Россия попытается стянуть на Донбасс силы, в пять раз превышающие украинские, – The Times

По данным The Times, Россия пытается собрать силы, превышающие по численности украинские войска на востоке Украины в пять раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Украинский военный источник издания сообщил, что российские войска перебрасываются со всего региона в Донбасс. Некоторые западные источники ожидают, что наступление начнется до конца недели.

Спутниковые снимки и отчеты показывают, что Россия наращивает войска и технику как минимум в трех местах на границе с Украиной, Белгородской, Воронежской областях и вокруг южного города Матвеев Курган. Также российские войска усиливают наступление в районе Изюма к юго-востоку от Харькова.

Ожидается, что эти силы попытаются продвинуться дальше на юг, чтобы захватить Славянск, а оттуда они могут продвинуться на юго-восток, чтобы оцепить украинских военных. Также сообщается, что если заблокированный Мариуполь "упадет", то до 6 тыс. российских военных также смогут продвинуться на север Украины.

Отмечается, что украинские защитники построили большие укрепления и окопались на востоке.

Генерал Ричард Барронс, бывший британский военный главнокомандующий, сказал, что "россияне постараются бросить больше сухопутных войск, чтобы узнать правильное соотношение сил, зная, что украинцы на востоке находятся в очень хорошем положении".

Он сказал, что хорошо зарекомендовавшие себя украинские оборонные позиции "действительно трудно преодолеть", и что эксперты говорили о необходимости соотношения сил не менее 5 к 1, а то и 7 к 1 при лобной атаке, но вряд ли России удастся собрали столько человек.

Берронс считает, что "это будет очень тяжелое сражение на истощение". Он также сказал, что российские войска, вероятно, попытаются оцепить украинские, чтобы заставить их оставить хорошо защищенные позиции. По его словам, для защиты "украинцам понадобится оружие большой дальности и смертоносности".

12 апреля западный чиновник заявил, что 38 российских батальонных тактических групп (БТГ) численностью до 1000 человек в каждом больше не боеспособны, в результате чего осталось около 90 БТГ: "Многие из них либо ждут приказа о перемещении, либо выдвигаются для усиления операций на Донбассе".

При соотношении сил пять к одному 90 тыс. русских солдат будут бороться с 18 тыс. украинцами.

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хипи заявил, что битва за Донбасс будет вестись между двумя "очень хорошо подобранными" вооруженными силами, и "по всей вероятности", что Украина победит.

Он сказал Times Radio: "Украинцам дует ветер в спину. Они нанесли поражение некоторым из лучших полков и батальонов России. Следующая волна российских войск, которая придет к ним на Донбасс, будет не лучшей в России". Хиппи повторил мнение, что план президента России Владимира Путина по Донбассу обусловлен его желанием продемонстрировать "большой военный успех" до 9 мая.