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Новости Война
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Зеленский (19029) оружие (10028) помощь (7420)

Зеленский – странам Запада: Путин усиливает свои войска. Он не остановится на Украине. Нам нужно оружие. ВИДЕО

Или Запад сейчас поможет Украине остановить Путина, или тот продолжит расширять свою Российскую империю, убивая тысячи женщин и детей. Украине нужен конкретный список оружия.

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского опубликовано на официальных страницах главы государства в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что эксперты пророчили: в случае нападения РФ, Украина не продержится больше недели. Мы ведь смогли отбросить врага, но это только первый раунд войны.

"Путин и его армия меняют свою стратегию. Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь", - сказал Зеленский.

Читайте: В парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSM

Президент подчеркнул, что Россия не намерена останавливаться на Украине.

"Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Поэтому или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", - подчеркнул он.

Зеленский озвучил конкретный перечень оружия, которое необходимо Украине. Это:

  • артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
  • артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;
  • реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;
  • БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);
  • танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);
  • системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);
  • боевая авиация.

Также читайте: Правительственная коалиция в Германии достигла консенсуса относительно поставок тяжелого оружия Украине: мы наконец-то начинаем, - депутат Бундестага Фабер

Он призвал граждан всего мира с просьбой помочь донести до своих правительств, администраций президентов, руководителей стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну.

"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией", – сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+25
Як тут не згадати про бітум?

А зброя таки нам дійсно потрібна...
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13.04.2022 17:28
+24
Підтримую-потрібно надати Україні якомога більше та швидше зброї...
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13.04.2022 17:28
+23
Могут предложить "Нептун", Ольху", "Сапсан" и "Гром".
Но сперва нужна тяжёлая строительная техника- откопать их из-под асфальта.
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13.04.2022 17:33
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Правила форума Совет форумчан
Підтримую-потрібно надати Україні якомога більше та швидше зброї...
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13.04.2022 17:28 Ответить
Але не дробовиків та шоломів...
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13.04.2022 17:34 Ответить
Як тут не згадати про бітум?

А зброя таки нам дійсно потрібна...
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13.04.2022 17:28 Ответить
А асфальту тобі не треба поставити? Козел,***..
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13.04.2022 17:30 Ответить
До чого цей комент? Всі все прекрасно пам'ятають.
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13.04.2022 17:33 Ответить
это вкид с надеждой на зерно раздора!
то количество вооружения которое поступает всех дорог Украины не хватит,так что иди в жопу и тебе подобным!
время будет для разбора после Победы.
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13.04.2022 17:36 Ответить
Ты уже разобрался в 2019м. Хватит.
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13.04.2022 17:41 Ответить
а ты где был?
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13.04.2022 18:33 Ответить
Он то как раз правильный выбор сделал , по его мнению . Но не в Украине .
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13.04.2022 19:49 Ответить
Не будет демократии и борьбы с коррупцией и Победы не будет.Если есть сомнения - араХАМию - в студию!
Этот бес дай ему волю месяц назад торганул бы кровью.Слава Богу, боятся "разборок" - тишком-нышком лезут...
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13.04.2022 18:21 Ответить
Що таке? Човен розхитали?
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13.04.2022 17:40 Ответить
Про човен фраза доволі кумедна, хоча скоріше іронічніша. Просто це дивно під таким відео писати хейт. У нас пам'ять не як у золотих рибок. Зброя іде не треба паніки. На заході у людей є два погляди на усю цю ситуацію, 1) чому Україні не дають літаки, танки, артилерію ітд. 2) чому досі нато не ввело війська. Все буде добре, з парашею ніхто вже не хоче мати справу.
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13.04.2022 17:51 Ответить
Щоб не забували,,,
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13.04.2022 17:40 Ответить
я теж голосував за Пороха,але це а,,,,,авсвальт авсвальт асвальт асвальт,,, це вже пробиває дно
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13.04.2022 18:09 Ответить
Дно-це коли кацапські калоші з Чорного моря обстрілюють Україну "калібрами", а "Нептуна" щоб їх спалити нема.
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13.04.2022 18:26 Ответить
Что за дебильная формулировка "остановить Путина"? Это как? Путин, стой! Раз, два?
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13.04.2022 17:31 Ответить
та не верещи ти вже дають зброю ! пора вже асфальт просити і бабафони .
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13.04.2022 17:31 Ответить
Людина, що на наших очах творить новітню історію світу.
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13.04.2022 17:33 Ответить
скільки букв?
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13.04.2022 17:37 Ответить
в словах - два підори?
без знака?
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13.04.2022 18:02 Ответить
А зачем он так долго и успешно притворялся дурачком...
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13.04.2022 17:55 Ответить
А я знаю? Може ***** заманював.
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13.04.2022 17:58 Ответить
санік... watch your steps...
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13.04.2022 18:03 Ответить
лапшет студениша - це теж він....
так санік?
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13.04.2022 18:33 Ответить
настоящий Наполеон Боневтик...!!! слава ему...!
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13.04.2022 17:56 Ответить
та підар то - санік крещатік - знатний ідіот.
його тільки лінивий не знає...
ну ще березняки - 2022.
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13.04.2022 18:07 Ответить
этот санік крещатік такой весь в гриме неузнаваемый...!
раньше прикидывался вменяемым...!
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13.04.2022 18:17 Ответить
звичайний перекидиш...
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13.04.2022 18:27 Ответить
взавтра він буде - егор оболоньский - вже не смішно...
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13.04.2022 18:31 Ответить
це зелений ворог.
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13.04.2022 18:46 Ответить
йолоп.
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13.04.2022 18:00 Ответить
Могут предложить "Нептун", Ольху", "Сапсан" и "Гром".
Но сперва нужна тяжёлая строительная техника- откопать их из-под асфальта.
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13.04.2022 17:33 Ответить
...тут хіба в майонезну баночку зібрати вже - але нікому

