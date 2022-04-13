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выборы (22667) НАТО (8634) Франция (3350) Марин Ле Пен (60)

Ле Пен обещает в случае победы вывести Францию из военного командования НАТО

ле,пен

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен обещает, что в случае ее победы страна выйдет из военного командования НАТО, но при этом останется в Альянсе.

Об этом она заявила 13 апреля на пресс-конференции в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delo.ua.

"Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Франция должна вернуться в статус в альянсе, который имела с 1966 по 2009 годы", - сказала Марин Ле Пен.

Франция является одним из 12 членов-основателей НАТО. В 1966 году она вышла из объединенного военного командования Альянса, но по-прежнему оставалась частью коллективной обороны НАТО. В 2009 году Париж объявил о возвращении к полноправному участию в военных структурах НАТО.

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Топ комментарии
+50
Навіть нікчема макрон і то в рази кращій ніж ці нацистська шльондра!
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13.04.2022 16:56
+38
Правільна-і завєсті в одкб...
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13.04.2022 16:56
+37
Тебе ппц, дура.
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13.04.2022 16:56
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Тебе ппц, дура.
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13.04.2022 16:56 Ответить
Навіть нікчема макрон і то в рази кращій ніж ці нацистська шльондра!
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13.04.2022 16:56 Ответить
НАТО показало себе як інвалід в черговий раз. Можливо і краще, якщо НАТО переформується, чи переорганізується, чи взагалі на його місці виникне новий військовий союз сильних країн.
Не потрібно панікувати.
Святе місце пустим не буває.....
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13.04.2022 17:04 Ответить
А почему НАТО "инвалид"? И почему "в очередной раз"?
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13.04.2022 17:12 Ответить
Бо треба вчити історію.
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13.04.2022 17:30 Ответить
Надо спортом заниматься. Говорят помогает от "клаводрочерства".
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13.04.2022 17:35 Ответить
То займись.
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13.04.2022 17:37 Ответить
Французький уряд послідовно дорікав, що командування силами НАТО постійно переходить «від рук» Великої Британії «до рук» США і навпаки. Французький вплив на структуру вгасав, і ,як наслідок, у лютому 1966 року генерал Шарль де Голль заявив, що враховуючи зміну світового порядку, його країна виходить з Альянсу. З цього моменту стосунки між Альянсом і Францією були доволі напруженими. Лише у 2009 році після 42-річної перерви Франція повернулася до лав військового союзу[
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13.04.2022 17:31 Ответить
Нет не показало
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13.04.2022 18:32 Ответить
Правільна-і завєсті в одкб...
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13.04.2022 16:56 Ответить
И аленевода главнокомандующим на пол ставки взять.
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13.04.2022 16:58 Ответить
Гастролі мулен руж в усть-залуінскє станут явью...
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13.04.2022 17:01 Ответить
И выйти из ес и вступить в таежный союз
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13.04.2022 17:12 Ответить
***** активізувався, ще Орбан підтягниться.
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13.04.2022 16:56 Ответить
НАТО , берегите Украину вместо этих-горе вояк.
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13.04.2022 16:57 Ответить
Горе не горе, но Франция это военная элита Нато. Армия Сша и ядерный потенциал тех же Штатов, Британии и Франции и есть по сути военная защита всего блока.
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13.04.2022 17:08 Ответить
Прямо элита? Вы военный эксперт-международник? Ядерное оружие есть и у Пакистана и у Северной Кореи , но я что-то не припоминаю особых военных успехов этих стран, как и Франции . Ядерное оружие США есть в Германии, Италии, Нидерландах , Турции, Бельгии плюс Великобритания. рашка просто будет уничтожена и без "элитной" Франции в случае использования ЯО ( не дай Бог)
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13.04.2022 17:20 Ответить
Нуну, а почему же Корею никто не трогает?) И знаешь что бы с ней было не будь у нее ядерного оружия? Франция один из лидеров мира по количеству ядерных зарядов и имеет весомую роль в мировом порядке именно из-за этого. Так же как и москалей боится весь мир, не по причине множества обоссышей вояк и заржавелых танков.
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13.04.2022 17:24 Ответить
1. почему же Корею никто не трогает? (с) А кому она нужна? Вы там были? А я был пару раз. Там полнейший дурдом и нищета , просто поесть досыта - это мечта большинства населения. Ни ресурсов , ни технологий , ни агросектора . Ничего. Полный ноль.
2.Так же как и москалей боится весь мир (с) Тут частично Вы правы , но мы то не боимся , полтора месяца войны это наглядно показали. И намечается тенденция , что даже перестраховщики из Европы все меньше боятся русню. Поставки вооружения Украине - наглядное тому подтверждение.
