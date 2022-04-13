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Новости Война
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Норвегия (657) оружие (10028) ПВО (2488)

В парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSM

елвествуен

Запад, в частности, страны НАТО, должны существенно увеличить военную помощь Украине. Норвегии следует передать Украине современные системы противовоздушной обороны NASAMS и новейшие норвежские противокорабельные ударные ракеты Naval Strike Missile.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Стортинга, парламента Норвегии Ола Елвествуен, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня очень важно существенно усилить военную помощь Украине со стороны стран Запада и, в частности, со стороны НАТО. Украина должна получить больше военной техники и тяжелого вооружения, НАТО должна предоставить больше своих лучших и современных систем вооружений", - заявил политик.

"В Норвегии есть наша противокорабельная ударная ракета NSM (Naval Strike Missile ударная ракета средней дальности, разработанная компанией Kongsberg – ред.) – это современное и мощное оружие, которое может переломить ситуацию в ходе войны России против Украины, и я считаю NSM должно быть поставлено Украине", - считает Ола Элвестуэн.

"То же касается ведущих норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS (норвежские системы противовоздушной обороны - ред.) – это системы, которые должны быть предоставлены Украине для укрепления ее противовоздушной обороны", - подытожил депутат парламента Норвегии.

Еще один норвежский парламентарий Расмус Гансон также заявил, что поддерживает передачу Украине от Норвегии систем противокорабельной и противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

30 марта норвежское правительство сообщило, что Норвегия передала Украине две тысячи гранатометов M72. Кроме Норвегии, M72 Украине передала и Дания – 2700 штук.

С призывом об увеличении военных поставок в Украину также выступил теневой министр обороны Канады, депутат канадского парламента Джеймс Безан. По его словам, Канада должна предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, легкие бронемашины LAV и бронированные автомобили скорой помощи, а союзники из НАТО предоставить самолеты МИГ-29.

Член Палаты представителей парламента Великобритании сэр Роджер Гейл, говоря об усилении военной помощи Украине, заявил, что все необходимое вооружение оборонного характера, включая истребители, должно быть передано Украине. Объемы военной помощи и скорость снабжения должны быть увеличены.

За усиление военной помощи Украине выступили и в германском Бундестаге. Депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что наряду с санкциями и политическим давлением на Россию, прежде всего, необходимо увеличить поставки вооружений в Украину для эффективной защиты, а также для освобождения оккупированных территорий.

Вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас заявил, что страны-представители демократического сообщества должны передать Украине тяжелое вооружение, в том числе тяжелое вооружение наступательного характера, поэтому в Украине идет война за защиту всего мирового правопорядка.

Глава Евросовета Шарль Мишель после удара РФ по Краматорску заявил о необходимости увеличить санкции против России и предоставить больше оружия Украине.
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Топ комментарии
+59
Норвежцям-черговий респект...
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13.04.2022 15:39
+52
Прошу братьев ВИКИНГОВ поторопиться !
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13.04.2022 15:40
+23
Ми - ЗА!!!
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13.04.2022 15:40
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Норвежцям-черговий респект...
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13.04.2022 15:39 Ответить
Прошу братьев ВИКИНГОВ поторопиться !
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13.04.2022 15:40 Ответить
Ми - ЗА!!!
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13.04.2022 15:40 Ответить
Больше дела, меньше слов
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13.04.2022 15:41 Ответить
Давайте)
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13.04.2022 15:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=n6OT79TGqqA
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13.04.2022 15:41 Ответить
Не меньше месяца будут договариваться - дать или не дать...
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13.04.2022 15:42 Ответить
Что со всеми во всем мире⁉️ Нам хотят все все оружие дать лишь бы наши его по ************ запускали👍❗. Похоже время ускоряется и для юхла все меньше пространства для маневра❗
Ха! Не сильно поманеврируешь с верёвкой на шее😁. Вопрос нескольких недель.
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13.04.2022 15:42 Ответить
Это просто отлично !
Только странно как-то…
Сначала не хотели давать оружие , боялись ядерной войны, теперь дают и НЕ боятся уже ????
Что изменилось или произошло , что у них страх пропал ? 🤔🤪
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13.04.2022 15:54 Ответить
Вероятно разведка работает❗Определили, что риск минимален, ***** максимален😁. И игра стоит свеч☝💥
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13.04.2022 16:02 Ответить
жертви Бучи не були даремні .
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13.04.2022 16:12 Ответить
Думаю, що боялись невідомого, а коли вже побачили, що воно і як, то і мужність прокинулась.
Бо мужність працює тільки у відомому.
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13.04.2022 16:42 Ответить
разговоры про ядерную войну-это просто красивая отговорка,еще понятная от европейцев,но не сильно понятная от США
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13.04.2022 16:55 Ответить
В серпні 2021 року, після того, як США 20 років накачувало "республіканську армію Афганістану" озброєннями, технікою, інструкторами тощо, ця "республіканська армія" розміром 250'000 осіб практично в повному складі за 1 тиждень покидала зброю та фактично здалася Талібану, особовий склад якого ніколи не був більше 130'000 осіб. Вся техніка, на десятки мільярдів долярів - тепер в Талібана.

