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Новости Агрессия России против Украины Война
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россия (93003) Украина (44296) Франция (3350) Макрон (1169)

"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин другого "братского" народа, - МИД о нежелании Макрона признать геноцид украинцев

макрон

Министерство иностранных дел разочаровано нежеланием президента Франции Эмманюэля Макрона после зверств российских военных и публичных заявлений руководства РФ признать геноцид украинцев.

Как сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал спикер МИД Олег Николенко.

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"Нежелание президента Франции Эмманюэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает", - отметил он.

Представитель МИД также отметил, что Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, однако миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году.

"Тогда российские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тыс. украинцев", - подчеркнул Николенко.

По его убеждению, этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты полетели на украинские города в феврале.

"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги. Пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях российского и украинского народов", - подчеркнул спикер МИД.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу "France 2" отказался называть "геноцидом" действия России в войне против Украины, а также заявил, что россияне и украинцы являются "братьями".
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Топ комментарии
+45
макрон решил усидется на двух стульях
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13.04.2022 15:17
+38
"Росіяни масово підтримують варварську війну. Це колективна відповідальність." © депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс
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13.04.2022 15:23
+26
Мабуть міцно ***** жабоїда за яйця тримає...
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13.04.2022 15:20
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макрон решил усидется на двух стульях
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13.04.2022 15:17 Ответить
на одному араби точені, на іншій газпром рочений
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13.04.2022 15:19 Ответить
Макарон просто играет доброго полицейского для *****
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13.04.2022 15:26 Ответить
На двух стульях можно жопу порвать
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13.04.2022 15:32 Ответить
Конченые, ничтожные, бомжи орки, перекрыли воду на Николаев! Это терроризм, ублюдки убогие...
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13.04.2022 15:34 Ответить
Это как им удалось? Николаев же на Южном Буг стоит, весь Южный Буг в наших руках. Не могли же на Николаев воду из Днепра подавать?
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13.04.2022 16:27 Ответить
всегда из Днепра и была вода
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13.04.2022 18:57 Ответить
Как-то странно и не логично...к городу, стоящему на одной реке тянуть воду из другой реки....чем бугская вода-то не угодила?
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13.04.2022 19:05 Ответить
Да хз, говорят вроде она с Херсона шла, должны сделать с других направлений.
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13.04.2022 19:34 Ответить
Повторюю-шльондра не може поводитись інакше ,бо по своїй сутності вона шльондра...
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13.04.2022 15:19 Ответить
Мабуть міцно ***** жабоїда за яйця тримає...
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13.04.2022 15:20 Ответить
макрон як виявилось, чмошник ще той.... розмовляв з ху...йлом майже щодня перед виборамим.... бабла клянчив на вибори, тепер повторює всю ху..йловську маячню і наративи. краще нехай Ле Пен стане презом....
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13.04.2022 15:21 Ответить
макарон жаб обївся сциклива тварина
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13.04.2022 15:22 Ответить
самое страшное - это забвение... давайте забудем этого говноступа... его нет... и не было...
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13.04.2022 15:22 Ответить
На Лі *****************/ ставку робиш !?
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13.04.2022 15:24 Ответить
ольгинский... украинцы с незнакомыми на ты не говорят... учи слова ПАЛЯНИЦЯ и НІСЕНІТНИЦЯ...
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13.04.2022 15:40 Ответить
а ти чому на людей собачою гавкаєш?
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13.04.2022 15:52 Ответить
я с таким пассивным ********** не хочу общаться на украинском языке... ты чмо и этого не достоин...
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13.04.2022 16:11 Ответить
Ле Пен ще нічого не зробила-ні доброго , ні поганого. А от Любитель женщин бальзаківського віку-чітко каже -Путін не вбивця!!!! Так що про ставки-на користь бідних чес. А вибирати і так французам)))
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13.04.2022 15:53 Ответить
Бальзаківський вік 30 років,
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13.04.2022 17:39 Ответить
Коли його дружині було 30, йому було 5 рочків))))) Но то таке, кожному своє
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14.04.2022 14:11 Ответить
Петухи могут только перекраситья , но не исправиться .
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13.04.2022 15:22 Ответить
наверное сдал кал при встрече с хйлом а бабок не дали
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13.04.2022 15:23 Ответить
"Росіяни масово підтримують варварську війну. Це колективна відповідальність." © депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс
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13.04.2022 15:23 Ответить
Макрон - ни рыба, ни мясо !
Просто - жаба !
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13.04.2022 15:23 Ответить
Ни рыба, на мясо - это рак. Сидит в норе и выползает только чтобы пожрать.
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13.04.2022 16:08 Ответить
Макрон араби братьський народ до французів. Що макарон за гроші ***** ще може сказати.
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13.04.2022 15:24 Ответить
я дуже сподіваюсь що араби як брацький народ, зроблять з Макрошею, Лепешою, і їх виборцямиЮ, те ж саме, що кацапи роблять в Україні. от від всього серця їм бажаю
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13.04.2022 15:27 Ответить
Коли перед самими виборами в Угорщині тупорилий клоун почав щось скиглити проти орбана, а МЗС у відкриту спілкуватися з опозицією (що є безпосереднім втручанням в вибори), подумалося, що це чергова ідіотична ініціатива профанів, що призвела до втрати навіть надій на повалення прокацапського режиму.

