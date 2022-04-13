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Новости Война
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россия (93003) Центр противодействия дезинформации (118)

Спецслужбы РФ готовят обстрелы и теракты для нагнетания антиукраинской истерии в России, - Центр противодействия дезинформации

норд,ост

На российских телеканалах меняют тезисы по целям "спецоперации" в Украине на "террористическая угроза со стороны Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Роспропагандисты сообщают, что "ключевые бандеровцы" уничтожены, остались террористы, планирующие устроить теракты на территории РФ.

"Чтобы оправдать проведение общей мобилизации в РФ, российские спецслужбы готовят обстрелы и теракты для нагнетания антиукраинской истерии в России и оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что схожий сценарий был применен россиянами во Второй чеченской войне. Против чеченцев воевали как российские подразделения, так и прокремлевские чеченские силы – кадыровцы. За первый год войны произошло 5 подрывов на железной дороге и 6 терактов. Крупнейшими терактами этого периода стала трагедия Норд-Оста, 2002 год и школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году. Есть много свидетельств, что теракты были организованы российскими спецслужбами, но виновные не были наказаны.

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Топ комментарии
+23
Варонєж уже напрягся...
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13.04.2022 19:12
+22
Им что, мало истерии? Там и так сплошные истерики и истерички.
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13.04.2022 19:12
+21
та хай кацапи там самі себе гасять усім якось давно вже насрати
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13.04.2022 19:14
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Им что, мало истерии? Там и так сплошные истерики и истерички.
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13.04.2022 19:12 Ответить
з язика зняв
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13.04.2022 19:16 Ответить
Так и есть https://youtu.be/EVD8OZsIgnY там уже кукуха улетела давно.
Кстати предлагаю для нагнетания истерии ****** примерно в 100 Мегатонн прямо по кремлю и по бункеру на Урале.
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13.04.2022 20:01 Ответить
пока мало трупов доехало - скоро будет свежий подвоз козлиных ножек
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13.04.2022 22:42 Ответить
Варонєж уже напрягся...
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13.04.2022 19:12 Ответить
таганРОГ в ахе
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13.04.2022 19:21 Ответить
* ..у. )
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13.04.2022 19:22 Ответить
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13.04.2022 19:14 Ответить
та хай кацапи там самі себе гасять усім якось давно вже насрати
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13.04.2022 19:14 Ответить
****** со всей силы.
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13.04.2022 19:14 Ответить
Та ми вже чекаємо. Це москалі на диванах з пивом і чіпсами за путєна, а як доведеться йти на війну з жидо-бандеро-нацистами, то позалазять під свої дивани і будуть там ссатись...
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13.04.2022 19:16 Ответить
Да там и так антиукраинская истерика на максимуме. Если в результате для красивой картинки взорвут пару десятков кацапов, так это только к лучшему.
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13.04.2022 19:16 Ответить
шо такое ? дома взлетят на воздух среди ночи ? или норд-ост организуют очередной ? так нам не жалко , УЖЕ .
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13.04.2022 19:17 Ответить
мордор весь час в істерії існують, то яка вже різниця трохи більше чи менше.
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13.04.2022 19:17 Ответить
и шо? и шо? пойдут войной на Украину??? будут бомбить мирные города Украины??
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13.04.2022 19:18 Ответить
вангую - кацапы в выходные ударят "точкой-у" по Курску и Белгороду, и скажут, что прилетело из Сум и Золочева.
Так что Воронежу можно пока расслабиться.
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13.04.2022 19:18 Ответить
По Курвську і Бєлгороду також дуже непогано )
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13.04.2022 19:26 Ответить
Благословляю! "Цукор" вам у поміч!
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13.04.2022 19:19 Ответить
Там вже такі зомбі, що можна нічого не робити, просто сказати, що відбувся теракт з 10-ма мільйонами жертв, взяти відео з Сирії, Іраку, колишньої Югославії, значення не має. І все. Повірять без жодних сумнівів
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13.04.2022 19:20 Ответить
****** Воронежу
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13.04.2022 19:20 Ответить
Крутили -вертели,а кроме повода,как в случае с геноцидом чеченцев не придумали. Тупые кацапские ублюдки. Пусть там хоть всё быдло повзрывают. Планета чище станет.
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13.04.2022 19:21 Ответить
Мешки с сахаром уже распределены по подвалам?
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13.04.2022 19:21 Ответить
Если нашим ВСУ не дают приказ мстить врагу, то пускай это быдло ФСБ колбасит. Все равно большинство орков за уничтожение Украины.
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13.04.2022 19:22 Ответить
86% підтримують війну та *****
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13.04.2022 19:25 Ответить
фсб в полон небратиме
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13.04.2022 19:27 Ответить
Та давно уже пора. Вован не затягивай!
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13.04.2022 19:22 Ответить
Добре ..Головне шоб масштабно було...
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13.04.2022 19:22 Ответить
куди щє більше істерію? не смішіть
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13.04.2022 19:24 Ответить
Та хай там все хоч із землею рівняють - всім вже давно байдуже! Можуть навіть тактичною ядеркою по Хремлю довбанути - навряд хтось заплаче )))
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13.04.2022 19:25 Ответить
воронежу приготуватись.....
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13.04.2022 19:26 Ответить
Звісно,вони робитимуть. Вони,від нас,ніяким чином незалежать. Й ,вони завше взривали свох,аби налякати
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13.04.2022 19:26 Ответить
Спаліть москву
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13.04.2022 19:26 Ответить
Рязанский сахар
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13.04.2022 19:26 Ответить
Пусть после Воронежа сразу гатят по Кремлю.
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13.04.2022 19:27 Ответить
Улюблена нкаведешна схема , библо кацапське знову все проковтне, але розумні люди знають
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13.04.2022 19:31 Ответить
В доречі якщо на місці не виявлять візитку Бендери з його номером телефону не повірю
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13.04.2022 19:33 Ответить
Ииииииии.....
Ишо? Нападут? От блин
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13.04.2022 19:35 Ответить
хай в бункері ***** зроблять теракт
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13.04.2022 20:58 Ответить
Ну хоч хтось кацапів у тилу пошматує
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13.04.2022 21:17 Ответить
 
 