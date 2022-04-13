РФ сознательно, целенаправленно и крайне жестоко уничтожает украинскую нацию, - Науседа
Россия сознательно, целенаправленно и жестоко уничтожает украинскую нацию, заявил президент Литвы Гитанас Науседа и призвал предоставить Украине оружие для борьбы.
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ужасы войны, которые пережила Украина, не могли быть совершены людьми. Существа, которые это сделали, не заслуживают этого имени. Это сознательное, целенаправленное и крайне жестокое уничтожение украинской нации. Украина устоит. Правда победит!" – написал Науседа.
Также президент Литвы отметил необходимость немедленного предоставления Украине оружия.
"Российские танки, разбитые украинской армией в Дмитровке. Героизм, любовь к свободе и Родине всегда побеждают дикость. Украине нужно оружие для борьбы здесь и сейчас", - отметил Науседа.
Пожалуйста, подождите...
Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля убито 70 солдат РФ во время ночных патрулирований в Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Причина смерти - ножевые и огнестрельные ранения.
згвалтували жінок,
познущалися з дітей,
знищили дома.
А потім стали гарантами безпеки.
ГЕТЬ ціх переговорників із влади !!!!
У випадку підписання "мирного договору, Україна повинна буде узгоджувати з Росією свої навчання та наявність зброї. А також забороняється будь які військові навчання на території України без участі Росії ..
Ви уявляє абсурдність запропонованого Зеленським договору???
Однако раковая опухоль имеет тенденцию разрастаться до тех пор, пока не убьет организм. В данном случае - человечество.