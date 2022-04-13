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Медведчук (1735) обмен (1343) Песков (1800) россия (93003)

Песков об обмене Медведчука: "Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации"

Песков об обмене Медведчука:

В Кремле утверждают, что у кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука якобы не было "закулисных отношений с Россией"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Никаких закулисных отношений с Россией у Медведчука никогда не было. Об обмене, о котором с таким пылом заговорили деятели в Киеве: он не гражданин России и не имеет отношения к военной операции, он иностранный политический деятель. Мы не знаем, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации", – сказал Песков.

Читайте: Медведев угрожает украинским властям из-за задержания Медведчука: Оглядывайтесь во все стороны и крепко закрывайте двери

Как сообщалось, во вторник вечером в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Она сопровождалась текстом "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже".

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению Зеленского.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, находящихся в плену у российских военных.
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Топ комментарии
+18
Який обмін?
Зелена влада казала, що закон України забороняє видавати громадян України іншим державам.
Тоді мова йшла про каломойшу.
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13.04.2022 16:20
+17
Посягательство на Конституцию - пожизненный срок.
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13.04.2022 16:17
+16
навіть паРаша те чмо відмовляється приймати...
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13.04.2022 16:18
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Посягательство на Конституцию - пожизненный срок.
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13.04.2022 16:17 Ответить
русские своих не бросают
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13.04.2022 16:17 Ответить
Аж бегом бросают …
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13.04.2022 16:21 Ответить
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13.04.2022 16:21 Ответить
фейк для розумово відсталих кацапів.
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13.04.2022 16:29 Ответить
навіть паРаша те чмо відмовляється приймати...
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13.04.2022 16:18 Ответить
онтамнет попав по повній
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13.04.2022 16:23 Ответить
Продовжу вашу думку, схоже, що він УЖЕ обміняний, тільки навпаки, його нам видала росія як нашого військового, при останньому обміні! Цю гіпотезу підтверджує військовий одяг Медведчука. Фото зроблене раніше, опублікували тільки зараз.
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13.04.2022 16:27 Ответить
Ты наверное сейчас сидишь в теплом месте, и тебе всё равно на тех людей которые защищают твоё теплое место, а они защищая тебя попали в плен, и их семьи хотят увидеть своих защитников дома.
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13.04.2022 16:39 Ответить
Тобто на вашу думку, це я організовую непрозорі обміни??? А хто Ваш сусід по палаті, Наполеон?
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13.04.2022 16:46 Ответить
Хм... так, а хєрченко теж не був громадянином параші, але ж з яким задоволенням кацапсини його поміняли...
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13.04.2022 16:20 Ответить
для Гааги то что нужно....
в суде многое может быть полезным.
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13.04.2022 16:20 Ответить
Який обмін?
Зелена влада казала, що закон України забороняє видавати громадян України іншим державам.
Тоді мова йшла про каломойшу.
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13.04.2022 16:20 Ответить
если только он сам не захочет
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13.04.2022 16:47 Ответить
а хто ж його запитає? по кускам переправити в кремль
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13.04.2022 16:48 Ответить
писок стиснув і не заважай ЗСУ ваньков жмурити.
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13.04.2022 16:22 Ответить
Оказался витя даже куму не нужен.
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13.04.2022 16:22 Ответить
Эх, что за кума, что под кумом не была, раз под кумом не была значит не кума? Это я про ксюху мраченко. шо мердтвердчук, что *****, два ссаных имотента куколда
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13.04.2022 16:25 Ответить
Піськов, так і кажи: мертвейчук здав всю нашу шоблу. Його й на налигачі до кордону кацапії не притягнеш, воно рогами і копитами впиратись буде, тільки б до братішек, у яких лярди зкомуніздив, не повертатись. Там зараз оксанку роззувати будуть до паломниці.
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13.04.2022 16:22 Ответить
за вбивство Стуса, мудачук має пожиттєво сидіти у в'язниці. А видача його парашії буде означати поразку справедливості. Хоч я не здивуюся, якщо виявиться, що є якийсь договорняк між рашистами і кацапськими повіями із банкової з метою легалізувати видачу мудачука
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13.04.2022 16:22 Ответить
Якщо медвечука обміняють - народ не пробачить владі Зе цього!!!
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13.04.2022 19:04 Ответить
Повертати його за поребрик по частинах. Після правого вуха, можливо, нададуть йому громадянство.
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13.04.2022 16:23 Ответить
Перепрошую за садистські нахили. Сам себе не впізнаю.
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13.04.2022 16:24 Ответить
Почему не обменять всех депутатов, наверно так можно? Похер что у него украинский паспорт?
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13.04.2022 16:24 Ответить
Главное вовремя спетлять **** еще та, но без лишней хромосомы
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13.04.2022 16:28 Ответить
це підар десь сидить в засаді... при виявленні повз не проходити...
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13.04.2022 16:31 Ответить
еще бы курву Марченко до кучу
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13.04.2022 16:25 Ответить
Нє, ***** не віддасть, каже знатая сосулька
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13.04.2022 16:33 Ответить
Чому у Гітлера були вуса а у Путлєра - немає?