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13.04.2022 17:42 Ответить
Да в Корее нищета ибо там народ зомбированные роботы, которые не понимают что может быть по другому. Они всецело за Ына и его царство. А вот небудь у них ядерного оружия, причем в огромных масштабах, то давно Южная Корея с помощью запада сбросила бы тот коммунистический и варварский режим, которому не место в цивилизованном мире. Москали *******, их не стоит недооценивать, эти твари могут кино-апокалипсисы сделать явью и потому с ними на открытый конфликт другие ядерные державы не пойдут и боятся ядерного кошмара вполне обосновано, ибо в цивилизованном мире жизнь ценится превыше всего, а в отсталой свинособакии ,индии, и комуняцких китае с северной кореей она них неценится, потому они и очень опасны. Ну а мы боремся ибо у нас нет выбора,на кону наше существование, а так понятно никто нехотел войны и стольких жертв наших людей. Ну а про Францию...я не эксперт, ненадо острить то, я говорю что есть, Франция топ держава и одна из ведущих сил Нато, благодаря ядерному арсеналу впервую очередь, потому их не выпрет США да и нам они нужны как союзники)
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13.04.2022 18:04 Ответить
Ставлю лайк Вашему последнему посту и прекратим наши споры )
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13.04.2022 18:24 Ответить
Ну и что бы было с Северной Кореей без ЯО? Наверное тоже самое, что было с ней с 1948 по 2005г. То есть ничего нового.
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13.04.2022 19:16 Ответить
горе негоре , но но в случай победы ( не дай Бог !! ) эта путлеровская марионетка уже обещала блокировать все эмбарго на поставки нефти и газа из парашки , над чем щас работает админ Байдена !!
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13.04.2022 17:21 Ответить
даже немцам будет проблематично блокировать эмбарго на поставки нефти и газа из мордора а для лягушатников это просто нериально без поддержки германии
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13.04.2022 21:36 Ответить
Еліта за рахунок іноземного легіону? А решту Лє Пен відправить на стажування по швабрах і пляшках?
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13.04.2022 17:26 Ответить
Нет ниодного шанса на ее победу, чего вы так беспокоитесь?)
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13.04.2022 17:28 Ответить
Губу розкатала ,дурепа. Ніхто,вас незахщатиме
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13.04.2022 16:57 Ответить
Дурепа в черговий раз пролетить на виборах. Пролетить як фанера над Парижем.
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13.04.2022 17:05 Ответить
Не факт, у нее с макроном примерно 50/50
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13.04.2022 18:57 Ответить
факт 100500%
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13.04.2022 22:56 Ответить
Це хробаки кремлівського ***** в тілі Франції!
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13.04.2022 16:58 Ответить
ле пен - франзуський трамп...
штурм Басітілії 2 - безмозглий як і перший.
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13.04.2022 16:58 Ответить
Не напружуйся, Маринко. Ніколи тобі не бути в Президентах. То велике табу для Франції.
Не переживайте - то тільки звуки з прорашкованської дупи, профінансованої рашею.
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13.04.2022 16:58 Ответить
Отличная пзиция
Если кого-то из НАТО будут пи%дить то мы не при делах, а если нас то спасите-помогите.
Если я правильно понял
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13.04.2022 16:59 Ответить
Вона про це
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13.04.2022 17:01 Ответить
А она точно Ле Пен, в не Левенштэйн?
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13.04.2022 17:12 Ответить
Это как то поможет стать президентом❓Она наверно не в курсе мировых новостей . Сейчас другой тренд мог бы добавить голосов
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13.04.2022 16:59 Ответить
Осбливий путть,в нікуди
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13.04.2022 17:00 Ответить
Нам повезло, что она такая отпетая дура.
Посмотрим куда стёк её рейтинг.
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13.04.2022 17:00 Ответить
Дешевий популізм
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13.04.2022 17:02 Ответить
Ні, дешевий дебілізм.
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13.04.2022 17:03 Ответить
надіємось, що не виграє вибори. Втім, обітцяти можна щозавгодно, однак не все виконується.
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13.04.2022 17:02 Ответить
... доведено Зе .
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13.04.2022 17:10 Ответить
Якась дурна баба. І страшна
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13.04.2022 17:02 Ответить
Хранцузька курва....
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13.04.2022 17:06 Ответить
Французские спецслужбы должны проверить ее на предмет финансированя россией.
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13.04.2022 17:04 Ответить
есть вероятность выйти на себя
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13.04.2022 17:12 Ответить
хм. а, шо там проверять?! это давно известно:

