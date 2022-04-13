РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12922 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
35 532 98
ликвидация (3134) Мелитополь (610) оккупация (9987) разведка (4119)

Неизвестные патриоты в Мелитополе ликвидировали уже более 70 оккупантов, среди них были "кадыровцы", - разведка

розвідка

Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа – ножевые и огнестрельные ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Установлено, что в период с 20.03 по 12.04.2022 ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе "кадыровцы". Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - говорится в сообщении украинских разведчиков.

Смотрите: Российские оккупанты в Мелитополе забрали деньги на выплату пенсий и субсидий за апрель, - Смелянский. ВИДЕО

В ГУР МО есть данные, что это результат работы украинского движения сопротивления Мелитополя. Также отмечается, что подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+127
Невідомим укранським героям-респект...
показать весь комментарий
13.04.2022 18:26
+86
ось справжні патризани а не бульбаші
показать весь комментарий
13.04.2022 18:27
+50
Беззбройні мітинги вдень. Збройна ліквідація окупантів вночі.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невідомим укранським героям-респект...
показать весь комментарий
13.04.2022 18:26 Ответить
Якраз в тих краях:
"А впереди - мертвые с косами стоят... и тишина"
" Станица Збруевка освобождена отрядом каких-то мстителей. .........
Вы звязь какую-то с ними наладили?
- Это невозможно.... их нет"
показать весь комментарий
13.04.2022 18:37 Ответить
ось справжні патризани а не бульбаші
показать весь комментарий
13.04.2022 18:27 Ответить
Не плутайте " бульбашів" ...з драниками.
Тарас Бульба Боровець.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:34 Ответить
ок
показать весь комментарий
13.04.2022 18:43 Ответить
Ты так назвал весь беларуский народ?
показать весь комментарий
13.04.2022 19:28 Ответить
да!!! весь народ который разрешил русскому народу с его территории убивать мой народ
показать весь комментарий
13.04.2022 19:53 Ответить
Беларуский народ не давал такого рарешения да и не мог его дать. У любого преступления есть фамилия и имя. Может ты не в курсе но в Нюнрберге судили не немецкий народ.
показать весь комментарий
13.04.2022 20:12 Ответить
Що це ти мадьярське мурло вчиш нас жити. Захисник народу він. То ми що бульбашів маємо в дупу цілувати після того що натворив бульбофюрер. Приїдь сюди і побувай щонайменше під обстрілами.
показать весь комментарий
13.04.2022 21:18 Ответить
Беларуский народ не принимает участие в агрессии против Украины. Ни один беларус не сделал ни одного выстрела в сторону Украины. Никого никуда не надо целовать Лукашенко преступник и пособник другого преступника его будут судить и покарают по его преступлениям. За приглашение на передовую спасибо, без трэштока конечно. Буду как только подойдет мое время...
показать весь комментарий
13.04.2022 22:53 Ответить
Білоруські підрозділи були зафіксовані під прапором білорусі в Київській області в складі окупаційних військ *****. Це достовірна інформація. З території бяшек летять ракети на всі міста України і вся територія бяшек вже давно (з 2014) віддана в повне розпорядження *****. Тому різниця між бяшкою і кацапом невелика. Будуть ізольовані разом з ***********. Їм, їх дітям та внукам нічого більше крім бульби, гулагу і побєдобєсія не світить - втратили свободу, мову і країну за "срака в тєплє" (газ, нафта). От тільки кому тепер бяшки можуть продати бензин, добрива, напівкитайську техніку "атлант" опинившись в "сліпій кишкі **********" під санкціями?
показать весь комментарий
18.04.2022 01:40 Ответить
Лукашенко разрешил обстреливать наши мирные города с территории белоруссии,а народ молчал и молчит.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:12 Ответить
Народ Беларуси сам стал жертвой Лукашенко. Нелогично обвинять жертву в слабости.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:58 Ответить
Может ты не в курсе но в Нюнрберге судили не немецкий народ.
*************

