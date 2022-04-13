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Новости Война
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Медведчук (1735) Баканов Иван (301)

ФСБ РФ планировала вывезти Медведчука в Приднестровье, а оттуда в Москву, - Баканов

медведчук

Глава СБУ Иван Баканов рассказал подробности задержания кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем раскрыть все нюансы этого задержания, в то же время кое-что интересное конечно могу рассказать. Это действительно была сложная, опасная для многих ее участников спецоперация, которая длилась больше месяца. Президент дал поручение СБУ и мы активизировали все наши возможности, чтобы его выполнить и найти Медведчука.

Было проведено очень много аналитической, оперативной, агентурной работы, которая, наконец, привела нас к Медведчуку и это позволило нам завершить эту спецоперацию успешно.

В то же время хочу подчеркнуть, чтобы все понимали, нам противостоял не просто Медведчук, был очень мощный враг, имя которому ФСБ. Которая стремилась вывезти кума Путина за границу", - сказал он.

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По словам Баканова, для этого спецслужбы РФ привлекли представителей преступного мира и коррумпированных правоохранителей.

"Нам пытались вбросить информацию о местонахождении Медведчука в Швеции, Венгрии, от Закарпатья до Сумской области. Даже подготовили псевдомедведчуков", - добавил глава СБУ.

"Медведчука под видом военного ВСУ, якобы в сопровождении коллег-правоохранителей, хотели довезти до украинской границы. Там на лодке переправить на другую сторону, где его ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они прибыли в соответствующую точку для того, чтобы после переправки Медведчука через реку доставить его в Москву... Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, определила действительный маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ РФ в так называемую Приднестровскую республику, что позволило задержать Медведчука по дороге из нашей столицы, на выезде из Киевской области. Все это время Медведчука сопровождали украинские правоохранители, которые также будут отвечать за свои действия", – подчеркнул Баканов.

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Топ комментарии
+40
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13.04.2022 19:28
+36
ок а Портнову і Тупицкому якого дали втекти?
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13.04.2022 19:27
+29
Та да! Там - правоохоронці, тут - правоохоронці... А сючому Баканов не почат б спочатку - Медведчука до 24 лютого знаходився під домашнім арештом. Чи не знаходився? 😊Чи Баканов не в курсі, щ там було, бо сам десь заблукав на три тижні? А чому група фсбшників з човном не затримана/ліквідована? Адже чекали вони на нашому березі? Тут наразі запитань більше, ніж відповідей. Без відповідей на ці запитання це все схоже на сценарій "Сватів".
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13.04.2022 19:42
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Страница 2 из 2
"Це дійсно була складна, небезпечна для багатьох її учасників спецоперація ..."

Стесняюсь спросить: А в чем же была такая "небезпека" этой операции? Коррумпированные менты, которые сопровождали Медведчука, могли обидеть беззащитных СБУшников? Так захваты обычно проводит вооруженный до зубов "Корд".
Вот если бы Баканов сказал, что уничтожена эвакуационная группа ФСБшников, я бы может еще и поверил бы в "небезпеку".
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13.04.2022 19:49 Ответить
эх, что называется с языка сорвал. Действительно такую комбинацию можно было закрутить с заманиванием спецгруппы ФСБ на укр. территорию и там их повязать.
И еще мне непонятно, где это Медведчук так отощать успел?
Он же вел малоподвижный образ жизни, с питанием при его бабках проблем не должно было быть...
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13.04.2022 21:13 Ответить
Какая там "комбинация"! О чем вы говорите ... Кто это будет делать? Служба Бабла Украины?
Это те, кто всю жизнь занимались тем, что кошмарили бизнес, трусили обнальщиков и крышевали контрабанду?
Это те, кто ******* ВСЮ агентуру РФ в Украине?
Служба, которую возглавляет назначенец и жополиз - Баканов?
Ты стоянку в Киеве, возле ГУ СБУ видел? Элитному автосалону такой ассортимент и не снился!
Там давно потеряны все компетенции и профессионализм. Служба давно сгнила от коррупции.
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14.04.2022 06:26 Ответить
... побачимо, які в них будуть версії по операції, як мінімум, три і після того коли журналісти викриватимуть нестиковки попереднього пояснення. Згадайте вагнер, розстріл шифера, різні їхні вкиди для маніпуляції або відволікання уваги від інших дій. Операція за сценарієм 95кварталу, так вже забрехались, що навідь тоді коли і буду правдива інформація їм вже неповірять.
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13.04.2022 19:51 Ответить
https://fb.watch/cmKlLvyi74/ Затриманий СБУ охоронець Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна
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13.04.2022 19:53 Ответить
"Президент дав доручення СБУ і ми активізували всі наші можливості" - в стране война, а исбушка все свои силы бросила на поиски Мервечука! бо вовочка ж поручил!

