Зеленский – странам Запада: Путин усиливает свои войска. Он не остановится на Украине. Нам нужно оружие. ВИДЕО

Или Запад сейчас поможет Украине остановить Путина, или тот продолжит расширять свою Российскую империю, убивая тысячи женщин и детей. Украине нужен конкретный список оружия.

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского опубликовано на официальных страницах главы государства в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что эксперты пророчили: в случае нападения РФ, Украина не продержится больше недели. Мы ведь смогли отбросить врага, но это только первый раунд войны.

"Путин и его армия меняют свою стратегию. Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Россия не намерена останавливаться на Украине.

"Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Поэтому или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Он уже сделал это в Мариуполе, Харькове, Буче и других городах Украины", - подчеркнул он.

Зеленский озвучил конкретный перечень оружия, которое необходимо Украине. Это:

артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;

артиллерийские снаряды (калибр 152 мм). Как можно больше;

реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);

танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);

системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);

боевая авиация.

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Он призвал граждан всего мира с просьбой помочь донести до своих правительств, администраций президентов, руководителей стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну.

"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией", – сказал Зеленский.