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Денисова (996) Мариуполь (5693) моряки (1076) плен (2531)

Оккупанты захватили в плен экипажи еще 2 гражданских судов и вывезли во временно оккупированный Донецк, - Денисова

корабель

На территории Мариупольского морского торгового порта военными РФ были взяты в заложники члены экипажей теплоходов "Аzburg" под флагом Доминики и "Lady Augusta" под флагом Ямайки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Согласно договору фрахтования, сухогруз "Azburg" прибыл в украинский торговый порт в Мариуполе 22 февраля 2022 из г. Бургас (Болгария) для загрузки металлопродукцией. После артиллерийских и минометных обстрелов территории порта со стороны РФ, грузовые работы были приостановлены. 3-го апреля в результате попадания двух минометных снарядов в навигационный мостик на судне вылетело стекло и частично повреждена навигационная аппаратура.На следующий день в машинное отделение попал боевой снаряд и взорвался внутри, вследствие чего начался пожар в машинном отделении и травмирован моторист. На сигнал бедствия откликнулся катер Государственной пограничной службы Украины и помог экипажу эвакуироваться на борт судна "Lady Augusta". Травмированный моторист был доставлен пограничниками в госпиталь и оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также известно, что 10 апреля членов экипажа двух судов: "Азбург" - 12 моряков являются гражданами Украины и "Lady Augusta", экипаж которого состоит из граждан Сирии, их количество неизвестно, оккупатны захватили в плен и вывезли во временно оккупированный Донецк.

Читайте также: Российские военные в Мариуполе похитили моряков судна под флагом Либерии, - Денисова

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантированное статьей 2 Протокола №4 к Конвенции. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследование нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - отмечает Денисова.

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Топ комментарии
+6
А можна прийняти на міжнародному рівні рішення, щоби в закордонних портах по всьому світу російські суда не просто не бункерували/ розвантажували/ завантажували, а щоби їх просто арештовували?
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13.04.2022 19:22
+4
похоже русишен этого и добиваются. морская мафия это не меркель с макроном
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13.04.2022 19:26
+4
рф = сомали.....
за это нужно ***ть на международном уровне, чтобы ни одно рашистское судно не смогло зайти ни в один порт мира....
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13.04.2022 19:26
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Правила форума Совет форумчан
А можна прийняти на міжнародному рівні рішення, щоби в закордонних портах по всьому світу російські суда не просто не бункерували/ розвантажували/ завантажували, а щоби їх просто арештовували?
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13.04.2022 19:22 Ответить
похоже русишен этого и добиваются. морская мафия это не меркель с макроном
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13.04.2022 19:26 Ответить
флаг судна - дело второе. главное национальность членов команды. Не думаю, что там юыди матросы с самой Ямайки
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13.04.2022 19:25 Ответить
слово "национальность" попахивает чем-то не хорошим....
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13.04.2022 19:28 Ответить
странный вы, йЦУ
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13.04.2022 19:43 Ответить
та я впоряде! за меня не волнуйтесь.....
а вам бы советовал поменьше обращать внимание на национальность., цвет кожи, религиозную и сексуальную принадлежность и тд....., поерьте - так будет проще.... )
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13.04.2022 19:55 Ответить
В порядке? Сомнительно. По ходу у вас это болит. Ида, Обойдусь как не будь без советов посторонних
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13.04.2022 20:38 Ответить
вообще без проблем, приятель! )
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13.04.2022 20:42 Ответить
рф = сомали.....
за это нужно ***ть на международном уровне, чтобы ни одно рашистское судно не смогло зайти ни в один порт мира....
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13.04.2022 19:26 Ответить
мировая морская общественность в ожидании первых кацапских перформансов в виде затопленных от обстрелов танкеров и подорванных на минах у берегов Румынии и Болгарии контейнеровозов.
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13.04.2022 19:26 Ответить
Пиратство в чистом виде
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13.04.2022 19:31 Ответить
Это как раз украинские бандформирования удерживали экипажи нескольких сужов ,а российские войска вызволили их из плена.!!!!
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13.04.2022 19:32 Ответить
Но в СМИ информация, что порт находится у ВСУ. Так а как же РФ смогла захватить эти экипажи в порту? Что-то не стыкуется!
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13.04.2022 20:35 Ответить
Яка гидота ці пірати!
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13.04.2022 21:41 Ответить
 
 