Тож коли "аналітики" та розвідки доповіли керівництву країн НАТО, що рашка збирається напасти на Україну, а хєрограй почав волати "не заважайте нам будівництво будувати та до шашликів готуватися", США та Великобританія, у надії, що громадяни України "скуммуніздять" під час "здачі" хоч якусь кількість ПТРК та будуть вести "партизанську війну" - поставили в Україну лише зброю "для партизанів".

Тож ніякої "ядерної війни" США та союзники по НАТО не бояться. А великого крадівництва та потрапляння своєї зброї до рук рашки - боялися. Тому лише за 40 днів (а це для бюрократій - просто реактивно) - питання вирішене, і пішли повною мірою, сотнями одиниць, бронетехніка, тисячі барожуючих ***********-камікадзе, ППО-комплекси С-300, і навіть безпілотні катери з ракетним озброєнням.
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14.04.2022 13:53 Ответить
Це відповідь на допомогу і постачання озброєнь агресору-окупанту з недружніх деспотичних країн для посилення агресії і масових вбивств мирних українців - повноправних членів європейської спільноти. Браття з демократичного світу без допомоги та підтримки своїх не залишають
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14.04.2022 21:30 Ответить
тільки швидше буль ласка, але молодці!
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13.04.2022 15:42 Ответить
Давайте і не розкачуйтесь довго. Для нас кожна година важлива. Коли до них дійде.
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13.04.2022 15:43 Ответить
вавік, харе з себе Голду Меір ізображать - всі все роблять і без придурі...
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13.04.2022 15:43 Ответить
Чудова можливість випробувати цю зброю на рашистах і реклама буде їх розробкам..
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13.04.2022 15:44 Ответить
Підходить 👍🏼👍🏼👍🏼

Чим скоріше передадуть , тим краще для наших захисників !!
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13.04.2022 15:44 Ответить
Щира подяка, тільки би пошвидше.
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13.04.2022 15:44 Ответить
таёжный зверёк песец очень осторожный... крадется медленно... но уверенно... и если Норвегия решила дать вооружения Украине, то можно прийти только у одному выводу - принято решение умножить кацапстан на ноль... и это правильно... потому что это верно...
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13.04.2022 15:45 Ответить
Их надо западу умножать на ноль и быстрее,пока они с китайцами не столковались окончательно.
Хотя судя по постройке 230 шахт для баллистических ракет в китае(для ракет ДУНФЕН 41) ,недалеко от кацапской границы-они уже столковались
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13.04.2022 16:59 Ответить
Кацапстан погрожував Швеції, а це їхні молодші брати. Прийшов час надавати по шапці монгольському гопнику
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14.04.2022 21:37 Ответить
Давайте викинги побыстрее.Мы вам после победы кацапскую нефть с нехилым дисконтом продадим.Не пожалеете.
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13.04.2022 15:45 Ответить
norvegam? neftj?
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13.04.2022 19:27 Ответить
Пусть свою поберегут.У рашки больше взять нечего,а лаптями неудобно с достойными людьми расчитываться.
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13.04.2022 22:07 Ответить
у нас после победы нефти будет больше, чем у норгов
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14.04.2022 01:31 Ответить
Прям день вкусняшек сегодня для ВСУ! Слава Украине!!!!
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13.04.2022 15:46 Ответить
Ватостопіль напружився...
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13.04.2022 15:46 Ответить
а ведь масква будет сожжена) в который исторический раз)
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13.04.2022 15:46 Ответить
Останній.
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13.04.2022 15:52 Ответить
s vašix ust ta Bogu v uši.
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13.04.2022 19:28 Ответить
Хто там з Норвегії? Наскільки це реально? Чи чергова балаканина?
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13.04.2022 15:51 Ответить
Кстати, США разрешили Словакии передать нам МИГи - 29. Их около 12 штук. Они не хуже F-16, американских.
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13.04.2022 15:51 Ответить
Миг-29 тяжелей , жрет горючки больше , но сейчас згодятся.
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13.04.2022 16:10 Ответить
1. Міги набагато гірші за А-16;
2. Словаччині не потрібен дозвіл США на передачу/продаж літаків. Інша справа, що Словаччина хоче отримати на місце, американські літаки у тій же кількості.
Я звісно не військовий, але на мій погляд, зараз нам не потрібні літаки, вірніше потрібні, але не настільки критично. Потрібні гаубиці, танки, протикарабельні ракети, безпілотники та ППО дальнього радіусу дій.
Але все одно, якщо нададуть винищувачі, то вони звісно будуть корисні для нас.
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13.04.2022 16:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_eaopen735U&ab_channel=MilitaryWolf
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13.04.2022 18:20 Ответить
До ролику добре підходить стара хохма, яка стала дійсністю:
- Василь, тут рашка каже, що вже 2 місяці воює з НАТО, втрати - 20000 осіб вбитими, 50000 пораненими, розбито чи втрачено 750 танків, збито 300 літальних кораблів, розбиті чи потоплені ракетні крейсери та декілька БДК.
- І що, як там НАТО?
- А ні один вояк НАТО ще не зробив ні одного пострілу в бік рашки...
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14.04.2022 14:50 Ответить
З танків користь в ******** бойових умовах практично нульова, гроби на гусеницях. Вони повинні трансформуватися у самохідні легкі 155мм дальнобійні гаубиці. Бойові бпла типу Байрактар, MQ-9 значно ефективніші, безпечні та дешевші у використанні ніж застарілі танки - витвір першої світової.
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14.04.2022 21:51 Ответить
побыстрей ребтки. эта саранча нам весь юг сожрет
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13.04.2022 15:53 Ответить
Супер, взагалі виробники зброї повинні вмовляти уряди своїх краін передавати зброю нам. Адже потім на міжнародних виставках можна таку зброю позначти написом "ефективність підтверджена ЗСУ", що автоматично дозволить збільшити продажі.
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13.04.2022 15:55 Ответить
Не хреновая у Пыньки - жбыньки получаются денацификация (вся Украина стала ненавидеть и желает смерти русским оккупантам) и демилитаризация (Украина получила, получает и будет получать самое современное оружие).