А тепер усе повторюється з виборами у Франції. Савпадєніе? Нідумаю.
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13.04.2022 15:25 Ответить
Якщо росіяни це «братній до українців народ», а злочину геноциду немає, то тоді Макрон має також заявити, що ісламіські терористи, які вчиняли у Франції теракти, були його братами, а терактів як таких не було.
---
Полностью согласен со Стерненко!
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13.04.2022 15:26 Ответить
Французский подсосный путинку корабль иди *****...
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13.04.2022 15:28 Ответить
Повспоминал рассказы бабушек, пораспрашивал тёть и дядей...... и знаете, что при всем ужасе войны 1941-45 годов ни в одном воспоминании не услышал слова - "немцы изнасиловали"...
Бабушка Маруся была угнана в Германию, бабушке Вере было 16-ть и чуть не угнали в Германию (постригли и чем-то намазали, типа тиф), бабушка Лена с 4-мя пацанами была в брянской деревне и немцы, проходя через посёлок, дали голодным детям галет....
Но про изнасилования никто не рассказывал....
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13.04.2022 15:30 Ответить
Кстати да. Я много записывал бабушку жены, побывавшую под оккупацией в Псковской области. Деревню её при отступлении сожгли, потом убежавших чуть-чуть не успели сжечь. Брат был в партизанах. Сама она была ещё мальенькая, а сёстры - уже подростки. Не было ничего сказано об изнасилованиях, ни в её семье, ни в деревне. Больше того, она потом жила у семьи, которую вывезли в Германию, и перед самым концом войны расстреляли молодого мужа. Но жену, которую она описывала как "писаную красавицу", не тронули.
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13.04.2022 15:36 Ответить
Я тоже записал воспоминания мамы о той войне, немцы грабили (передовые части вермахта), но не убивали и не насиловали гражданских, Оркостан хуже Гитлера.
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13.04.2022 16:18 Ответить
Про грабёж тоже было - но над тем, как немцы грабили, местные смеялись. "Куры все в картошку убежали, немцы бегают, поймать не могут". Прятали еду в плохо прикрытые ямы, а немцы то ли не замечали, то ли и не искали. Потом, конечно, при отступлении, когда сожгли село, отобрали всё - на бабушка почему-то уверена, что это были даже не немцы, а легионеры.
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13.04.2022 16:22 Ответить
Знаешь, немцы были тоже не подарок.
Передовые части побили кур, а ведь Сталин отобрал у украинцев все, а после устроенного Кацапстаном Голодомора у тех, кого кацапы не доморили голодом, ничего не осталось.
За 8 лет до войны, после тотального ограбления, люди попытались при оркостанском колхозном рабстве завести какую-то живность, поэтому так было горько, когда после Сталина немцы забирали последнее.
Баба, соседка мамы, бежала за немецкой машиной и просила их вернуть підсвинка (подсвинка), которого у нее они отобрали, они только гоготали, но все же они ее не убили.
Потом пришли немцы, которые за продукты, еду, расплачивались деньгами, это уже не по теме.
нО НАДЕЮСЬ, что мы солидарны в том, что Кацапстан на сегодня главная угроза для человечества.
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13.04.2022 17:13 Ответить
Вообще тут, конечно, возможно просто "предубеждение выжившего". Я сталкивался с книгой стенограм разговоров немцев, где немецкие рядовые вот так же, как на перехватах, заштатным голосом обсуждают изнасилования. Бабушкиного брата чуть не заморили голодом на возведении блиндажей у Старой Русы - его потом обменяли на беженца, готового трудиться за еду для семьи.

