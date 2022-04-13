Неизвестные патриоты в Мелитополе ликвидировали уже более 70 оккупантов, среди них были "кадыровцы", - разведка
Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа – ножевые и огнестрельные ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.
"Установлено, что в период с 20.03 по 12.04.2022 ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе "кадыровцы". Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - говорится в сообщении украинских разведчиков.
В ГУР МО есть данные, что это результат работы украинского движения сопротивления Мелитополя. Также отмечается, что подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ.
Пожалуйста, подождите...
"А впереди - мертвые с косами стоят... и тишина"
" Станица Збруевка освобождена отрядом каких-то мстителей. .........
Вы звязь какую-то с ними наладили?
- Это невозможно.... их нет"
Тарас Бульба Боровець.
*************
Не варто себе на небехпеку наражати задля "Помучительнее их". Вбийте краще в собі кацапа.
Смерть москалям
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
чем больше кто-то знает о партизанщине тем меньше шансов у них остаться в живых...
поэтому пусть не 70.. но 20-30 там уделали (зарезали как тварей) - точно!
там остались те кто ненавидит и кто знает свой город с детства (все уголки и закоулки)
Реєстрація: 10.03.2022
Суду все ясно.
Ножи, луки, арбалеты, пневматика - всё это тоже работает.
https://m.youtube.com/watch?v=Z94s6HBpxoI