В Мариуполе российская техника пыталась сбежать от ракеты.

Но судя по взрыву - теперь весь экипаж будет считаться «пропавшими без вести».

https://t.me/brest97pro/269338
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13.04.2022 18:00 Ответить
https://t.me/c/1766288953/532
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13.04.2022 18:15 Ответить
https://youtube.com/shorts/mEROcSDuTtc?feature=share
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13.04.2022 18:20 Ответить
Szkoda że pieśń o Banderze, to tez był morderca. Lać kacapów
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13.04.2022 18:44 Ответить
Якщо взяти відповідний шмат асфальту та розігнати його на потрібну швидкість, то цілком можливо влучити та потопити ворожий есмінець
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13.04.2022 18:02 Ответить
Давайте все, що гарантовано перетворює орків на формулу 200.
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13.04.2022 17:35 Ответить
Жаль, что ничего ядерного, химического и биологического не попросил. Может, взбодрил бы этих сонных.
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13.04.2022 17:36 Ответить
***** *** ...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 17:37 Ответить
В списку не вистачає...-асфальтоукладчиків!
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13.04.2022 17:38 Ответить
Коли там вже шашлики , у маю !? Чи переносимо на червень, **** !?
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13.04.2022 17:40 Ответить
ого! віу-віу!
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13.04.2022 17:49 Ответить
Видно Зе не смог простить уничтожение дома, где снимали сватов. Теперь русне точно капец
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13.04.2022 17:45 Ответить
Может быть. Оно мстительное и самовлюбленное. Даже кресло и то зеленой кожи..
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13.04.2022 17:52 Ответить
А де наша, українська, зброя. Чому за Порошенко, ЗСУ отримали і танки і БМП. А за три роки плесневи майже нічого. Може це Агрохамія винен? Чи знов Петро заважав?
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13.04.2022 17:49 Ответить
Это не так. Объективно, количество оружия по всем направления при Зе увеличено в разы. Не за счет внутреннего производства, так за счет поставленного. Сравнивать Украину при По, и при Зе, это как сравнивать война-лучника из средневековья и современного хорошо экипированного военного.
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13.04.2022 17:57 Ответить
Это все слова. Статистику и источник в студию. И про оборонный заказ тоже
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13.04.2022 18:06 Ответить
"За счьот поставлєнноґо"? За це ми маємо дякувати не твоєму гундосому обмилку, а нашим західним партнерам і союзникам; найперше - США та Британії. Особисто Зе для України ***** не зробив. Ба, навіть більше - просрав і проїбав все, що можна було просрати і проїбати в плані зміцнення обороноздатності країни на фоні постійних заяв про повномасштабне вторгнення орків. І зроблено це було свідомо і цілеспрямовано. Ще й постійно смердів у бік Заходу. За три роки його ************* зарубали на корню всю ракетну програму і фінансування армії в цілому. Я вже не кажу про те, що нинішня влада намагалась згорнути нову систему харчування наших військових. Тому не треба розповідати, який він - герой.
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13.04.2022 18:33 Ответить
Зря Штайнмаера не пустил. Немцы, конечно, оружие поставят, но осадочек уже есть (по новостям таки разгоняют).
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13.04.2022 17:51 Ответить
на що ви вибрали старого прихильника ***** президентом ? після будівництва ПП-2 це тільки бізнес ,німців в Україні тільки фашистами і називають . тож осадочек залиште собі !
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13.04.2022 18:29 Ответить
його обирав парламент. Там парламентська країна; на противагу Франції чи Україні
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13.04.2022 18:50 Ответить
Х з, мож хотел приехать, для пуйла разведать...
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13.04.2022 19:00 Ответить
буба, хватит ныть! и ноет, и ноет..... тошно уже......
без тебя там знают, что делать!
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13.04.2022 17:54 Ответить
та все чули вже від тебе 95те чорнороте...
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13.04.2022 17:56 Ответить
Вы, бл. свидетели асфальта, сколько будете зрадойобить? Даже со всеми нептунами, ольхами, громами и т.п. мы не сможем отбиться без союзников! Неужели вы настолько глупы, что этого не понимаете? Ни одна страна европы в одиночку не сможет отбиться от росии. За исключением, разве что британии. Единственный вариант избежать войны это вступить в нато, но нас бы туда не взяли из ща российского лобби в европе. Сейчас зеленский почти все правильно делает. А вы, диванные зрадойобы, лучше помогайте стране и армии. Иначе не будет ни того ни другого. А вы окажетесь в концлагере, тюрьме или в могиле.
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13.04.2022 17:57 Ответить
ми говоримо про те, що за свій строк президенства він не зробив того, що мав зробити в питаннях обороноздатності країни, котра знаходиться у війни. Тому немає тобі про що тут писати.

