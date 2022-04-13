Мы уже перешли от оборонной стратегии к наступательным операциям в РФ, - Федоров о мобилизации украинского киберсообщества

После полномасштабного вторжения РФ в Украину IТ-сообщество объединилось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью главному редактору "ГОРДОНа" Олесе Бацман рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Произошла невероятная синхронизация, объединение всего киберсообщества и IT-компаний. Последние три года с момента создания Министерства цифровой трансформации мы сконцентрировались на защите от российских кибератак и на создании продуктов. Мы не думали, чтобы атаковать, как они, которые финансировались спецслужбами", – объяснил Федоров.

Он подчеркнул, что когда российские танки вошли на территорию Украины, все изменилось.

"От запуска новых продуктов и сервисов мы перешли к наступательной стратегии. Сегодня десятки баз данных РФ взломаны, персональные данные жителей РФ есть в доступе. Многие компании, занимающиеся защитой, просто вышли с территории РФ", – добавил министр.

По его словам, киберсообщество Украины сегодня мобилизовано и делает все, чтобы россияне "не поднимали просто голову". В таком режиме IT-специалисты будут работать до окончания войны.

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