показать весь комментарий
13.04.2022 23:08 Ответить
Это ложь и такой цитаты там нет. Рекомендую почитать информацию на английском языке сначала. Материалы суда в открытом доступе каждый может зайти и убедиться.
показать весь комментарий
13.04.2022 23:18 Ответить
Оце діло. А беззбройні мітинги нічого не дадуть. Тільки ризик для життя.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:28 Ответить
Важлива будь-яка боротьба кожного патріота.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:33 Ответить
Беззбройні мітинги вдень. Збройна ліквідація окупантів вночі.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:37 Ответить
Так шо там по святкуванню 9 травня в Мелітополі, кацапи?
показать весь комментарий
13.04.2022 18:29 Ответить
Буде парад а ля перегони на лафетах. А ще трупаки зажмурених орків на швабри насядять і будуть з ними по вулицях ходити. Орки - вони такі орки...
показать весь комментарий
13.04.2022 18:48 Ответить
на девятамая планировался парад, но решили совместить с похоронами. Только проблема у кацапов - нести всех некому - остаётся малочисленное поголовье.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:55 Ответить
Дай Боже, щоб і завтра вбили окупантів тоже.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:29 Ответить
Це, звісно, гарна новина, але хотілося б, щоб оккупантів в Мелітополі взагалі не було.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:30 Ответить
Хвала месникам!
показать весь комментарий
13.04.2022 18:30 Ответить
Це ще зельонка не почалася.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:31 Ответить
70 кацапів стали хорошими рузькими, ПОКРАЩЕННЯ!
показать весь комментарий
13.04.2022 18:31 Ответить
Помучительнее их убивайте. Легкая смерть для них слишком просто...
показать весь комментарий
13.04.2022 18:32 Ответить
Як раз той випадок, коли ліпше жертвувати якістю заради кількості😹
показать весь комментарий
13.04.2022 18:57 Ответить
Як швидше і беспечніше - нехай так і вбивають.
Не варто себе на небехпеку наражати задля "Помучительнее их". Вбийте краще в собі кацапа.
показать весь комментарий
13.04.2022 19:00 Ответить
Пиляти москаля тупою пилкою можна тільки тоді, коли є час і натхнення. А тут не той випадок.
показать весь комментарий
13.04.2022 19:51 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 18:32 Ответить
Та ніби-то не зрозуміло хто, самі понапиваються до чортиків, лазять як Zомбі і влаштовують понажовщину зі стріляниною...
показать весь комментарий
13.04.2022 19:59 Ответить
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
13.04.2022 18:32 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 18:33 Ответить
У свиней і собак немає зайвої хромосоми...
показать весь комментарий
13.04.2022 18:49 Ответить
Гуманитарную помощь получали благодарные "освободителям" жители Мелитополя.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:50 Ответить
А їм ту "хуманітарку" до рота силоміць пхали ?(( Покушалі любітєлі руцкага міра кацапських вкусностєй ? Тепер у мокшанського сектанта робота є - відспіває (( голодаючі , твою ж мать , на двох кацапських прихвостнів менше , а іншим наука ! Сьогодні іще один такий грамотний на ТБ вимагав щоб їм на окупованій території казначейство проводило виплати заробітних плат для чиновників (( він за кацапнею гівна гребе , а Україна йому зарплату плати ((
показать весь комментарий
13.04.2022 18:54 Ответить
я сам гуманитарку не брал, я ее даже не видел. Но ты посмотри где этот Каланчак находиться. Тут у меня в Олешках продукты еще есть в Херсоне еще тоже. Цены правда высокие, а налички все меньше. А по карте не все принимают. Я к чему веду там в Каланчаке реально уже может есть нечего.
показать весь комментарий
13.04.2022 19:06 Ответить
То нехай до вас приїде за продуктами та купить , а не лізе за дармовщиною кацапською (( у вас там в Олешках одних грибів на обїздній більше продають аніж за рік з"їсти можна ((
показать весь комментарий
13.04.2022 19:11 Ответить
В Каланчаку є річка, тому про взагалі нема чого їсти говорити не можна. Хоча магазини дійсно уже можуть бути пустими.
показать весь комментарий
13.04.2022 19:20 Ответить
Ботулотоксини розкладаються при нагріванні. Тобто ці дебіли навіть не прогріли просрочені консерви...
показать весь комментарий
13.04.2022 19:01 Ответить
Ага. Только не при нагревании, а после 20 минут кипячения. Ты часто консервы 20 минут кипятишь?
показать весь комментарий
13.04.2022 19:58 Ответить
Я консервы вообще не часто употребляю. Но да, если варишь из консервы суп - почему бы ее не прокипятить 20 минут...аналогично когда в походных условиях варят кашу - тушенка в ней проваривается.
показать весь комментарий
14.04.2022 00:32 Ответить
Так-то да. Но ботулизм на самом деле не такая уж редкая штука даже у нас.
показать весь комментарий
14.04.2022 00:59 Ответить
Интересно, остались такие белорашкинцы, которые до сих пор поют про "братские народы"?
