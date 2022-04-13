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Совет ЕС согласовал обмен гривен на валюты ЕС для беженцев по официальному курсу

європарламент

Комитет постоянных представителей одобрил рекомендацию Совета ЕС о конвертации банкнот гривни в валюту государств-членов, чтобы оказать поддержку беженцам, которые испытывают трудности с обменом банкнот на валюту ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом отмечают в Совете Европы.

"Эти решения позволят переселенцам из Украины, в том числе детям, обменять до 10 000 гривен (приблизительно 310 евро) на человека. Это будет бесплатно и по официальному курсу, опубликованному Национальным банком Украины. Введено данное решение минимум на три месяца", - говорится в сообщении.

Теперь рекомендация будет официально принята Советом в письменной форме. Ориентировочная дата принятия - 19 апреля. Рекомендации не являются юридически обязывающими актами. Таким образом, фактическое введение и создание схем должны решаться государствами-членами в соответствии с их национальными нормами. Ряд стран ЕС уже разработали на эти цели национальные механизмы.

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Как отмечается в сообщении, из-за российской военной агрессии Национальный банк Украины был вынужден приостановить обмен банкнот гривни на иностранную валюту, чтобы защитить ограниченные валютные резервы страны. Это повлияло на конвертируемость банкнот гривни в странах ЕС, где многие банки не желали обменивать гривню из-за валютных рисков. С момента вторжения России в Украину более 4 миллионов человек, спасаясь от войны, прибыли в ЕС.

"После российского вторжения в Украину более четырех миллионов человек, спасаясь от войны, прибыли в ЕС. Страны-члены продолжат демонстрировать свою решительную поддержку Украине и ее гражданам перед лицом этого беспрецедентного акта агрессии со стороны России. Они предоставляют гуманитарную помощь и временную защиту, включая доступ к своим рынкам труда, жилью, системе здравоохранения и образования. Рекомендация дополняет эти усилия", - отмечают в Совете ЕС.
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це гарно, до діточок гроші дійдуть!
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13.04.2022 16:53 Ответить
чому пенсійна картка ощадбанка не дійсна у Польщі, не можна зняти кошти?
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13.04.2022 17:30 Ответить
Можно ли пользоваться картой ощад в Польше?
Во-первых, картой Ощадбанка можно пользоваться за границей, в том числе и в Польше. Несмотря на то, что карта в гривнах , Вы сможете снимать злотые, которые будут выдаваться по курсу на день получения с карты. Есть один нюанс, которые Вы должны знать. Если Вы собираетесь картой Ощадбанка пользоваться за границей, то перед выездом позвоните на горячую линию Ощадбанка и сообщите, что картой буду пользоваться за границе, тогда в контакт центре Вам снимут ограничения на пользование картой за границей.
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13.04.2022 17:52 Ответить
так я вже в Польщі
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13.04.2022 17:54 Ответить
мої знайомі казали що мають пенсійни карти і боялися що не зможуть в Польщі ними користуватися, але карти були розблоковани і 3-4 вже дні як вони платять в магазинах, думаю банки всі карти розблоковали без звернень
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13.04.2022 19:02 Ответить
> так я вже в Польщі

Это не отменяет того, что нужно звонить в банк с запросом на снятие ограничений для использования карты за границей.
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13.04.2022 19:41 Ответить
на мою картку банкомат видав - недійсна
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13.04.2022 19:11 Ответить
 
 