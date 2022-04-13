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Новости Война
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Киев (24765) Кличко (4455) переселенцы (528)

Жителям, выехавшим из Киева, рано возвращаться домой, ситуация еще остается угрожающей, - Кличко

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему жителям, выехавшим из столицы, еще рано массово возвращаться домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевгорсовета.

"Мы опираемся исключительно на рекомендации военных, и они говорят, что сегодня угроза еще достаточно велика. Это, во-первых, угроза ракетных обстрелов. А во-вторых, продолжается разминирование близлежащих территорий в столицу, где, к сожалению, уже есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях, а наша ключевая задача – сохранить жизнь и покой людей.

Потому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Возвращающиеся должны взвешивать все риски. Ситуация более стабильна, чем несколько недель назад, но тем не менее она остается еще угрожающей. Мы все хотим поскорее вернуться к нормальной жизни, но сможем это полностью сделать, когда прекратится агрессия против Украины", - пояснил мэр Киева.

Также читайте: Нельзя исключать следующую попытку орков "взять Киев за 2 дня", - Кличко

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Топ комментарии
+6
Рано повертатися, бо робити нема чого абсолютній більшості- краще по селах та дачах городами зайнятися.
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13.04.2022 19:24
+4
до 2035 зачекати ? чи ще роки так зо два ?
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13.04.2022 19:27
+4
кому война, кому мать родна. Ну нет у народа собственного жилья в Германии и миллионов долларов на счетах, как у Кличка и вилл в Италии и Испании, как у многих слуг народа. Не мог народ откаты получать и крышевать строительный бизнес в долях с мером и велюрить, как друзья слуг, поэтому народ едет домой, в свое единственное крошечное гнездышко.
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13.04.2022 20:11
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Рано повертатися, бо робити нема чого абсолютній більшості- краще по селах та дачах городами зайнятися.
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13.04.2022 19:24 Ответить
////
Кожен киянин, котрий щойно повернувся до Києва, першим ділом пише в соціальних мережах всім іншим, що до Києва повертатися ще рано, треба зачекати...
Хитрі, ***...
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13.04.2022 20:04 Ответить
Чепінога геній.
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13.04.2022 21:30 Ответить
без денег в Киев ехать? без работы глупо
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13.04.2022 23:13 Ответить
домой...
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13.04.2022 23:16 Ответить
домой да - но детей лучше пока за границей подержать
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13.04.2022 23:21 Ответить
каждый сам решает... или каждая семья сама решает...
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13.04.2022 23:24 Ответить
до 2035 зачекати ? чи ще роки так зо два ?
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13.04.2022 19:27 Ответить
Да ладно вам. Сейчас дело даже не в опасности, а в проблемах с логистикой. Киев важен для переброски резервов с Запада на Восток и беженцев в обратном направлении. А если приедут все, кто здесь жил до войны, вы представляете, что будет?
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13.04.2022 19:36 Ответить
ну приедут наверное только те кому есть куда возвращаться...
а вообще вот что я имел в виду :
13 квітня Пентагон прийме лідерів 8 провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.
На зустрічі обговорять питання постачання зброї і планування тривалішої війни.
https://www.reuters.com/world/pentagon-asks-top-8-us-arms-makers-meet-ukraine-sources-2022-04-12/ https://www.reuters.com/world/pentagon- ... 022-04-12/
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13.04.2022 19:56 Ответить
Я понимаю, что война может быть долгой. Но сейчас точно не время для того, чтобы создавать пробку из фур на въезде в город (тем более, что со въездом сейчас и без того проблем хватает). А без пробки из фур прокормить и обеспечить работой население Киева нереально.
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13.04.2022 20:09 Ответить
Вы абсолютно правы , пробки сейчас вообще по всем стратегически важным и даже запасным направлениям абсолютно не нужны
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13.04.2022 20:30 Ответить
основная масса выехала на поездах
