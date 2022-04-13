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Медведев угрожает украинским властям из-за задержания Медведчука: Оглядывайтесь по сторонам и крепко закрывайте двери

медведчук

После ареста народного депутата Украины и кума президента России Виктора Медведчука заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев стал открыто угрожать украинским властям.

Свои угрозы Медведев опубликовал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельные ублюдки, которые называют себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, "скоро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям следует внимательно оглядываться по сторонам и крепко закрывать двери на ночь, чтобы самим не оказаться среди лиц для обмена", – написал Медведев.

Читайте: Похоже, Медведчук не хочет, чтобы его передавали сейчас в РФ, – Денисенко

Как сообщалось, во вторник вечером в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Она сопровождалась текстом "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже".

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению Зеленского.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, находящихся в плену российских военных.
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Топ комментарии
+95
нанопридурок и ****** медведев-иди *****, чьмо ссученое.
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13.04.2022 16:05
+50
Димон расстроился? Не пора ли сдохнуть с досады?
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13.04.2022 16:05
+42
О, димон-гандон проснулся. Димон, пойди отсоси у путєна и успокойся!
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13.04.2022 16:06
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Страница 2 из 2
Медвед, как там отдыхается на курортах удмуртии? Как растет твой виноград в пензенском поместье? Ты ж теперь просто нищеброд, Дима, и денег тебе больше никто не даст.
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13.04.2022 17:48 Ответить
Даун айфонев, ты хоть хромосомой думай, что ты хрюкаешь! А что будет с айфончуком, не твоё свинособачье дело, "Дебил бл#ядь..."
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13.04.2022 17:55 Ответить
Aifonchik pokazal kto on v samom djele. Ta samaja gopota iz piterskoi podvorotnji, potkuda viljez i Putler. Mda, ... a on zhe njekotoroje vremja v unjivere prepodom bil 😀 Vot tak to - pohozhije ljicnostji pritjagivajetsja.
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13.04.2022 17:57 Ответить
Все це галіма вистава. ***** тупо карає Медведчука за невиконану роботу, руками своїх агентів в Україні.
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13.04.2022 18:11 Ответить
после ухода жирика многим на расии не дает покоя его место
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13.04.2022 18:19 Ответить
атож ядерный удар
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13.04.2022 18:20 Ответить
Ги! Чмоня - демо-версія надуло щічки і гарчить! Йой, як страшно! Боюсь-боюсь!
І всім боятися!
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13.04.2022 18:25 Ответить
Судя по высказываниям медведева за последнее время - димка совсем спился.
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13.04.2022 18:45 Ответить
кремлівський придурок. Власне, у кремлі інакших не водиться...
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13.04.2022 19:40 Ответить
"Окурок" є**баний!!!
Оглядайся ти ***** на всі 4 сторони,бо тобі лишилося недовго.
Вам пи**зда!!!
І ви це розумієте!!!
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13.04.2022 20:49 Ответить
истерики признак поражения
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13.04.2022 22:31 Ответить
грозный фунтик в ярости.
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14.04.2022 04:20 Ответить
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