На нужды ВСУ передано более 13 млн грн, арестованных в рамках уголовного производства

Офисом Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности Украины обеспечено направление более 13 млн гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти средства были арестованы в рамках уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами двух предприятий, осуществлявших незаконную торговлю товарами широкого потребления – табачными изделиями и алкоголем (ч. 3 ст. 212 УК Украины).



"Денежные средства на сумму 1 122 500 грн, 130 735 евро, 261 790 долларов США и 1 130 фунтов стерлингов, что согласно курсу Национального банка Украины составляет 13 050 958 гривен, было изъято при проведении обыска в указанном производстве и передано на спец ГФС. В дальнейшем они были перечислены на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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