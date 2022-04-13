Зеленский – странам Запада: Путин усиливает свои войска. Он не остановится на Украине. Нам нужно оружие. ВИДЕО
Или Запад сейчас поможет Украине остановить Путина, или тот продолжит расширять свою Российскую империю, убивая тысячи женщин и детей. Украине нужен конкретный список оружия.
Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского опубликовано на официальных страницах главы государства в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что эксперты пророчили: в случае нападения РФ, Украина не продержится больше недели. Мы ведь смогли отбросить врага, но это только первый раунд войны.
"Путин и его армия меняют свою стратегию. Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Россия не намерена останавливаться на Украине.
"Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Поэтому или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", - подчеркнул он.
Зеленский озвучил конкретный перечень оружия, которое необходимо Украине. Это:
- артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
- артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;
- реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);
- танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);
- системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);
- боевая авиация.
Он призвал граждан всего мира с просьбой помочь донести до своих правительств, администраций президентов, руководителей стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну.
"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
А зброя таки нам дійсно потрібна...
то количество вооружения которое поступает всех дорог Украины не хватит,так что иди в жопу и тебе подобным!
время будет для разбора после Победы.
Этот бес дай ему волю месяц назад торганул бы кровью.Слава Богу, боятся "разборок" - тишком-нышком лезут...
без знака?
так санік?
його тільки лінивий не знає...
ну ще березняки - 2022.
раньше прикидывался вменяемым...!
Но сперва нужна тяжёлая строительная техника- откопать их из-под асфальта.
В Мариуполе российская техника пыталась сбежать от ракеты.
Но судя по взрыву - теперь весь экипаж будет считаться «пропавшими без вести».
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
без тебя там знают, что делать!
І ми допомагаємо, розраховуємо, що ти теж допомагаєш. Чи ти фанат подоляка?
ний в іншої....
А про закопування грошей в асфальт... головне шоб ви про цей епізод памʼятали на наступних виборах (хоча все одно його виберете на другий строк і він знову все просере).
Як там наша "Богдана"? Чи всьому нашому вже всьо?
"Мы не лохи и ничего тебе не должны! Но можем подсобить дорожной техникой. Есть несколько бетономешалок С-300."
"зрадазрада, асфахвальт битум крадивныцтво" -какаоботы паскуды.