И шо характерно! как токо нашли - вовчка сразу объявил шо Мертвечкуа срочно надо поменять "на наших ребят"! Как в истории с моряками - за день до всемирного бана рашистским кораблям заходить во все мировые порты за пиратство! (про Цемаха уже не будем вспоминать)
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13.04.2022 19:58 Ответить
про о, что он там кому-то поручил - очевидная пурга.
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13.04.2022 20:35 Ответить
Який би не був медведчук, а все ж юрист з досвідом. Та й гроші на дуже кваліфікованих адвокатів теж є (хоча зараз захищати такого клієнта ще той треш). Тому почекаємо на судові засідання і версію захисту. Ще й у Верховний раді мають розглядати це питання, все ж поки діючий народний депутат.
Так що баканов має відповідати за кожне слово.
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13.04.2022 20:01 Ответить
Отлично сработано. Суд будет? Интересно откуда пошел слив про спецгруппу ФСБ. Допускаю возможным участие «доброжелателей» из других стран в этой операции.
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13.04.2022 20:02 Ответить
Зараз зебілам головне нічого не ляпнути лишнього, бо зможе так виявитися, що чим більше люди будуть дізнаватися про "операцію", тим більше буде нестиковок. І в кінці виявиться, що як і шефіром, це операція була не СБУ, а сценаристів кварталу95
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13.04.2022 20:02 Ответить
а тех кто его отпустил - ловят? уволили? проверили? чето дохрена людей и времени тратят на предателей в военное время.
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13.04.2022 20:04 Ответить
Вони думають, що знайшли золоту жилу, щоб відмазати всіх засранців. Зараз Медведчук знов "втече", і його "спіймає" Татаров. Потім Єрмак. А тоді вже продаватимуть сафарі на Медведчука всім, кому потрібні державні нагороди, звання і посади.
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13.04.2022 20:10 Ответить
Затримали і добре . Цікаво , чи здасть медведчук сивочубого гетьмана .
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13.04.2022 20:16 Ответить
Чёт постарел, осунулся
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13.04.2022 20:26 Ответить
Так без макіяжу ж...
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13.04.2022 22:47 Ответить
Уважно прочитав пояснення баканова і пояснення охоронця тарана і можна зробити висновок що хтось з цих двох бреше. Ось що говорив охоронець таран в статті яка вийшла пізніше на Цензорі:"В мої обов'язки входила охорона будинку і Медведчука. Я чув його розмови зі своєю дружиної. Вони були впевнені, що "ФСБ все сделает, ФСБ поможет"... Через хвилин 20-25 в фірточку позвонили і я побачив чоловіка в чорній формі.. Він піднявся з Медведчуком нагору, а вже через 10 хвилин Медведчук вийшов в українській військовій формі. При розмові з Марченко, Медведчук зазначав, що швидше за все втеча з країни відбуватиметься через Придністоров'я", - розповів охоронець. Джерело:
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13.04.2022 20:49 Ответить
а може обоє
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13.04.2022 22:48 Ответить
М-да, не Маркус Вольф, конечно. Тот "нитку порвал" через Австрию, Болгарию и Венгрию, а этот лошара даже до Молдовы добежать не сумел.
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13.04.2022 20:53 Ответить
Какая Молдова? Он с Киевской области не смог выехать...
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14.04.2022 00:39 Ответить
Це мабуть Лукашенко здав Зеле Мертветчука в подяку за здачу йому вагнерівців.
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13.04.2022 21:09 Ответить
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https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 23 hrs ·



если медведчука периодически отпускать, то каждой новой поимкой можно достигать эффекта чернобаевки)
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13.04.2022 21:43 Ответить
це придністров'я треба знищити, якомога скоріше. Незрозуміло в чому проблема.
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14.04.2022 00:57 Ответить
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