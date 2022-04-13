Оккупанты захватили в плен экипажи еще 2 гражданских судов и вывезли во временно оккупированный Донецк, - Денисова

На территории Мариупольского морского торгового порта военными РФ были взяты в заложники члены экипажей теплоходов "Аzburg" под флагом Доминики и "Lady Augusta" под флагом Ямайки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Согласно договору фрахтования, сухогруз "Azburg" прибыл в украинский торговый порт в Мариуполе 22 февраля 2022 из г. Бургас (Болгария) для загрузки металлопродукцией. После артиллерийских и минометных обстрелов территории порта со стороны РФ, грузовые работы были приостановлены. 3-го апреля в результате попадания двух минометных снарядов в навигационный мостик на судне вылетело стекло и частично повреждена навигационная аппаратура.На следующий день в машинное отделение попал боевой снаряд и взорвался внутри, вследствие чего начался пожар в машинном отделении и травмирован моторист. На сигнал бедствия откликнулся катер Государственной пограничной службы Украины и помог экипажу эвакуироваться на борт судна "Lady Augusta". Травмированный моторист был доставлен пограничниками в госпиталь и оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также известно, что 10 апреля членов экипажа двух судов: "Азбург" - 12 моряков являются гражданами Украины и "Lady Augusta", экипаж которого состоит из граждан Сирии, их количество неизвестно, оккупатны захватили в плен и вывезли во временно оккупированный Донецк.

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"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантированное статьей 2 Протокола №4 к Конвенции. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследование нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - отмечает Денисова.