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Катынь (22) Польша (8142) Моравецкий Матеуш (285)

Моравецкий: Россияне убивают украинцев сейчас так, как в 1940 году убивали поляков в Катыни

катинь

Россия хочет скрыть преступления геноцида против украинцев и перейти к нормальным отношениям с миром, но мир на это никогда не пойдет. Сегодня россияне убивают украинцев так, как в 1940 году советские преступники это делали с поляками в Катыни (РФ).

Об этом в день памяти жертв Катынского преступления отметил в Варшаве глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы знаем, что убийцы хотят делать вид, что ничего не произошло, делать вид, что возможно возвращение к business as usual: "вы только забудьте об этих нескольких случайных смертях". Нет, это – пытки, это – смерть, это – ямы смерти , такие как в 1940 году нашим героям вырыли советские преступники", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что сейчас российские военные преступники делают в Украине то же, что и 80 лет назад. Следовательно, мир не может этого не замечать, потому что дорого за это заплатит.

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"Польша призывает помнить о наших жертвах, а также осудить то, что сегодня происходит в Украине. Поэтому Польша призывает создать международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине, и мы не успокоимся, пока не воцарится справедливость", - подчеркнул глава польского правительства.

13 апреля 1943 года, немцы обнародовали информацию об обнаружении в Катыни массовых захоронений польских офицеров, убитых подразделениями НКВД по решению политбюро КПСС. Весной 1940 года расстреляли свыше 21 тысячи польских офицеров. В СССР отрицали причастность НКВД к расстрелу поляков, это было признано только в апреле 1990 года.

С 2008 года в Польше 13 апреля каждый год отмечают день памяти жертв Катынской трагедии.

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Топ комментарии
+15
80 лет прошло, но методы НКВД-КГБ-ФСБ не изменились, т.к. эти люди ни когда не хотели меняться. Изменилось лишь то, что методы фиксации преступлений, технически стали более модернизированы, что ускоряет время предъявления обвинения, т.е. не через 60 лет, а через 2-3 года, пока еще живы палачи.....
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13.04.2022 16:43
+4
Точно, Matuszek, "горбатого" московита - только могила исправит.
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13.04.2022 16:46
+3
Друзі України і так знають що там накоїли рашисти.
Макарона туди потрібно везти, Ле Пен, та інших лояльних до пуйла.
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13.04.2022 16:46
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...а між ними біга третій

бєларусскій здичавілий дєсант
чекає НАТО в лісі під укркордоном
https://t.me/flagshtok/8268
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13.04.2022 16:41 Ответить
Чекав, там же у відео сказано, що вже валять нафіг від кордону.
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13.04.2022 16:46 Ответить
80 лет прошло, но методы НКВД-КГБ-ФСБ не изменились, т.к. эти люди ни когда не хотели меняться. Изменилось лишь то, что методы фиксации преступлений, технически стали более модернизированы, что ускоряет время предъявления обвинения, т.е. не через 60 лет, а через 2-3 года, пока еще живы палачи.....
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13.04.2022 16:43 Ответить
Точно, Matuszek, "горбатого" московита - только могила исправит.
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13.04.2022 16:46 Ответить
Друзі України і так знають що там накоїли рашисти.
Макарона туди потрібно везти, Ле Пен, та інших лояльних до пуйла.
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13.04.2022 16:46 Ответить
брехливі кацапи
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13.04.2022 16:51 Ответить
https://youtube.com/shorts/mEROcSDuTtc?feature=share
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13.04.2022 18:22 Ответить
паралелі добро проглядаються
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13.04.2022 17:01 Ответить
Імперію Зла потрібно знищити незалежно від ціни цього для цивілізованого людства. Кацапи стали поперек горла всьому демократичному світу. Далі цього терпіти не можна. І не треба забувати, що за спиною кацапів стоїть хитрожопий китай зі своїм інтересом. Без мовчазної підтримки китаю ***** ще сім разів подумав би чи варто на когось нападити. Але мости спалені. У нас вибору немає, бо на кону саме наше право на фізичне існування. Тому смерть Імперії Зла, смерть *****!
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13.04.2022 18:43 Ответить
Працюють нащадки радянських злочинців.
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13.04.2022 19:06 Ответить
 
 