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Новости Война
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В армии РФ вводится уголовная ответственность за отказ от участия в "спецоперации", - Данилюк

рф,армія,окупанти

Министерство обороны России обновило текст контракта для военнослужащих ВС РФ, добавив положения, которым устанавливается уголовная ответственность за отказ от участия в так называемой "спецоперации" на территории Украины.

Об этом в комментарии Guildhall со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Разведкой установлено, что руководством МО РФ (Министерство обороны России — ред.) обновлена текстовая часть контрактов для военнослужащих. В частности, к перечню положений, за которые предусмотрена уголовная ответственность для военных внесен отказ от участия в "спецоперации", — заявил руководитель ЦОР.

"Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривалась ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно усложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, которые отказались участвовать в "спецоперации" на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины, применялась часть 3 ст. 332 УК РФ – отказ от выполнения приказа", — подытожил Александр Данилюк.

CNN со ссылкой на слова чиновника Пентагона утверждают, что почти треть сил, которые сосредоточила Россия в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.

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Также, российские правозащитники из организации "Агора" сообщают, что к ним массово обращаются российские военнослужащие не желающие продолжать участи в так называемой "спецоперации". По словам главы организации Павла Чикова военные из 17 городов России отказались воевать против Украины.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины невозвратные потери Вооруженных сил РФ, с начала полномасштабной агрессии против Украины, превысили 19100 человек личного состава.

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Топ комментарии
+24
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13.04.2022 18:04
+20
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13.04.2022 18:08
+19
Правильно, русские. Бойтесь Украины, там живет ваша смерть.
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13.04.2022 18:09
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13.04.2022 18:04 Ответить
Сделали клише === значит много таких (не полных дураков, хотя и с ДаунБасса)
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13.04.2022 18:09 Ответить
А почему не упоминается территория, например, "тридевятого царства, тридесятого государства"? Ведь это такие же сказочные территории, как "днр" или "лнр".
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13.04.2022 18:34 Ответить
раз потребовался штамп, значит это массовое ))
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13.04.2022 18:10 Ответить
Неплохая рекомендация. Когда засрашка развалится,то подпишет контракт на службу в армии "Государства Якутия".
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13.04.2022 18:13 Ответить
у нормальній країні цим штампом можна буде пишатися)
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13.04.2022 18:19 Ответить
ожидаются очень боеспособные и мотивированные подразделения. Можно штурмовать небо
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14.04.2022 00:08 Ответить
надеюсь, уже таки начнут наконец-то расстреливать.
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13.04.2022 18:05 Ответить
Нужно закинуть идейку оркам, нечего тут миндальничать - сразу к стенке прямо в военкомате 🧐
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13.04.2022 18:50 Ответить
пока есть только идея - необезвреживаемый браслет на щиколотку с приёмником. При попытке разрезать взрыв отрывает ступню и пальцы на руке, и тогда даже гармонью или балалайкой в электричке на жизнь не заработаешь.
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13.04.2022 19:01 Ответить
тоді краще на член і моментом до самих яек приклеіти
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13.04.2022 19:06 Ответить
Раби.Гарматне м'ясо.
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13.04.2022 18:06 Ответить
А в якій країні ми "спецоперацію" проводимо?
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13.04.2022 18:10 Ответить
Так то вони війну так називають.
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13.04.2022 19:15 Ответить
Детальніше, плиз- що у нас ввели?
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13.04.2022 18:10 Ответить
Ну що Безугла і Ко внесли законопроект про кримінальну відповідальність (від 5 до 10 років!!) військовозобов'язаних, які після оголошення військового стану не повернулись з-за кордону ти мабуть знаєш.
Це про "розширюють".

А про існуючий Закон ось:

Відповідно до статей 335, 336, 336-1, 337 Кримінального кодексу України:

