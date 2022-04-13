Харьковчан просят весь день сидеть в укрытиях даже при отсутствии воздушной тревоги: город обстреливают
Враг обстреливает сразу несколько районов Харькова. Жителей города просят целый день оставаться в укрытиях.
Об этом заявляет Департамент гражданской защиты области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"В эти минуты в Харькове продолжаются обстрелы жилых районов на Северной Салтовке, 602-го микрорайона, поселка Жуковского. Также российские военные обстреливают район ХТЗ - там возник масштабный пожар, местные жители сообщают о столбе черного дыма", - говорится в сообщении.
Харьковчан призвали в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу даже в отсутствие воздушной тревоги.
Топ комментарии
+3 буков
показать весь комментарий13.04.2022 15:38
+3 Иван Кравченко 507ed38e
показать весь комментарий13.04.2022 16:13
+2 Наталья Чичигина 9f196438
показать весь комментарий13.04.2022 15:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Дійсно, є частина тих, що поїхали на фронт, але з 40-50тис ТРО на Заході України поїхали лише ті, хто має характер бути воїном.
Мова йде про тих, що сховалися в ТРО Львова, ІФ, Ужгорода.
Україна єдина, але це не аргумент, щоб боягузам в формі ховатись у ТРО Львова у 1000 км від армії РФ.