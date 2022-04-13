Эксперты ОБСЕ признали обстрел театра и роддома в Мариуполе военными преступлениями, совершенными Россией

Россия нарушила международное гуманитарное право в Украине, преднамеренно атакуя гражданское население, а нападения на роддом и драматический театр в Мариуполе вообще можно квалифицировать как военные преступления.

К такому выводу пришла независимая миссия ОБСЕ, в состав которой вошли юристы Вольфганг Бенедек, и Марко Сассоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

В докладе говорится, что независимые эксперты получили правдивые доказательства о том, что нарушения базовых прав человека (право на жизнь, запрет пыток и других бесчеловечных и унизительных видов обращения и наказаний) осуществлялись в основном на территории Украины, находившейся под контролем России.

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"В целом отчет документирует перечень бесчеловечного поведения, демонстрируемого российскими войсками в Украине. Сюда входят доказательства нападений на гражданское население, обстрелов медицинских учреждений, изнасилований, мародерства и принудительной депортации гражданских лиц в Россию", - прокомментировал доклад ОБСЕ представитель США Майкл Карпентер.

Доклад, ставший результатом трехнедельной работы независимых экспертов, состоит из 110 страниц, на которых подробно описываются зверства россиян. Отчет охватывает первый месяц войны в Украине – с 24 февраля по 1 апреля, а значит, в ней еще нет информации о Буче и других населенных пунктах Киевской области.

Эксперты ОБСЕ признали, что нарушения были и с украинской стороны, но то, что делали россияне – гораздо хуже по характеру и масштабам. Большинство нарушений с украинской стороны касается обращения с пленными россиянами.