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Ухилення від призову за мобілізацією - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, - карається штрафом до п'тдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів - карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
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13.04.2022 18:27 Ответить
Не бійся, вилазь з погріба, там перед тобою черга стоїть в ЗСУ, сміливіших, які захищатимуть сім'ї від нелюдів.
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13.04.2022 18:35 Ответить
Я, синку, своє відбоявся ще у 85-87 х. Тебе мабуть ще небуло .
Зараз би з радістю пішов (мені 65), але куди мене візьмуть з болячками .
А не по книжках і статтях, а по власному досвіду скажу (там тоді патріотизмом не пахло - всі ділились на тих, хто патологічно боїться вмерти і на тих, хто боїться вмерти, але знають, що робити в бою, щоб не вмерти).
Тоді взагалі ніхто ні в кого не питав - хочеш/не хочеш. І якщо на взвод припадало 5-7 таких "бійців" - рахуй взвод на 70% небоєздатний. Воліли б їх відправити геть - було б краще.
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13.04.2022 18:47 Ответить
Та служив я при савке, в курсе дєла. Не росхоложуй, є кому воювати і без боягузів, що бажають уникнути призова.
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13.04.2022 19:17 Ответить
Не переживай,мерзенна потворо. Ніхто тебе не посадить до тюрми. Лише окупанти посадять на швабру,перед тим,як пристрелити.
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13.04.2022 18:58 Ответить
Сциш відповідальності за незахист СВОЕЇ країни )
нехай інші захищають?
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13.04.2022 18:22 Ответить
Краще б ти нічого тут не писав,бовдуре.
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13.04.2022 19:01 Ответить
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13.04.2022 18:08 Ответить
зрештою, в Росії може виявитися достатньо підтримки для створення «народної республіки» в сусідніх з Україною регіонах.
Якщо можливо, Україна має пропагувати таке.
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13.04.2022 20:00 Ответить
Навіть зі зброєю в руках раб залишається рабом- а вільна людина і голіруч зупинить танк!
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13.04.2022 18:09 Ответить
Так це ж при підписанні нових контрактів. Хоча там заднім числом можуть домалювати і у вже підписані.
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13.04.2022 18:09 Ответить
Я також не розумію.
Як це може бути в контракті, який ти не підписав, записана відповідальність про непідписання цього контракту. І як правити контракт без згоди обох сторін.
Мобілізація не потребує контракту, але це при військовому стані, а тут .. ???
Але в рашці все може бути.
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13.04.2022 20:08 Ответить
Правильно, русские. Бойтесь Украины, там живет ваша смерть.
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13.04.2022 18:09 Ответить
в расеян стільки ж прав та свобод як у баранів в стойлі......
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13.04.2022 18:10 Ответить
Мабуть, згоріти заживо у рашистській ******** від влучання "Джавеліна" все таки краще.
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13.04.2022 18:10 Ответить
ну вот - я думал, что мы будем воевать с армией дворников. Но нет. Оказывается - с армией кузовлей.
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13.04.2022 18:14 Ответить
ну ось вам кріпаки і 37 рік настав .
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13.04.2022 18:15 Ответить
дивіться
за згвалтування жінок та дітей відповідальність не вводять
за мародерну не вводять
за тортури не вводять
за розстріли беззбройних мирних мешканців не вводять

тільки за відмову робити це все

армія хробаків. та збоченцев
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13.04.2022 18:20 Ответить
Просто сказать, что одним из «лучших снайперов мира» была украинка.
Людмила Михайловна Павличенко
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13.04.2022 18:20 Ответить
ВОНА ТАКА Ж УКРАЇНКА,ЯК І СНАЙПЕРША. ПАПА З ЕНКАВЕДЕ ПІАРИВ ДОЦЮ ТА ВИКЛЯНЧИВ ВІДРЯДЖЕННЯ ДО АМЕРИКИ.
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13.04.2022 19:05 Ответить
Украинка по паспорту.
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13.04.2022 19:07 Ответить
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса. (с)
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13.04.2022 18:20 Ответить


Алексей Беликов

· https://www.quora.com/Why-is-Russia-one-of-the-strongest-countries-in-the-world-struggling-against-Ukraine-Why-didnt-Russia-just-drop-paratroopers-into-Kiev-and-take-their-leadership-out/answer/David-Moe-9?comment_id=257262816&comment_type=2 2 апреля


Я общаюсь с русскими крепостными в телеграм-чатах. Они не верят, что их стратегические ядерные ракеты находятся в рабочем состоянии. На самом деле они опасаются, что если их главный безумец прикажет запустить ядерное оружие, то оно взорвется в шахтах. Или уронить им на голову.
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13.04.2022 18:22 Ответить
А чому не страту? чи розстріл під стіною кремля? Скорше всіх зженуть, скорше всю русню відспіваємо. Нема часу возитися з генетично перекошеним органічним руснявим трешем.
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13.04.2022 18:28 Ответить
рабсейский содат у тебя есть выбор, сдаться, отсидеть в тюрьме на рабсее или кулек с потрохами.
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13.04.2022 18:38 Ответить
Якась дивна новина. Мабуть кримінал за невиконання наказу (вирушити в район бойових дій) був завжди.
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13.04.2022 18:42 Ответить
Військовий стан - тоді мобілізація.
А спецоперація дає багато можливостей юридичного маневру.
Але як так може бути щоб в контракті відповідальність за непідписання контракту я не розумію. Не підписав - значить немає відповідальності за непідписання. Зміни в старий - мають бути за згодою обох сторін....
хз???
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13.04.2022 20:13 Ответить
Просто теперь будут бросать оружие и сдаваться пачками.
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13.04.2022 19:08 Ответить
та похєру на них
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13.04.2022 19:47 Ответить
Російські танкисти мають зараз порахувати що їм вигідніше - сісти чи вигідно продати танк.
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13.04.2022 20:55 Ответить
 
 