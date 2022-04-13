"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин другого "братского" народа, - МИД о нежелании Макрона признать геноцид украинцев
Министерство иностранных дел разочаровано нежеланием президента Франции Эмманюэля Макрона после зверств российских военных и публичных заявлений руководства РФ признать геноцид украинцев.
Как сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал спикер МИД Олег Николенко.
"Нежелание президента Франции Эмманюэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает", - отметил он.
Представитель МИД также отметил, что Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, однако миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году.
"Тогда российские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тыс. украинцев", - подчеркнул Николенко.
По его убеждению, этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты полетели на украинские города в феврале.
"Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги. Пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях российского и украинского народов", - подчеркнул спикер МИД.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу "France 2" отказался называть "геноцидом" действия России в войне против Украины, а также заявил, что россияне и украинцы являются "братьями".
Пожалуйста, подождите...
Просто - жаба !
А тепер усе повторюється з виборами у Франції. Савпадєніе? Нідумаю.
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Полностью согласен со Стерненко!
Бабушка Маруся была угнана в Германию, бабушке Вере было 16-ть и чуть не угнали в Германию (постригли и чем-то намазали, типа тиф), бабушка Лена с 4-мя пацанами была в брянской деревне и немцы, проходя через посёлок, дали голодным детям галет....
Но про изнасилования никто не рассказывал....
Передовые части побили кур, а ведь Сталин отобрал у украинцев все, а после устроенного Кацапстаном Голодомора у тех, кого кацапы не доморили голодом, ничего не осталось.
За 8 лет до войны, после тотального ограбления, люди попытались при оркостанском колхозном рабстве завести какую-то живность, поэтому так было горько, когда после Сталина немцы забирали последнее.
Баба, соседка мамы, бежала за немецкой машиной и просила их вернуть підсвинка (подсвинка), которого у нее они отобрали, они только гоготали, но все же они ее не убили.
Потом пришли немцы, которые за продукты, еду, расплачивались деньгами, это уже не по теме.
нО НАДЕЮСЬ, что мы солидарны в том, что Кацапстан на сегодня главная угроза для человечества.
Но факт есть факт: россия - это угроза миру.
Між іншим, євреї весь цей час займали послідовну політику відмовляння Україні в визнанні голодоморів. Цікаво, чому. Може, тому, що вони його/їх і влаштували?
@lisitcya
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https://twitter.com/lisitcya/status/1514186371484815360 2 ч
Скільки разів Зе зустрічався з Макроном? Як ви гадаєте він йому розказував про брацькі народи? Гадаю, що так. Так чому ото ображатися?
Ото б так горіли, коли кандидат в президенти жартував над попереднім геноцидом Голодомором. Так ще і вибрали його президентом. Все має свої наслідки.
Вони нам не браття не з 2014 року як вважають 73% а як мінімум з 1917-го, 32-го, і 37-го.
А те що вони коять зараз це лайт версія яку можна порівняти вже з 1941-м роком і розстрілами українців в тюрмах Львова при відступі.
Бо знищення Батурина в 1709 році було набагато страшніше, як і все вищенаведене
Макрон-Чмо .