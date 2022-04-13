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Новости Война
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РФ сознательно, целенаправленно и крайне жестоко уничтожает украинскую нацию, - Науседа

науседа

Россия сознательно, целенаправленно и жестоко уничтожает украинскую нацию, заявил президент Литвы Гитанас Науседа и призвал предоставить Украине оружие для борьбы.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ужасы войны, которые пережила Украина, не могли быть совершены людьми. Существа, которые это сделали, не заслуживают этого имени. Это сознательное, целенаправленное и крайне жестокое уничтожение украинской нации. Украина устоит. Правда победит!" – написал Науседа.

Также президент Литвы отметил необходимость немедленного предоставления Украине оружия.

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"Российские танки, разбитые украинской армией в Дмитровке. Героизм, любовь к свободе и Родине всегда побеждают дикость. Украине нужно оружие для борьбы здесь и сейчас", - отметил Науседа.

Автор: 
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Топ комментарии
+15
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13.04.2022 18:10
+14
Науседі-респект за правду та позицію...
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13.04.2022 18:11
+8
⚡️Неизвестные патриоты ликвидируют россиян в оккупированном Мелитополе, сообщает ГУР Минобороны Украины



Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля убито 70 солдат РФ во время ночных патрулирований в Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Причина смерти - ножевые и огнестрельные ранения.
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13.04.2022 18:18
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13.04.2022 18:10 Ответить
⚡️Неизвестные патриоты ликвидируют россиян в оккупированном Мелитополе, сообщает ГУР Минобороны Украины



Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля убито 70 солдат РФ во время ночных патрулирований в Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Причина смерти - ножевые и огнестрельные ранения.
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13.04.2022 18:18 Ответить
Перо в бочину это красота. Даже криминал не хочет рускага мирка!!!
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13.04.2022 18:22 Ответить
почему криминал есть же новый закон. Люди имеют право любым доступным способом убить оккупанта.
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13.04.2022 18:49 Ответить
демілітаризація окупантів любим можливим способом - криміналом не вважається
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14.04.2022 01:59 Ответить
Науседі-респект за правду та позицію...
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13.04.2022 18:11 Ответить
Тут уже всё понятно: либо с ними либо против них.
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13.04.2022 18:16 Ответить
у нас спільна проблема - це сусіди, кацапиприполяні дикі.....
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13.04.2022 18:14 Ответить
Впрягайтесь, ****. Вместе бить орков легче!!!
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13.04.2022 18:14 Ответить
Заїбуться. Ми москалів знищували, знищуємо, та будуємо знищувати. Слава ЗСУ.
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13.04.2022 18:14 Ответить
Значит никакого зазрения совести не может быть в том, чтобы убивать русских по всему миру за один только флаг мордора.
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13.04.2022 18:18 Ответить
Если кто-то из ватных украинских граждан надеется, что их персонально не будут уничтожать кацапские войска, пусть заходят на рашистские форумы и посмотрят как часто там употребляют термины "уничтожение украинства" и "дезинфекция украинского пространства"
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13.04.2022 18:24 Ответить
Повбивали чоловіків,
згвалтували жінок,
познущалися з дітей,
знищили дома.

А потім стали гарантами безпеки.

ГЕТЬ ціх переговорників із влади !!!!
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13.04.2022 18:29 Ответить
‼️‼️‼️

У випадку підписання "мирного договору, Україна повинна буде узгоджувати з Росією свої навчання та наявність зброї. А також забороняється будь які військові навчання на території України без участі Росії ..
Ви уявляє абсурдність запропонованого Зеленським договору???
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13.04.2022 18:32 Ответить
А вы что, всерьез надеялись, что пуцин будет поддерживать и развивать украинскую культуру и народ? Он понимает, что это - постоянная головная боль и украинцы ему не нужны. Ему нужна земля Украины, а заселить её (как делал СССР ) у него найдется кем - алкашей, готовых переселиться за бутылку на готовое, и засрать новые земли у него пруд пруди. Не зря американцы предупреждали об обшырных списках тех, кто подлежал ликвидации и изоляции - гарантированно там все, кто против "освободителей" и их пахана-недоноска. А это большинство украинцев.
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13.04.2022 18:30 Ответить
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13.04.2022 18:31 Ответить
Российские белковые организмы - орки - по указу ботокса уничтожают украинскую нацию, а мир за этим хладнокровно наблюдает. Немногие страны помогают Киеву.
Однако раковая опухоль имеет тенденцию разрастаться до тех пор, пока не убьет организм. В данном случае - человечество.
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13.04.2022 18:33 Ответить
в ответ убивать русню без всякой пощады!
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13.04.2022 18:37 Ответить
 
 