"В 2014 году "Национальный фронт" получил кредиты от российских банков на сумму 11 млн евро (9,4 млн фунтов). Один из кредитов - на 9 млн евро - был выделен небольшим "Первым чешско-российским банком", имеющим связи с Кремлем." https://www.bbc.com/russian/features-39556300
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13.04.2022 17:50 Ответить
Хоспаді, вона вивести путіньску сосиску з свого рта не може, а вже зібралася цілу Францію виводити з НАТО...
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13.04.2022 17:04 Ответить
Вроде ж ее в тюрьму садили. Зачем выпустили? Ну нормально же всё было!
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13.04.2022 17:04 Ответить
Лавры де Голля покоя не дают.
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13.04.2022 17:05 Ответить
ватная шмара-провокаторша
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13.04.2022 17:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2c3pqKrh1TA Mireille Mathieu - Une femme amoureuse (1981)
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13.04.2022 17:06 Ответить
ле пенюха, хайль! - і поручь з ціею жінкою не стойяла..
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13.04.2022 17:10 Ответить
Показательный миньет путину
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13.04.2022 17:07 Ответить
Де там те тупориле бидло, що гнало на Макрона, це ваш кандидат?
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13.04.2022 17:08 Ответить
Навіщо ці напівміри, нехай заодно пообіцяє вийти з ЄС, дурепа...
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13.04.2022 17:09 Ответить
Бурятский ху... на эту мадмуазэль (в самых ее сладострасных снах) не пошелевится.

Баба Яга - Кощей сделай мне ребеночка
- Ты что старая, у меня одно яйцо и то за три девять з6емель.
Яга - Горыныч сделай мне ребеночка
- Ты думаешь, что если у меня три головы то и х.. у меня тоже три - чем-то надо жертвовать...
Яга - Леший сделай мне ребеночка
- ***.. кроме шерсти ничего не подымается.
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13.04.2022 17:09 Ответить
ну, на месте французов логично было бы вписать в конституцию выход и вступление в НАТО каждые 30 лет. Это бы упростило им политический выбор.
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13.04.2022 17:12 Ответить
********** підстилка, ця - Ле Пен.
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13.04.2022 17:13 Ответить
Тобто, коли нападуть на Францію тоді НАТО повинно її захищати, а якщо потрібно відправити війська згідно вимог командування НАТО, то ідіть ви нахер
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13.04.2022 17:14 Ответить
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13.04.2022 17:22 Ответить
Усе, що треба знати про якість НАТО...
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13.04.2022 17:25 Ответить
Уявила, що вона де Голль.
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13.04.2022 17:30 Ответить
Та пусть нявкает, все равно второй тур продует.
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13.04.2022 17:41 Ответить
Может ее внучка на ДР пожелала, чтобы бабушка хоть на день перестала врать (Лжец Лжец).
- Франция войдет в таможенный союз и ОДКБ!
- Франция выйдет из НАТО!
- Франция купит весь газ и нефть у России!
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13.04.2022 17:44 Ответить
а потом французы будут удивляться созданию "французской народной республики"
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13.04.2022 17:45 Ответить
Навіть макарон краще цієї ***** путінської...
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13.04.2022 17:47 Ответить
********** проблядь чтоб ты сдохла!
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13.04.2022 18:00 Ответить
А чого так дрібненько? Одразу в Тайожний союз та ОДКБ.