Но факт есть факт: россия - это угроза миру.
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13.04.2022 17:47 Ответить
мы не поняли случайно друг друга, хотя должны были, гитлеризм, хотя евреи наверное не согласятся, невинная овечка по сравнению со сталинско-путинским рашизмом
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13.04.2022 18:01 Ответить
Там тих євреїв замордували в 100 раз менше, ніж сралін поклав українців. Але кого це хвилює? Головне, кричати як можна голосніше - імєнно нас абідєлі!
Між іншим, євреї весь цей час займали послідовну політику відмовляння Україні в визнанні голодоморів. Цікаво, чому. Може, тому, що вони його/їх і влаштували?
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14.04.2022 19:12 Ответить
Так то АРМИЯ была настоящая. Их форма посиих пор копателям войны покоя не дает. Все хотят найти немецкую чашку, ложку, ремень, погоны и т.д., а советского не хотят
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13.04.2022 15:42 Ответить
От не треба. Тепер що, злочини 1939-1945 забути? Коли Вам ваші бабусі то розповідали-був сосок. Тоді жінка не могла просто Вам як дітям сказати ПРО ЦЕ. А так шо ті, що другі-ЗЛОЧИНЦІ
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13.04.2022 15:58 Ответить
ЛисицяКіцуне


@lisitcya

·
https://twitter.com/lisitcya/status/1514186371484815360 2 ч



Скільки разів Зе зустрічався з Макроном? Як ви гадаєте він йому розказував про брацькі народи? Гадаю, що так. Так чому ото ображатися?

Ото б так горіли, коли кандидат в президенти жартував над попереднім геноцидом Голодомором. Так ще і вибрали його президентом. Все має свої наслідки.
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13.04.2022 15:31 Ответить
Здрастє! Що за гнилі відмазки вчорашніх "какаяразніца"?
Вони нам не браття не з 2014 року як вважають 73% а як мінімум з 1917-го, 32-го, і 37-го.
А те що вони коять зараз це лайт версія яку можна порівняти вже з 1941-м роком і розстрілами українців в тюрмах Львова при відступі.
Бо знищення Батурина в 1709 році було набагато страшніше, як і все вищенаведене
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13.04.2022 15:31 Ответить
Боже! Яке кооончене!
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13.04.2022 15:32 Ответить
У них немає адекватних політичних сил, які чітко розрізняють, що таке добро, гуманність і цивілізованість, але є супекрмеркантильний національний егоїзм, тому українці не повинні дивуватися їх політичній кухні.
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13.04.2022 15:34 Ответить
Макрон - это такой глист который хочет успеть во все места.
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13.04.2022 15:36 Ответить
Кроссворд интересный попался.Сцыкливый,жадный,лижущий зад ***** за кровавые деньги геронтофил из Франции.Шесть букв.Ума не приложу-кто бы это мог быть?
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13.04.2022 15:37 Ответить
У макрона выборы через две недели, а лепенша уже переобулась в прыжке сальто, и типа "тоже осуждает".
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13.04.2022 15:37 Ответить
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13.04.2022 15:39 Ответить
неудивительно что этих продажных шлюх гитлер поставил раком
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13.04.2022 16:15 Ответить
ВОТ С КЕМ НЕ НАДО ВСТРЕЧАТЬСЯ ЗЕ .А НЕ СО ШТАЙНМАЙЕРОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.04.2022 15:40 Ответить
Макарон законченный МУДАК !!!
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13.04.2022 15:41 Ответить
нужно запустить Макрона на парашюте в Мариуполь. Будет самое то.
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13.04.2022 15:42 Ответить
а потом нехай выбирается коридорами под градами.
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13.04.2022 15:44 Ответить
микрон, ничтожный маниакальный извращенец, живущий в браке со старой обезьяной, олицетворение современной франции.
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13.04.2022 15:45 Ответить
На жабоедии и выбирать не из чего. Как не этот придурок иэманюэль,так ле пенша. Ничего. Арабы и африканцы доканают эту петушню. Они же "братские народы" французам судя по всему.
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13.04.2022 15:46 Ответить
Макрон формально ставиться до терміну братній. ми ж ототожнюєм братній з дружнім, хоча на справді це не завжди пов'язані поняття. брат може бути не дружнім і навіть ворогом, при цьому він формально лишається братом. Каїн і після вбивства Авеля залишився йому братом і відповідно був братовбивцею. Звісно можна дискутувати стосовно братності народів в контексті національного розрізу російського народу в якому від тих руських, які саме і є близьким до нас народом, мало що залишилось, але те, що формально дружні або не дружні дії не впливають на споріднені звязки це факт. не судіть макрона сильно - він просто подивився під іншим кутом.
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13.04.2022 15:47 Ответить
Макрон дивний, у нього 2 тур виборів от скоро, навпаки він має показати, що він не такий, як путінська шалава Ле Пен!
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13.04.2022 15:50 Ответить
Кацап мені не брат.
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13.04.2022 15:54 Ответить
рабів кабаєва до Києва не пускають!Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули до Києва.








