответить
Лучше поздно, чем ничего
показать весь комментарий
13.04.2022 15:47 Ответить
а шо нам скажет genosse Шольц?
ибо до недавнего времени:

"Я считаю, что это именно тот вопрос, где был бы серьезной ошибкой для Германии взять особую роль и особый путь" - сказал Шольц, настаивая на том, что Германия не должна действовать в поставках танков быстрее союзников.
Его критикуют однопартийцы и не только ...
"Мы делаем все, что правильно и разумно. Важно координировать свои действия с партнерами по НАТО и ЕС", - прокомментировал критику Шольц.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:47 Ответить
⚡️🇺🇦 те, що речі були названі своїми іменами формально, лише посприяло процесу. Німеччина як демократична країна має зробити розслідування щодо Штайнмайера і Меркель. А реакція Шольца свідчить, що й у нього рильце в пуху
показать весь комментарий
13.04.2022 15:47 Ответить
У зеботів все менше цілей серед країн ЄС. Але є ще Макрон, якого їм треба якомога сильніше зкомпрометувати перед другим туром.
На жаль, багато місцевих ідіотів підхоплюють слова з методички банкової.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:54 Ответить
рабів кабаєва до Києва не пускають!Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва.

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278262786_1646079235756599_5534197267328736999_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=yE5UwdlBjYcAX9c9MqV&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT8nc4GqGbJcZtiNllR6fIzT_nODLeNsRzb1CgcfvawB2w&oe=625B38EF
показать весь комментарий
13.04.2022 16:05 Ответить
Раб Кабаєва ? А таки в точку.
показать весь комментарий
13.04.2022 16:27 Ответить
Тепер півроку будуть починати.
показать весь комментарий
13.04.2022 16:40 Ответить
Oho, vot i otljicno. Tjeperj prosmotritje za transportami, chtobi dojehalji do punkta naznacenija nerazbombljeni po doroge.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:00 Ответить
Я говорил и говорю, без помощи Запада нас кацапы бы забили как мамонтов. Их просто слишком много, и техники дохера. А ЗЕ-ввласть к войне очень была неготова.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:58 Ответить
 
 