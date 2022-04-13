Медведев угрожает украинским властям из-за задержания Медведчука: Оглядывайтесь по сторонам и крепко закрывайте двери

После ареста народного депутата Украины и кума президента России Виктора Медведчука заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев стал открыто угрожать украинским властям.

Свои угрозы Медведев опубликовал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные ублюдки, которые называют себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "скоро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям следует внимательно оглядываться по сторонам и крепко закрывать двери на ночь, чтобы самим не оказаться среди лиц для обмена", – написал Медведев.

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Как сообщалось, во вторник вечером в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Она сопровождалась текстом "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже".

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению Зеленского.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, находящихся в плену российских военных.