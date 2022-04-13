Жителям, выехавшим из Киева, рано возвращаться домой, ситуация еще остается угрожающей, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему жителям, выехавшим из столицы, еще рано массово возвращаться домой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевгорсовета.
"Мы опираемся исключительно на рекомендации военных, и они говорят, что сегодня угроза еще достаточно велика. Это, во-первых, угроза ракетных обстрелов. А во-вторых, продолжается разминирование близлежащих территорий в столицу, где, к сожалению, уже есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях, а наша ключевая задача – сохранить жизнь и покой людей.
Потому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Возвращающиеся должны взвешивать все риски. Ситуация более стабильна, чем несколько недель назад, но тем не менее она остается еще угрожающей. Мы все хотим поскорее вернуться к нормальной жизни, но сможем это полностью сделать, когда прекратится агрессия против Украины", - пояснил мэр Киева.
Пожалуйста, подождите...
Кожен киянин, котрий щойно повернувся до Києва, першим ділом пише в соціальних мережах всім іншим, що до Києва повертатися ще рано, треба зачекати...
Хитрі, ***...
а вообще вот что я имел в виду :
13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.
На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни.
https://www.reuters.com/world/pentagon-asks-top-8-us-arms-makers-meet-ukraine-sources-2022-04-12/ https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/
https://focus.ua/auto/511632-v-kiev-vernulis-probki-na-dorogah-vitaliy-klichko-nazval-prichinu
Все, что нужно знать о подготовке обороны Киева.