Италия не будет накладывать вето на эмбарго против нефти и газа из России, - глава МИД Ди Майо

Италия продолжит снижать зависимость от российской нефти и газа в ответ на развязанную Москвой войну в Украине. Рим не будет ветировать санкции ЕС против энергоносителей из России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо телеканала CNN.

"Стоимость энергоносителей - это наша первая обеспокоенность на данный момент. Однако Италия не собирается накладывать вето на эти санкции, которые их затрагивают", - сказал Ди Майо.

По его словам, Италия хочет установить потолок цен на газ. Достигнуть ценовой стабильности Рим планирует через ЕС, в том числе с помощью европейской энергетической биржи.

"Мы сможем, по крайней мере, стабилизировать рост цен для домохозяйств", – добавил глава МИД.

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