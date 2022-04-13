РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11538 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 360 14
обстрел (25761) Харьков (7286)

Харьковчан просят весь день сидеть в укрытиях даже при отсутствии воздушной тревоги: город обстреливают

харків

Враг обстреливает сразу несколько районов Харькова. Жителей города просят целый день оставаться в укрытиях.

Об этом заявляет Департамент гражданской защиты области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"В эти минуты в Харькове продолжаются обстрелы жилых районов на Северной Салтовке, 602-го микрорайона, поселка Жуковского. Также российские военные обстреливают район ХТЗ - там возник масштабный пожар, местные жители сообщают о столбе черного дыма", - говорится в сообщении.

Харьковчан призвали в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу даже в отсутствие воздушной тревоги.

Смотрите также: Попадание российской ракеты в дом в Харькове. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Йди нах.. гидота, у нас кожен день хоронять хлопців, які загинули на сході.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:38
+3
На северной Салтовке,602м,Одесской и других местах мегаполиса метра -завались.Люди под орковскими обстрелами расчищают,завалы,ремонтируют дороги ,открывают Барабан под заказ,рискуя быть разорванными .Кормят бесплатно стариков и немощных,спасают брошенных трусливыми особами мужского полу напризволяще собак и кошечек.Я горжусь большинством харьковчан..
показать весь комментарий
13.04.2022 16:13
+2
Не брешіть. Кожен день хоронять хлопців з Заходу країни. І в Харкові їх також багато
показать весь комментарий
13.04.2022 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йди нах.. гидота, у нас кожен день хоронять хлопців, які загинули на сході.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:38 Ответить
Не брешіть. Кожен день хоронять хлопців з Заходу країни. І в Харкові їх також багато
показать весь комментарий
13.04.2022 15:41 Ответить
Тероборона є різна, є місцева, є під ЗСУ, та що під ЗСУ після місяця навчання йде на фронт, з маленьких Чернівців вже пішло три бригади. А якщо подивитись по місту, то київських і харківських машин тисячи і за кермом не тільки жінки, але ж ми не хаємо їх за це. Не мають бажання, нехрен заважати, нехай сидять тут.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:51 Ответить
Нажаль, це факт, біженці, які були у Львові, є свідками: тисячі чоловіків Львова сховалися у ТРО.
Дійсно, є частина тих, що поїхали на фронт, але з 40-50тис ТРО на Заході України поїхали лише ті, хто має характер бути воїном.
Мова йде про тих, що сховалися в ТРО Львова, ІФ, Ужгорода.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:53 Ответить
40-50 тис в ТРО Львова, Ужгорода і Франківська і 5 млн біженців з Київа, Харкова, Запоріжжя та інших областей, з яких тисяч 800 чоловіки, ви москаль?
показать весь комментарий
13.04.2022 15:55 Ответить
Нова методичка від каціпав? Західна Україна на фронті в переважній більшості. Так що засунь в сраку свій їбальник і сиди.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:49 Ответить
Не треба про переважну більшість, треба бути єдиними, який толк з київських айтишників на фронті, звісно що Іван з Пустомитів чи Нової Ушиці буде більш корисним.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:53 Ответить
Так і я про те, що ці підараси хочуть, щоб схід дивився хреново дивився на захід. Але ******** *****, ми одна армія! Слава Україні!
показать весь комментарий
13.04.2022 16:05 Ответить
харьковчане, у вас есть метро, это неплохое преимущество на фоне остальных городов, например, Мариуполя...
показать весь комментарий
13.04.2022 15:46 Ответить
На северной Салтовке,602м,Одесской и других местах мегаполиса метра -завались.Люди под орковскими обстрелами расчищают,завалы,ремонтируют дороги ,открывают Барабан под заказ,рискуя быть разорванными .Кормят бесплатно стариков и немощных,спасают брошенных трусливыми особами мужского полу напризволяще собак и кошечек.Я горжусь большинством харьковчан..
показать весь комментарий
13.04.2022 16:13 Ответить
Напомнило ковидный локдаун. Точно так же кабинетные жопы в креслах перекрывали кислород.
показать весь комментарий
13.04.2022 15:57 Ответить
Хто проїхав як біженець через блокпости ТРО у Львові, той не міг не бачити, що тисячи людей на блокпостах мали б бути там, де війна. А не там, де жодного пострілу не було.
Україна єдина, але це не аргумент, щоб боягузам в формі ховатись у ТРО Львова у 1000 км від армії РФ.
показать весь комментарий
13.04.2022 16:15 Ответить
 
 