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13.04.2022 23:17 Ответить
А продукты им в Киев тоже на поездах завозить будут? УЖЕ в Киеве есть километровые пробки. Уже стоят по 5 часов, чтобы заехать в Киев. А через Киев идет снабжение нашей армии на Востоке. И не преувеличивайте значение поездов. За неделю из Киева выехало около миллиона человек. Плюс через тот же Киев выезжали жители Харькова, Сум, Лисичанска, Попасной, Рубежного и т.д. и т.п. Вы считаете, что 10 поездов в день (хотя их было еще меньше) за неделю могли бы вывезти такую массу людей?
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13.04.2022 23:30 Ответить
в Киеве сейчас нет никаих пробок все дороги свобоные по крайней мере со стороны Борисполя
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13.04.2022 23:44 Ответить
Так все снабжение идет с правого берега. Борисполь здесь причем? Новости почитайте.
https://focus.ua/auto/511632-v-kiev-vernulis-probki-na-dorogah-vitaliy-klichko-nazval-prichinu
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14.04.2022 00:41 Ответить
я живу с другой стороны города - очевидно у людей закончились деньги снимать жилье вне дома вот и возращаются
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14.04.2022 00:51 Ответить
Я тоже живу на левом берегу. Так и есть. В том, что постепенно возвращаются, думаю, ничего страшного нет. Главное, чтобы все не решили вернуться сразу в один момент. Именно этого и боятся власти.
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14.04.2022 01:03 Ответить
а платить за аренду на западе без работы?
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13.04.2022 23:15 Ответить
Моя семья и все мои выехавшие знакомые живут на Западе БЕСПЛАТНО. И в Португалии, и в Германии, и в Чехии, и в Словакии, и в Польше. Никого никуда не выгоняют.
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13.04.2022 23:33 Ответить
моим сказали до конца мая а потом на работу - а вот для детей все бесплатно
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13.04.2022 23:43 Ответить
До конца мая еще много времени - к тому моменту могут что-то решить с мостами и блокпостами, да и активность орков на Донбассе может снизится.
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14.04.2022 00:46 Ответить
То есть в Чернигов можно возвращается, где жёстко обстреливали. А в Киев где почти нет серьезных разрушений нельзя. Где логика? Ракетные обстрелы могут быть в любом городе, а разминируют в отдельных отведенных для этого участках
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13.04.2022 19:39 Ответить
Звільнення України від українців сіоністами,проходить успішно.Будівництво Великого Ісраїлю від Львова до Владі востока триває.
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13.04.2022 19:39 Ответить
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13.04.2022 20:02 Ответить
Киев выделил всего 40 млн на всю тероборону в 2022 году!
Все, что нужно знать о подготовке обороны Киева.
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13.04.2022 20:06 Ответить
И этого оказалось достаточно, чтобы отбросить российскую армию. На востоке Украины и в Крыму россияне тоже будут разбиты, в этом нет сомнений. Практика боевых действий показала, что российская армия это говно. Даже при трех-пятикраном численном превосходстве при наступлении при первом же огневом поражении подразделения российской армии начинают действовать хаотично и являются прекрасной целью и уничтожаются, разбегаются или сдаются, что было подтверждено много раз после 24.02
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14.04.2022 00:51 Ответить
кому война, кому мать родна. Ну нет у народа собственного жилья в Германии и миллионов долларов на счетах, как у Кличка и вилл в Италии и Испании, как у многих слуг народа. Не мог народ откаты получать и крышевать строительный бизнес в долях с мером и велюрить, как друзья слуг, поэтому народ едет домой, в свое единственное крошечное гнездышко.
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13.04.2022 20:11 Ответить
+
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13.04.2022 21:28 Ответить
Заткните, кто-нибудь, этому придурку пасть, т.к. он вообще не понимает, что несёт😠
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13.04.2022 21:11 Ответить
ты кацап своему собядину затыкай рот
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13.04.2022 23:19 Ответить
семья педалика 20 лет как уж пытается вернуться...а педаля им не рекомендует совпадение?...
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13.04.2022 21:27 Ответить
не пести кацап
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13.04.2022 23:18 Ответить
верно.
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14.04.2022 05:25 Ответить
 
 