показать весь комментарий
13.04.2022 18:33 Ответить
тобі хочеться почути правду, чи солодку брехню? солодка брехня - нііі, бєларуси притомні, вони просто бояться...
показать весь комментарий
13.04.2022 18:38 Ответить
ви не володієте інформацією .
показать весь комментарий
13.04.2022 18:44 Ответить
Им некогда петь сейчас- скупают у кацапов и отстирывают от крови трусы из Бучи для последующей перепродажи на рынках Мозыря и Гомеля. Там это влет уходит.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:52 Ответить
Учора написали що у Бучі стояла бригада "притомних" білорусів , єдине чим від кацапів відрізнялися - вимовою і дозволом місцевим продукти проносити ((
показать весь комментарий
13.04.2022 18:57 Ответить
навіть в нас такі залишились...
показать весь комментарий
13.04.2022 19:05 Ответить
макрон.
показать весь комментарий
13.04.2022 20:05 Ответить
ССО наше?
показать весь комментарий
13.04.2022 18:33 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показать весь комментарий
13.04.2022 18:35 Ответить
А ось і українські партизани підтягнулись... Красави!
показать весь комментарий
13.04.2022 18:37 Ответить
Было бы здорово,конечно, но похоже на нашу дезу. Мелитополь полностью под контролем орков, и местной ваты достаточно, очень сомневаюсь, чтобы там каждую ночь кого-то резали и никто из моих знакомых об этом ничего не слышал.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:37 Ответить
думаю ваши знакомые о многом не знают...
чем больше кто-то знает о партизанщине тем меньше шансов у них остаться в живых...
поэтому пусть не 70.. но 20-30 там уделали (зарезали как тварей) - точно!
там остались те кто ненавидит и кто знает свой город с детства (все уголки и закоулки)
показать весь комментарий
13.04.2022 19:12 Ответить
Вася это деза без правдоподобности даже минимальной , поверь , они ходят по 4-6 человек в патруле , полностью в экипировке , два три с автоматами , один с рпк , один с свд , когда подходят рассредоточиваются , ножом там можно только себе яйцо почесать а не зарезать патруль . Если бы написали про огнестрелы я бы ещё поверил но и то не такое количество . Тоже был таким наивным , еле , еле убежал и то гаражами и развалинами завода
показать весь комментарий
13.04.2022 20:09 Ответить
и все таки... думаю что ...возможно все... (пусть не в таком масштабе( я об этом писал) но хоть одного-двух-пять... возможно!)
показать весь комментарий
13.04.2022 20:22 Ответить
Допускаю , что соседа по соседски возле подъезда или двора ,сотрудничающего очень даже нужно , других вариантов нет , проверено .
показать весь комментарий
13.04.2022 20:30 Ответить
Кусок пьютинского навоза, идешь за кораблем,блём,блём....
показать весь комментарий
13.04.2022 20:50 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 18:37 Ответить
Кацап ты зарегистрировался на Цензоре 8 апреля для того что бы сомневаться ???
показать весь комментарий
13.04.2022 18:44 Ответить
все правильно там написано. Вас наверное смутило что среди них были загарбники. Так вот в моем городе уже предлагают городскому патрулю переходить на сторону орков и патрулировать вместе. Наши пока отказываются. А в Мелитополе походу согласились. Вот их и режут этих полицаев вместе с орками.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:54 Ответить
Не знаю как в мелитополе , у нас ходили первое время , сейчас не видно тоже по 6-8 человек этих непонятно кого , сцепился как то - крысы висеть будете когда наши прийдут - результат трещины в рёбрах , хорошо хоть не сдали , могли побояться , рожи ведь знакомые , ни один из проходящих даже не подошёл когда от них отбивался .
показать весь комментарий
13.04.2022 20:25 Ответить
От шови *******.. хер його знає... на кого то розраховано?
показать весь комментарий
13.04.2022 18:40 Ответить
Вот почему бойцам таробороны в приграничных областях с лаптестаном и беларусией следует разрешить покупку саундмодераторов.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:43 Ответить
Зараз їх купляти нікому не забороняють , аби було що купити ; їхнє застосування заборонялося лише раніше на легально зареєстрованій зброї ( виявляли факт застосування при техогляді якщо не товаришував з дозвільниками ) , багато з тероборонців у вас із власним карабіном чи автоматом , кого хвилюватиме стан зброї яку після війни зобов"язані здати ? Так що придбавайте - собі на здоров"я , ворогам - на смерть !
показать весь комментарий
13.04.2022 19:06 Ответить
кацапам на замітку: південь України - дуже непевний для зайд регіон - наші пацанчики, з принципами - непомітні та ефективні, якшо ШО.. повірте, сам одгрібав та поважав їх тактику та стиль життя ще за студенства.. махновство рулить..)
показать весь комментарий
13.04.2022 18:44 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
13.04.2022 18:47 Ответить
Fox Warr
Реєстрація: 10.03.2022

