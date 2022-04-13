Совет ЕС согласовал обмен гривен на валюты ЕС для беженцев по официальному курсу

Комитет постоянных представителей одобрил рекомендацию Совета ЕС о конвертации банкнот гривни в валюту государств-членов, чтобы оказать поддержку беженцам, которые испытывают трудности с обменом банкнот на валюту ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом отмечают в Совете Европы.

"Эти решения позволят переселенцам из Украины, в том числе детям, обменять до 10 000 гривен (приблизительно 310 евро) на человека. Это будет бесплатно и по официальному курсу, опубликованному Национальным банком Украины. Введено данное решение минимум на три месяца", - говорится в сообщении.

Теперь рекомендация будет официально принята Советом в письменной форме. Ориентировочная дата принятия - 19 апреля. Рекомендации не являются юридически обязывающими актами. Таким образом, фактическое введение и создание схем должны решаться государствами-членами в соответствии с их национальными нормами. Ряд стран ЕС уже разработали на эти цели национальные механизмы.

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Как отмечается в сообщении, из-за российской военной агрессии Национальный банк Украины был вынужден приостановить обмен банкнот гривни на иностранную валюту, чтобы защитить ограниченные валютные резервы страны. Это повлияло на конвертируемость банкнот гривни в странах ЕС, где многие банки не желали обменивать гривню из-за валютных рисков. С момента вторжения России в Украину более 4 миллионов человек, спасаясь от войны, прибыли в ЕС.

"После российского вторжения в Украину более четырех миллионов человек, спасаясь от войны, прибыли в ЕС. Страны-члены продолжат демонстрировать свою решительную поддержку Украине и ее гражданам перед лицом этого беспрецедентного акта агрессии со стороны России. Они предоставляют гуманитарную помощь и временную защиту, включая доступ к своим рынкам труда, жилью, системе здравоохранения и образования. Рекомендация дополняет эти усилия", - отмечают в Совете ЕС.