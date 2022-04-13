В парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSM
Запад, в частности, страны НАТО, должны существенно увеличить военную помощь Украине. Норвегии следует передать Украине современные системы противовоздушной обороны NASAMS и новейшие норвежские противокорабельные ударные ракеты Naval Strike Missile.
Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Стортинга, парламента Норвегии Ола Елвествуен, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня очень важно существенно усилить военную помощь Украине со стороны стран Запада и, в частности, со стороны НАТО. Украина должна получить больше военной техники и тяжелого вооружения, НАТО должна предоставить больше своих лучших и современных систем вооружений", - заявил политик.
"В Норвегии есть наша противокорабельная ударная ракета NSM (Naval Strike Missile ударная ракета средней дальности, разработанная компанией Kongsberg – ред.) – это современное и мощное оружие, которое может переломить ситуацию в ходе войны России против Украины, и я считаю NSM должно быть поставлено Украине", - считает Ола Элвестуэн.
"То же касается ведущих норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS (норвежские системы противовоздушной обороны - ред.) – это системы, которые должны быть предоставлены Украине для укрепления ее противовоздушной обороны", - подытожил депутат парламента Норвегии.
Еще один норвежский парламентарий Расмус Гансон также заявил, что поддерживает передачу Украине от Норвегии систем противокорабельной и противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и артиллерии.
30 марта норвежское правительство сообщило, что Норвегия передала Украине две тысячи гранатометов M72. Кроме Норвегии, M72 Украине передала и Дания – 2700 штук.
С призывом об увеличении военных поставок в Украину также выступил теневой министр обороны Канады, депутат канадского парламента Джеймс Безан. По его словам, Канада должна предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, легкие бронемашины LAV и бронированные автомобили скорой помощи, а союзники из НАТО предоставить самолеты МИГ-29.
Член Палаты представителей парламента Великобритании сэр Роджер Гейл, говоря об усилении военной помощи Украине, заявил, что все необходимое вооружение оборонного характера, включая истребители, должно быть передано Украине. Объемы военной помощи и скорость снабжения должны быть увеличены.
За усиление военной помощи Украине выступили и в германском Бундестаге. Депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что наряду с санкциями и политическим давлением на Россию, прежде всего, необходимо увеличить поставки вооружений в Украину для эффективной защиты, а также для освобождения оккупированных территорий.
Вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас заявил, что страны-представители демократического сообщества должны передать Украине тяжелое вооружение, в том числе тяжелое вооружение наступательного характера, поэтому в Украине идет война за защиту всего мирового правопорядка.
Глава Евросовета Шарль Мишель после удара РФ по Краматорску заявил о необходимости увеличить санкции против России и предоставить больше оружия Украине.
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Ха! Не сильно поманеврируешь с верёвкой на шее😁. Вопрос нескольких недель.
Только странно как-то…
Сначала не хотели давать оружие , боялись ядерной войны, теперь дают и НЕ боятся уже ????
Что изменилось или произошло , что у них страх пропал ? 🤔🤪
Бо мужність працює тільки у відомому.
Тож коли "аналітики" та розвідки доповіли керівництву країн НАТО, що рашка збирається напасти на Україну, а хєрограй почав волати "не заважайте нам будівництво будувати та до шашликів готуватися", США та Великобританія, у надії, що громадяни України "скуммуніздять" під час "здачі" хоч якусь кількість ПТРК та будуть вести "партизанську війну" - поставили в Україну лише зброю "для партизанів".
Тож ніякої "ядерної війни" США та союзники по НАТО не бояться. А великого крадівництва та потрапляння своєї зброї до рук рашки - боялися. Тому лише за 40 днів (а це для бюрократій - просто реактивно) - питання вирішене, і пішли повною мірою, сотнями одиниць, бронетехніка, тисячі барожуючих ***********-камікадзе, ППО-комплекси С-300, і навіть безпілотні катери з ракетним озброєнням.
Чим скоріше передадуть , тим краще для наших захисників !!
Хотя судя по постройке 230 шахт для баллистических ракет в китае(для ракет ДУНФЕН 41) ,недалеко от кацапской границы-они уже столковались
2. Словаччині не потрібен дозвіл США на передачу/продаж літаків. Інша справа, що Словаччина хоче отримати на місце, американські літаки у тій же кількості.
Я звісно не військовий, але на мій погляд, зараз нам не потрібні літаки, вірніше потрібні, але не настільки критично. Потрібні гаубиці, танки, протикарабельні ракети, безпілотники та ППО дальнього радіусу дій.
Але все одно, якщо нададуть винищувачі, то вони звісно будуть корисні для нас.
- Василь, тут рашка каже, що вже 2 місяці воює з НАТО, втрати - 20000 осіб вбитими, 50000 пораненими, розбито чи втрачено 750 танків, збито 300 літальних кораблів, розбиті чи потоплені ракетні крейсери та декілька БДК.
- І що, як там НАТО?
- А ні один вояк НАТО ще не зробив ні одного пострілу в бік рашки...
Пыня - кумир дебилов!
https://www.youtube.com/watch?v=yTDAujoWan4
Це супер--гостинці для "іхтамнєтов"
Характеристика подарунків на 12 балів!!!
- І що, як там НАТО?
- А ні один вояк НАТО ще не зробив ні одного пострілу в бік рашки...
Ще 2 місяці тому це було жартом.