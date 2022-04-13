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Генштаб ВС (5768) ВСУ (6271)

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 13.04.2022

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 13.04.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 49 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения противника активных действий не проводились. Российские оккупанты осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата вооруженные силы российской федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На Донецком и Таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары.

Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

В Южнобужском направлении противник проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений Вооруженных Сил Украины.

В боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Их комплектование осуществлялось при принудительной мобилизации мужчинами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Структурно указанные полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеет только 5-10 процентов личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил русской федерации. Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами.

Враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Россияне проводят проверки документов, личных вещей и мобильных телефонов. Также оккупанты осуществляют принудительные проверки помещений.

На некоторых занятых территориях Харьковской области враг вывел из строя сеть сотовой связи. Российские оккупанты оказывают агрессивное информационно-психологическое влияние на население. Он, в большинстве своем, направлен на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск. Призываем граждан не верить вражеской пропаганде и продолжать тотальное сопротивление.

Знаковым является то, что оккупационные войска продолжают нести потери на временно занятых территориях. Так, в период с 20 марта по 12 апреля этого года в городе Мелитополь Запорожской области около 70 военнослужащих вооруженных сил российской федерации погибли во время патрулирования территории в ночное время.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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Стаять, баятца, но ********** гопник получил пиз.ы и отгребёт ещё.
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13.04.2022 19:12 Ответить
У Мелітополі по півтора дегенерата на добу. Один увечері і половина під ранок.
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13.04.2022 19:12 Ответить
Украинские военные в осажденном Мариуполе заявили, что имеют достаточно людей для деблокады города, ну нужна техника и авиация. Об этом в среду, 13 апреля, заявил командир второго батальона полка ССО Азов Киев Дмитрий Кухарчук, сообщили в https://t.me/nationalcorps/11973 Нацкорпусе ."К большому сожалению, все наши попытки достучаться до высшего руководства, чтобы нам позволили организовать операцию по деблокаде Мариуполя, остаются только попытками. Мы имеем мотивированных людей, готовых участвовать в этой операции, но, к сожалению, имеем недостаточное количество техники, не имеем поддержки авиации, что не позволяет нам сегодня хоть как-то повлиять на ситуацию", - сказал Кухарчук.
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13.04.2022 19:15 Ответить
Как технику доставить? Какой авиации?
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13.04.2022 19:25 Ответить
Тут надо понимать, что деблокада - это постепенное продвижение линии фронта к окруженной территории, а прорыв - это рейд по территории противника к окруженным. Рейд был в 2014-м, и тогда наши десантники выводили мехбригады от границы.
Деблокады как то не наблюдается. А рейд возможен, но опять же, нужно желание, а его тоже не видать...
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13.04.2022 19:34 Ответить
Про морпехов ничего? Ну и ладно
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13.04.2022 20:31 Ответить
Мелітополь так тримати
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13.04.2022 21:01 Ответить
 
 