Спецслужбы РФ готовят обстрелы и теракты для нагнетания антиукраинской истерии в России, - Центр противодействия дезинформации

На российских телеканалах меняют тезисы по целям "спецоперации" в Украине на "террористическая угроза со стороны Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Роспропагандисты сообщают, что "ключевые бандеровцы" уничтожены, остались террористы, планирующие устроить теракты на территории РФ.

"Чтобы оправдать проведение общей мобилизации в РФ, российские спецслужбы готовят обстрелы и теракты для нагнетания антиукраинской истерии в России и оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что схожий сценарий был применен россиянами во Второй чеченской войне. Против чеченцев воевали как российские подразделения, так и прокремлевские чеченские силы – кадыровцы. За первый год войны произошло 5 подрывов на железной дороге и 6 терактов. Крупнейшими терактами этого периода стала трагедия Норд-Оста, 2002 год и школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году. Есть много свидетельств, что теракты были организованы российскими спецслужбами, но виновные не были наказаны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты захватили в плен экипажи еще 2 гражданских судов и вывезли во временно оккупированный Донецк, - Денисова