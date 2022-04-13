В армии РФ вводится уголовная ответственность за отказ от участия в "спецоперации", - Данилюк
Министерство обороны России обновило текст контракта для военнослужащих ВС РФ, добавив положения, которым устанавливается уголовная ответственность за отказ от участия в так называемой "спецоперации" на территории Украины.
Об этом в комментарии Guildhall со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Разведкой установлено, что руководством МО РФ (Министерство обороны России — ред.) обновлена текстовая часть контрактов для военнослужащих. В частности, к перечню положений, за которые предусмотрена уголовная ответственность для военных внесен отказ от участия в "спецоперации", — заявил руководитель ЦОР.
"Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривалась ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно усложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, которые отказались участвовать в "спецоперации" на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины, применялась часть 3 ст. 332 УК РФ – отказ от выполнения приказа", — подытожил Александр Данилюк.
CNN со ссылкой на слова чиновника Пентагона утверждают, что почти треть сил, которые сосредоточила Россия в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.
Также, российские правозащитники из организации "Агора" сообщают, что к ним массово обращаются российские военнослужащие не желающие продолжать участи в так называемой "спецоперации". По словам главы организации Павла Чикова военные из 17 городов России отказались воевать против Украины.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины невозвратные потери Вооруженных сил РФ, с начала полномасштабной агрессии против Украины, превысили 19100 человек личного состава.
Пожалуйста, подождите...
Це про "розширюють".
А про існуючий Закон ось:
Відповідно до статей 335, 336, 336-1, 337 Кримінального кодексу України:
Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.
Ухилення від призову за мобілізацією - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, - карається штрафом до п'тдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів - карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
Зараз би з радістю пішов (мені 65), але куди мене візьмуть з болячками .
А не по книжках і статтях, а по власному досвіду скажу (там тоді патріотизмом не пахло - всі ділились на тих, хто патологічно боїться вмерти і на тих, хто боїться вмерти, але знають, що робити в бою, щоб не вмерти).
Тоді взагалі ніхто ні в кого не питав - хочеш/не хочеш. І якщо на взвод припадало 5-7 таких "бійців" - рахуй взвод на 70% небоєздатний. Воліли б їх відправити геть - було б краще.
нехай інші захищають?
Якщо можливо, Україна має пропагувати таке.
Як це може бути в контракті, який ти не підписав, записана відповідальність про непідписання цього контракту. І як правити контракт без згоди обох сторін.
Мобілізація не потребує контракту, але це при військовому стані, а тут .. ???
Але в рашці все може бути.
за згвалтування жінок та дітей відповідальність не вводять
за мародерну не вводять
за тортури не вводять
за розстріли беззбройних мирних мешканців не вводять
тільки за відмову робити це все
армія хробаків. та збоченцев
Людмила Михайловна Павличенко
Алексей Беликов
· https://www.quora.com/Why-is-Russia-one-of-the-strongest-countries-in-the-world-struggling-against-Ukraine-Why-didnt-Russia-just-drop-paratroopers-into-Kiev-and-take-their-leadership-out/answer/David-Moe-9?comment_id=257262816&comment_type=2 2 апреля
Я общаюсь с русскими крепостными в телеграм-чатах. Они не верят, что их стратегические ядерные ракеты находятся в рабочем состоянии. На самом деле они опасаются, что если их главный безумец прикажет запустить ядерное оружие, то оно взорвется в шахтах. Или уронить им на голову.
А спецоперація дає багато можливостей юридичного маневру.
Але як так може бути щоб в контракті відповідальність за непідписання контракту я не розумію. Не підписав - значить немає відповідальності за непідписання. Зміни в старий - мають бути за згодою обох сторін....
хз???