Пыня - кумир дебилов!
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13.04.2022 15:58 Ответить
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13.04.2022 15:58 Ответить
О!!! понеслось....
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13.04.2022 15:59 Ответить
Походу смекнули что лучше здесь будут ракеты использоваться, чем к ним привезут. Все визжат давай быстрее! Но надо понимать, ватафюрер намерен тут всех пложить, так что к сожалению нужно готовиться минимум к году противостояния. Это прекрасно понимают военные и политики, но биомассу боятся напугать, сначала неделю продержаться, потом две, потом месяц, потом до лета, ну и годик. Так что даже если пришлют через месяц-два, все в дело пойдет.
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13.04.2022 16:03 Ответить
Що ти вещаєш?)) З таким озброєнням після отримання ЗСУ можуть за 2 тижні дезинфекцію здійснити по всій території країни, лишень була б команда зверху.
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14.04.2022 21:57 Ответить
писдеть не мешки ворочать
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13.04.2022 16:03 Ответить
Tusen Takk...
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13.04.2022 16:03 Ответить
О це діло. Особливо ППО.
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13.04.2022 16:08 Ответить
От якби ще менш всіляких недоречних коментів і ТУПИХ рішень влади, наприклад таких,як відмова презу Німеччини,то все було-б гаразд!! Навіщо було піднімати кіпіш за літаки--це що було,недолугість,чи зрада? А потрібно було тихенько ,он пропали в Польщі танки і **ніхто** не знає де вони ділись,так і літаки в Болгарії могли пропасти,а до України які могли бути питання,якщо що,то ми купили в воєнторгах
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13.04.2022 16:52 Ответить
Друзі, давайте швидше, за Боїнг наші ЗСУ стократно відомстять.
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13.04.2022 17:33 Ответить
ОХ і ДОВГО ЕВРОПА РОЖАЄ(СОПЛІ ЖУЄ), ЦЕ НЕ ХОЛОДНА ВІЙНА, А ВЖЕ ДУЖЕ ГАРЯЧА, "МЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО"!!!
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13.04.2022 17:54 Ответить
Норвежцям потрібно показати відео Бутусова з танкістом (викопаний вікінг).
https://www.youtube.com/watch?v=yTDAujoWan4
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13.04.2022 18:43 Ответить
Норвегія завжди добре стааилася до українців, чергове свідчення 👍🏼👍🏼👍🏼
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13.04.2022 19:39 Ответить
А от за такі подарунки------ АПЛОДУЮ!!!
Це супер--гостинці для "іхтамнєтов"
Характеристика подарунків на 12 балів!!!
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13.04.2022 20:42 Ответить
- Василь, тут рашка каже, що вже 2 місяці воює з НАТО, втрати - 20000 осіб вбитими, 50000 пораненими, розбито чи втрачено 750 танків, збито 300 літальних кораблів, розбиті чи потоплені ракетні крейсери та декілька БДК.
- І що, як там НАТО?
- А ні один вояк НАТО ще не зробив ні одного пострілу в бік рашки...

Ще 2 місяці тому це було жартом.
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14.04.2022 14:52 Ответить
 
 