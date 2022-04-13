Нужен единый фронт – надеюсь, визит президента Германии в Украину состоится, - Владимир Кличко
Владимир Кличко выразил надежду, что визит Федерального президента Германии в Киев только отложен и он сможет состояться в ближайшие недели. Он настаивает, что Украина вместе с Германией и всем Европейским Союзом должны показать единый фронт в борьбе против российской агрессии.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это правда, что Федеральный президент совершил немало ошибок в политике в отношении России в прошлом, которые нанесли ущерб Украине. Федеральный президент извинился за это и признал свои ошибки. Я считаю, что Украина должна продолжать сотрудничество и дальше строить мосты с Германией. Мой недавний визит в Берлин, во время которого я смог пообщаться со всеми влиятельными немецкими политиками, показал, что личные встречи всегда полезны", - подчеркнул Владимир Кличко.
Он отметил, что Германия является ключевым партнером в предоставлении финансовой, гуманитарной помощи Украине, помощи беженцам и предоставлении оружия украинскому государству.
"Сегодня очень важно, чтобы Украина вместе с Германией и всем Европейским Союзом показали единый фронт в борьбе против российского вторжения в Украину. И я надеюсь, что визит Федерального президента в Киев только отложен и сможет состояться в ближайшие недели", - отметил Владимир Кличко.
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не голосував (принаймі, не галасував) за клована. Якраз навпаки
Відмова в каятті для нації, яка ще не забула, наскільки воно важливе, - це потужний сигнал. Потужний насамперед з моральної точки зору, адже прагматична до цинізму Realpolitik все-таки повинна мати межу. І цю межу Німеччина переступила.
Відтепер питання підтримки України для німецького істеблішменту остаточно виведено з площини Realpolitik до площини політики ціннісної. Тож вибір простий: ганьбитись далі, обмежуючи, а то й імітуючи допомогу, або ж спробувати зберігати лице.
https://www.dsnews.ua/ukr/blog/prezident-vidbuvaylo-yak-shtaynmayer-vidpravivsya-za-rosiyskim-korablem-i-shcho-z-cogo-viyde-13042022-457333
З огляду на те, ким є Штайнмаєр - не лише автор формули капітуляції України, путінферштеєр із багаторічним стажем, та донедавна активний лобіст "Північного потоку-2" - слід розуміти, що він належить до числа тих, хто безпосередньо прокладав Росії дорогу до нинішньої агресії. А відтак, дозволяти йому набирати медійні дивіденди - це, щонайменше, неправильно. Тим більше, що Німеччина, яка не пустила Україну до НАТО в 2008 році, й нині продовжує підпирати начебто відчинені двері, щойно Україна наближається до Альянсу. А ще - не відмовляється від російського газу. Пручається впровадженню ембарго на експорт російської нафти. З великою неохотою передає Україні не надто шкідливі для окупантів озброєння - але віднедавна з великою охотою пропонує дорого купити доволі шкідливі.
А федеральний президент, який звинувачував саме НАТО в "брязканні шаблею" та "розпалюванні війни", тим часом бавиться організацією концертів "свободи та миру", які постійно просувають ті самі наративи "україно-російської дружби" та "шансу для миру", які ототожнюють загарбника та оборонця, ґвалтівника та його жертву. Наративи, які є нічим іншим, як інструментами гібридної війни.
За винятком двох коротких періодів світових війн, Німеччина займалася по суті лагідною колонізацією Росії, а серед німецьких посадовців побутувала думка, що її можна цивілізувати, залучивши тубільні еліти до благ цивілізації. Та вийшло з точністю до навпаки - відбулася кооптація еліт німецьких. І всі нинішні кроки, які можна тлумачити як проукраїнські, - це кроки вимушені. Вони, по суті, мають дві мети: зберегти лице та знайти способи заробити в нових реаліях. Тому Україна заслуговує на щось більше, ніж формальне вибачення особисто бундеспрезидента, який, до того ж, має радше символічний вплив на політику країни. Потрібен перезапуск німецьких еліт.
Звісно, наразі це неможливо. Однак відмова в каятті для нації, яка ще не забула, наскільки воно важливе, - це потужний сигнал. Потужний насамперед з моральної точки зору, адже прагматична до цинізму Realpolitik все-таки повинна мати межу. І цю межу Німеччина переступила.
Відтепер питання підтримки України для німецького істеблішменту остаточно виведено з площини Realpolitik до площини політики ціннісної. Тож вибір простий: ганьбитись далі, обмежуючи, а то й імітуючи допомогу, або ж спробувати зберігати лице.
Пробачення не дається за замовчуванням - його треба заслужити.