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13.04.2022 16:03 Ответить
Коли орда була братами русам?
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13.04.2022 16:05 Ответить
вольдемар їх крепко прижал к хилой груди своей. Давно,десь 30 років тому утік простий архіваріус ПГУ Мітрохін, але встиг накрасти купу документів. Про нього три роки навіть не згадували, а ж раптом він опублікував книгу. І шо ? Самими ураженеми бацилами продажності були французьські та італійські політики. У Франції навіть бувший примус застрелився через підозру в шпіонажі. А менших по рангу було сотні. Тому так і маячать в Кремлі дрібні тваринки політики. Лепениха та у відкриту гроші брала у Вольдемара. І до цього часу Франція,ІталіяТа і німецькі соцдеки часті гості в країні рузге. Їм платять щотижнево.
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13.04.2022 16:06 Ответить

Макрон-Чмо .
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13.04.2022 16:11 Ответить
"Речник МЗС також зауважив, що Україна та Росія історично близькі з об'єктивних причин" Це що таке??? Які близькі? 300 років воєн, вбивст, геноцидів, виселень, ґвалтувань!
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13.04.2022 16:19 Ответить
хранция всегда была и будет - застиранной простыней раши.... навека!
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13.04.2022 16:20 Ответить
чума на макарона!
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13.04.2022 16:30 Ответить
...разом з його друзями-кацапами.
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13.04.2022 16:31 Ответить
если это не геноцид... то что тогда геноцид????????
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13.04.2022 16:33 Ответить
хоче щоб ***** дало гроші на виборчу компанію
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13.04.2022 16:34 Ответить
Ну що ви хочете від того макрончика? Більш жалюгідного президента Франція напевно не мала. Справа не в тому, що він поганий. Він НІЯКИЙ. Типу нашого Ющенка. Ця людина органічно не здатна на вчинок. А коли йому протистоїть лідер (а путлер все-таки лідер хоть і сволоч), то макрончики просто вцикаються ще до того.
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13.04.2022 16:36 Ответить
юдеї завжди хитрують, як українські та і французькі(і вашим і нашим)
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13.04.2022 16:44 Ответить
Макрон, ти правий. Братський народ не вбиває дітей. Взагалі, люди не вбивають дітей. Тобто, роби правильні висновки з наявних фактів.
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13.04.2022 16:56 Ответить
5 лет жабоедов **** немцы,они за 2 недели сдали всю страну почти без боя.уроды как и их макарон!
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13.04.2022 16:57 Ответить
Махрону би таких "братів".Швиденько би прогнувся б.
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13.04.2022 17:14 Ответить
нехай ЗЕлена падаль, котра зара імітує "преЗЕдента" краще згадає як його квартальні шльондри реготали над Голодомором українців, хай згадають про своє "сєньйор голодомор", виродки... а тепер вони щось від Макрона вимагають
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13.04.2022 17:15 Ответить
слабо ему МИД ответил. Можно было жестче навалять!
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14.04.2022 01:40 Ответить
 
 