Звичайно не нам з нашим нікчемним ЗЄ французам дорікати щодо їх вибору, але я сподіваюся, що це буде хоча б не ЛєПенша.
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13.04.2022 18:02 Ответить
******* створіння.
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13.04.2022 18:15 Ответить
вся ця свістоплаяска почалася 1943 року. Тоді де Голль переписав політику на Вільну Францію, а не згідних ..... Жабоїди мали безліч колоній, Рузвельт запропонував Де Голлю підписати Атлантичну Хартію (світ без колоній) де Голль категорично ні, Після звільнення Парижа в 1944 році, де Голль організував парад визволителів. А потім у відповідь Рузвельту підписав із Сталіним договір про дружбу. НАТО і Франція були без де Голля. Прогнали жабоїдів із всіх колоній, останньою був Алжир. Тоді Гусак послав НАТО на три букви і погнав в СРСР. Їх бувший примус теж входить до Газпрому
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13.04.2022 18:38 Ответить
Путін вміє маніпулювати … Вона попалася на його чари.
Надіюсь що французи зроблять правильний вибір і коли ж .
Бензін і газ для них має велике значення …
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13.04.2022 18:46 Ответить
І це в серці Європи , задумайтесь в який буремний час ми живемо
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13.04.2022 19:01 Ответить
В этой ситуации првительству Украины следует помалкивать и не поддерживать никого из кандидатов до самой победы на выборах. Уже один раз обделались когда Трамп пришел вместо Хилари. Не нужно наступать на грабли второй раз. Как бы кто не любил Ле Пен но если она выиграет с ней прийдется договариваться. Хотя судя по последним действиям в отношении Германии Украинский МИД берет уроки гоп дипломатии у Лаврова.
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13.04.2022 19:04 Ответить
Якщо "памалківать" , а виграє Макрон -то буде негарно...
Так, що це теж свого роду рулетка може повезти а може і ні, на то він і МЗС розрулять , а ти "помалеівай" так точно
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13.04.2022 20:34 Ответить
На Западе вмешательство в выборы не очень приветствуют. Это как раз будет очень некрасиво. Выиграет Макрон тогда шампанское и поздравления. Нельзя этого делать до выборов, это очень плохо.
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13.04.2022 20:44 Ответить
Для не будущего президента …такие мечтания возможны…
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13.04.2022 19:06 Ответить
прекрасно географически сидеть в середине европы и вый...обываться...я бы хотел послушать этот бредю...если б хотяб эти жабоеды были следующими после Украины (Польша, Литва и т.д...) шоб вони ***** тогда говорили...такие люди далеко не просто моральные уроды...
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13.04.2022 21:10 Ответить
Цікаво, французи хочуть Бучу у себе вдома? Чому вони не посадять цю лярву, або не віддадуть рашистським опаришам? Нехай задовольняє їх безпосередньо! Може так хоч одну українську жінку зможуть зберегти від позазвірячого орківського згвалтування..
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13.04.2022 23:29 Ответить
 
 