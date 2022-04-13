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Новости Агрессия России против Украины Война
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ІТ-индустрия (33) кибербезопасность (663) Федоров Михаил (492)

Мы уже перешли от оборонной стратегии к наступательным операциям в РФ, - Федоров о мобилизации украинского киберсообщества

кібер

После полномасштабного вторжения РФ в Украину IТ-сообщество объединилось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью главному редактору "ГОРДОНа" Олесе Бацман рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Читайте: IТ-армия Украины за период войны атаковала более 600 российских онлайн-ресурсов, - Минцифры

"Произошла невероятная синхронизация, объединение всего киберсообщества и IT-компаний. Последние три года с момента создания Министерства цифровой трансформации мы сконцентрировались на защите от российских кибератак и на создании продуктов. Мы не думали, чтобы атаковать, как они, которые финансировались спецслужбами", – объяснил Федоров.

Он подчеркнул, что когда российские танки вошли на территорию Украины, все изменилось.

"От запуска новых продуктов и сервисов мы перешли к наступательной стратегии. Сегодня десятки баз данных РФ взломаны, персональные данные жителей РФ есть в доступе. Многие компании, занимающиеся защитой, просто вышли с территории РФ", – добавил министр.

По его словам, киберсообщество Украины сегодня мобилизовано и делает все, чтобы россияне "не поднимали просто голову". В таком режиме IT-специалисты будут работать до окончания войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина присоединилась к Кибер-НАТО
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КАЦАПМ ***** И В ИНТЕРНЕТЕ И В РЕАЛЕ !!!!
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13.04.2022 17:09 Ответить
Вот только *****, по-моему, слишком позитивное понятие в значении конец, крышка, жопа и даже ******.
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13.04.2022 17:21 Ответить
Покладіть їх зв'язок з супутниками глонас,вони використовують їх з військовою метою.
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13.04.2022 17:13 Ответить
Ще треба покласти "российскую железную дорогу"!
Терміново!
По РЖД зараз йде перекидання військ на східний напрямок.
Там явно є якісь програми управління рухом потягів.
Давайте хлопці, придумайте щось!
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13.04.2022 17:20 Ответить
Не знаю куда и во что он наступает, но пока в Украине активно пользуются вайбером и телеграмом (коммерческие, госструктуры и военные), вопрос кибербезопасности под большим сомнением.
Это при наличии Signal и прочих альтернатив.
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13.04.2022 17:46 Ответить
Бази даних - це, звісно, добре, але якщо б можна було зробити так, щоб у кацапні були багатотисячні жертви - то було б просто чудово
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13.04.2022 17:54 Ответить
ну, то зробіть щоб двері у бункері заклінило!
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13.04.2022 19:01 Ответить
 
 