Нужен единый фронт – надеюсь, визит президента Германии в Украину состоится, - Владимир Кличко

Владимир Кличко выразил надежду, что визит Федерального президента Германии в Киев только отложен и он сможет состояться в ближайшие недели. Он настаивает, что Украина вместе с Германией и всем Европейским Союзом должны показать единый фронт в борьбе против российской агрессии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это правда, что Федеральный президент совершил немало ошибок в политике в отношении России в прошлом, которые нанесли ущерб Украине. Федеральный президент извинился за это и признал свои ошибки. Я считаю, что Украина должна продолжать сотрудничество и дальше строить мосты с Германией. Мой недавний визит в Берлин, во время которого я смог пообщаться со всеми влиятельными немецкими политиками, показал, что личные встречи всегда полезны", - подчеркнул Владимир Кличко.

Он отметил, что Германия является ключевым партнером в предоставлении финансовой, гуманитарной помощи Украине, помощи беженцам и предоставлении оружия украинскому государству.

"Сегодня очень важно, чтобы Украина вместе с Германией и всем Европейским Союзом показали единый фронт в борьбе против российского вторжения в Украину. И я надеюсь, что визит Федерального президента в Киев только отложен и сможет состояться в ближайшие недели", - отметил Владимир Кличко.

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