Суду все ясно.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:51 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
13.04.2022 18:56 Ответить
Хрюсское животное, идешнах
показать весь комментарий
13.04.2022 20:55 Ответить
хавай в другом месте. бане.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:58 Ответить
від вуха до вуха..... різати кацапів окупантів то не мокруха...... а благе діло......
показать весь комментарий
13.04.2022 18:48 Ответить
Бесшумное оружие - то, что доктор прописал.
Ножи, луки, арбалеты, пневматика - всё это тоже работает.
показать весь комментарий
13.04.2022 18:54 Ответить
Забудь, про эту ху# ту и не вспоминай.
показать весь комментарий
13.04.2022 20:13 Ответить
Ах ті ж падлючий рашистский кАркАил ,идешнах
показать весь комментарий
13.04.2022 20:56 Ответить
это все фейк! кадыровцы сами друг друга режут! басмачи просто овцу не поделили
показать весь комментарий
13.04.2022 18:55 Ответить
партизаны городские. Сума и Чернигов показал как делать в лесных условиях. а Херсонцы показывают новую моду партизанщины в городских условиях
показать весь комментарий
13.04.2022 19:02 Ответить
Города Сума такого нет. Есть город Сумы-областной центр.
показать весь комментарий
13.04.2022 21:05 Ответить
То же самое должно быть и в Херсоне и других городах.Там есть спецы и ребята которые умеет это всё делать.
показать весь комментарий
13.04.2022 19:13 Ответить
От тепер пазли зійшлися. Москалі до сих пір не розуміють, чому їх вбивають зі словами:"Де моя пенсія?"
показать весь комментарий
13.04.2022 19:14 Ответить
О це дiло
показать весь комментарий
13.04.2022 19:18 Ответить
Подивіться це відео.там якраз німці,такі як зараз орки! І в кінці фраза,для чого ви сюда прийши,сиділи б дома.
https://m.youtube.com/watch?v=Z94s6HBpxoI
показать весь комментарий
13.04.2022 19:25 Ответить
Батько наш Бандера!!!https://www.youtube.com/watch?v=xSSbneF6JsU
показать весь комментарий
13.04.2022 19:27 Ответить
То нащадки атамана Махно ))
показать весь комментарий
13.04.2022 19:43 Ответить
Легион Свобода России?
показать весь комментарий
13.04.2022 19:46 Ответить
Як на мене, це перші наслідки примусової мобілізації в окупованих районах Запорізької області. Якщо її окупанти почнуть на Херсонщині, то вони ще й не таке побачать. Боком їм вилізе та примусова мобілізація. В окупованих районах Запорізької та Херсонської областей вати значно менше, ніж у Криму та ОРДЛО, і окупанти це неодмінно відчують!
показать весь комментарий
13.04.2022 20:21 Ответить
Круто але херово що кацапня буде тероризувати цивільних через це
показать весь комментарий
13.04.2022 21:13 Ответить
Нарезали московскую колбасу с нарушениями техники безопасности!
показать весь комментарий
13.04.2022 21:51 Ответить
русские спирт ******* пить .бажанно технический нужно им у Милетополь подогнать.
показать весь комментарий
13.04.2022 21:55 Ответить
ГуляйПоле, приазовье свободный край. Не любят там оккупантов
показать весь комментарий
14.04.2022 00:20 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 02:58 Ответить
То патріотично налаштовані бабаки вилазять з нірок вночі і пускають кров ординцям.
показать весь комментарий
18.04.2022 15:55 Ответить
 
 