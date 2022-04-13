РФ сознательно, целенаправленно и крайне жестоко уничтожает украинскую нацию, - Науседа

Россия сознательно, целенаправленно и жестоко уничтожает украинскую нацию, заявил президент Литвы Гитанас Науседа и призвал предоставить Украине оружие для борьбы.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ужасы войны, которые пережила Украина, не могли быть совершены людьми. Существа, которые это сделали, не заслуживают этого имени. Это сознательное, целенаправленное и крайне жестокое уничтожение украинской нации. Украина устоит. Правда победит!" – написал Науседа.

Также президент Литвы отметил необходимость немедленного предоставления Украине оружия.

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"Российские танки, разбитые украинской армией в Дмитровке. Героизм, любовь к свободе и Родине всегда побеждают дикость. Украине нужно оружие для борьбы здесь и сейчас", - отметил Науседа.