Бо Путлєр віддав свої вуса Пєскову. З тих пір його так і називають - вуса фюрера.
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13.04.2022 16:26 Ответить
гітлер ненавидів евреев за те що його не прийняли до художньої школи у Відні
путлер страшенно ненавидить УКРАЇНУ -тому що колись йому дали хороших кізд*юлей українці, так наваляли шо він всцявся і всрався -от він і затаїв злобу уе*бок касабский
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13.04.2022 16:51 Ответить
Письков, сдавайся!
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13.04.2022 16:26 Ответить
А можна виміняти Мертвечука на десяток Міг-29 чи СУ-34?
Чи хочаб на 5?
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13.04.2022 16:26 Ответить
Можна якщо видати коломойского до США.
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13.04.2022 16:38 Ответить
Песков издевается с агента Соколовского =)
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13.04.2022 16:27 Ответить
Спікся мертвячук...відпрацьований матеріал, як після сексу ..г..!
...
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 16:28 Ответить
пресуху в міжнародному форматі за участю рт/скудобєєвой, ху@лораб?
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13.04.2022 16:30 Ответить
Як не дивно, піськов все чітко сказав, і наші "міняльники" тепер як обісрані. В Зе постійно якесь меншовартісне нав'язливе бажання замутити щось спільне з москвою - якщо не зустрічі, то перемовини або якісь мутні обміни із загляданням в очі та інші отвори. Мабуть так довго скакав по запарєбрікових сценах, що це вже в крові на рівні безумовного рефлексу.
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13.04.2022 16:34 Ответить
Зеленский поставил всё. И он так залгянул в глаза ,что у ***** очко сжалось. А сидя в теплом месте хорошо размышлять что кому делать. И не рассказывай что делать иначе тебе скажут куда идти, а это вслед за российским кораблем
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13.04.2022 16:44 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте притрушений? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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13.04.2022 17:17 Ответить
Так і сказав: вкуй він нам нада)
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13.04.2022 16:35 Ответить
Ти ба, і в нас він іноземний політичний "діяч".
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13.04.2022 16:35 Ответить
Как там бабка говорила про интернет?
Он нам на...й не нужОн - Письков
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13.04.2022 16:38 Ответить
Щось вся ця історія нагадує діло з судєю Чаусом, будут тягать поки вигідно, або приплисти туди ще Порошенка, а не вийде кинуть десь в кущах в одних трусах
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13.04.2022 16:39 Ответить
медведчук це черговий хайп замішаний на хуцпі, єдине для чого він потрібен, це прив"язати його до Порошенка.
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13.04.2022 16:41 Ответить
Ты неадекват сейчас война идёт и нахрен нужен кому политический труп Порошенко
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13.04.2022 16:49 Ответить
<******* предложит обменять себя на кума.
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13.04.2022 16:42 Ответить
мавр сделал своё дело мавр может идти *****
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13.04.2022 16:47 Ответить
Нет мест в пакете на луну.
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13.04.2022 16:49 Ответить
Нравится не нравится - сменяем на красавицу (из ВСУ)
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13.04.2022 16:56 Ответить
На нет и суда нет
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13.04.2022 16:57 Ответить
Сам заголовок заметки как то по дебільному составлен. Ребята, "будьте тщательней".
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13.04.2022 16:59 Ответить
Кума телефонувала куму-*****,що вона вже ківою.
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13.04.2022 16:59 Ответить
Цемах 2.0
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13.04.2022 17:34 Ответить
Міняти тільки на кума.
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13.04.2022 17:40 Ответить
рузге сваих не бросають!!!))))
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13.04.2022 19:19 Ответить
В лоб - при попытке нападения. В затылок - при попытке к бегству. Свидетели, служебное расследование, все дела... Оружие применено правомерно.
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13.04.2022 20:05 Ответить
проваленный агент соколовский шефу не нужен.
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14.04.2022 04:18 Ответить
 
 