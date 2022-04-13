Совет ЕС согласовал третий транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро, - Боррель

Совет ЕС принял решение об увеличении военной помощи для Украины на 500 миллионов евро, доведя таким образом общую сумму, выделяемую для оборонных нужд Украины в пределах Европейского фонда мира, до 1,5 миллиарда евро.

Об этом сообщается на сайте Евросовета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая эти 500 миллионов евро, ЕС выделил в общей сложности 1,5 миллиарда евро на поддержку поставок военной техники Вооруженным силам Украины от государств-членов ЕС. Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовится к наступлению на востоке Украины, очень важно, чтобы мы продолжали и усиливали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию и население и предотвратить дальнейшие страдания", - сказал высокий представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель.

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Отмечается, что согласованные вспомогательные меры позволят финансировать поставки оборудования, защитного снаряжения, наборов для оказания первой медицинской помощи и горючего, а также военное оборудование и платформы для летального вооружения оборонного назначения.

Срок действия финансовой программы продлен на 24 месяца.

Предыдущие меры помощи Украине были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года. Тогда Совет ЕС также увеличивал объем военной помощи на 500 млн. евро.