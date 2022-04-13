Ле Пен обещает в случае победы вывести Францию из военного командования НАТО

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен обещает, что в случае ее победы страна выйдет из военного командования НАТО, но при этом останется в Альянсе.

Об этом она заявила 13 апреля на пресс-конференции в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delo.ua.

"Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Франция должна вернуться в статус в альянсе, который имела с 1966 по 2009 годы", - сказала Марин Ле Пен.

Франция является одним из 12 членов-основателей НАТО. В 1966 году она вышла из объединенного военного командования Альянса, но по-прежнему оставалась частью коллективной обороны НАТО. В 2009 году Париж объявил о возвращении к полноправному участию в военных структурах НАТО.

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