І ми допомагаємо, розраховуємо, що ти теж допомагаєш. Чи ти фанат подоляка?
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13.04.2022 19:54 Ответить
Понимают . Очень хорошо пониают . Поэтому и срут . А ты ошибаешся в определении их истинной цели .
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13.04.2022 20:00 Ответить
кофтачку зміни - в ціеї ти вже Крим звільнив і навіть там заґиб.
ний в іншої....
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13.04.2022 17:59 Ответить
Навіяло. https://youtu.be/x9Jjdk3O8sw
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13.04.2022 18:00 Ответить
Вставлю свої 5 копійок. Зброя Україні потрібна. Зєля канючіть, щоб захід її дав. Тож нехай канючить далі і не забуває дякувати за те, що дають. Це його робота. Тут нема за що його критикувати.
А про закопування грошей в асфальт... головне шоб ви про цей епізод памʼятали на наступних виборах (хоча все одно його виберете на другий строк і він знову все просере).
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13.04.2022 18:06 Ответить
Англійські танки Челенджер теж не погані. Леклерки мабуть теж.
Як там наша "Богдана"? Чи всьому нашому вже всьо?
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13.04.2022 18:07 Ответить
в нас асфальту ...дох...я ще лишилося
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13.04.2022 18:08 Ответить
Himars interesno oni do 500 kilometrov mogut strelnut raketami,to jest realno i po ruskim aerodromam jesli nado.Tak ze eti sistemi mozno ispolzyvat dlia raket persing jesli sto daze po kremliu udarit mozno.
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13.04.2022 18:11 Ответить
Запад - Зеленскому:

"Мы не лохи и ничего тебе не должны! Но можем подсобить дорожной техникой. Есть несколько бетономешалок С-300."
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13.04.2022 18:11 Ответить
Країни Заходу особливо ті,котрі володіють даними супутникової розвідки,знають що і яка ,та кількість зброї потрібої для того,щоб знищити рашиста
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13.04.2022 18:18 Ответить
Велике крадівництво в приорітеті. Думаю на травневі свята ми на шашлики не попадемо.
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13.04.2022 18:25 Ответить
Если тебя критикуют на работе, прими к сведению и выполняй свою работу.
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13.04.2022 18:26 Ответить
А до 23 лютого ти не знав що Україні потрібна зброя?
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13.04.2022 18:45 Ответить
Ну коли ж ти скажеш "путін *****"?
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13.04.2022 21:34 Ответить
!!!
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14.04.2022 03:06 Ответить
смартфони проси... краина в смартфонi нiякий путин не достане
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14.04.2022 03:52 Ответить
всё верно сказал
"зрадазрада, асфахвальт битум крадивныцтво" -какаоботы паскуды.
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14.04.2022 04:16 Ответить
 
 