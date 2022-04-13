Песков об обмене Медведчука: "Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации"

В Кремле утверждают, что у кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука якобы не было "закулисных отношений с Россией"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Никаких закулисных отношений с Россией у Медведчука никогда не было. Об обмене, о котором с таким пылом заговорили деятели в Киеве: он не гражданин России и не имеет отношения к военной операции, он иностранный политический деятель. Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации", – сказал Песков.

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Как сообщалось, во вторник вечером в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Она сопровождалась текстом "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже".

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению Зеленского.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, находящихся в плену у российских военных.