В армии РФ вводится уголовная ответственность за отказ от участия в "спецоперации", - Данилюк

Министерство обороны России обновило текст контракта для военнослужащих ВС РФ, добавив положения, которым устанавливается уголовная ответственность за отказ от участия в так называемой "спецоперации" на территории Украины.

Об этом в комментарии Guildhall со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Разведкой установлено, что руководством МО РФ (Министерство обороны России — ред.) обновлена текстовая часть контрактов для военнослужащих. В частности, к перечню положений, за которые предусмотрена уголовная ответственность для военных внесен отказ от участия в "спецоперации", — заявил руководитель ЦОР.

"Известно, что в положениях предыдущих контрактов предусматривалась ответственность исключительно за отказ от участия в войне, что существенно усложняло процесс привлечения к ответственности российских военнослужащих, которые отказались участвовать в "спецоперации" на территории Украины. Ранее к большинству военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях на территории Украины, применялась часть 3 ст. 332 УК РФ – отказ от выполнения приказа", — подытожил Александр Данилюк.

CNN со ссылкой на слова чиновника Пентагона утверждают, что почти треть сил, которые сосредоточила Россия в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.

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Также, российские правозащитники из организации "Агора" сообщают, что к ним массово обращаются российские военнослужащие не желающие продолжать участи в так называемой "спецоперации". По словам главы организации Павла Чикова военные из 17 городов России отказались воевать против Украины.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины невозвратные потери Вооруженных сил РФ, с начала полномасштабной агрессии против Украины, превысили 19100 человек личного состава.