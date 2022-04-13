Россия попытается стянуть на Донбасс силы, в пять раз превышающие украинские, – The Times
По данным The Times, Россия пытается собрать силы, превышающие по численности украинские войска на востоке Украины в пять раз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Украинский военный источник издания сообщил, что российские войска перебрасываются со всего региона в Донбасс. Некоторые западные источники ожидают, что наступление начнется до конца недели.
Спутниковые снимки и отчеты показывают, что Россия наращивает войска и технику как минимум в трех местах на границе с Украиной, Белгородской, Воронежской областях и вокруг южного города Матвеев Курган. Также российские войска усиливают наступление в районе Изюма к юго-востоку от Харькова.
Ожидается, что эти силы попытаются продвинуться дальше на юг, чтобы захватить Славянск, а оттуда они могут продвинуться на юго-восток, чтобы оцепить украинских военных. Также сообщается, что если заблокированный Мариуполь "упадет", то до 6 тыс. российских военных также смогут продвинуться на север Украины.
Отмечается, что украинские защитники построили большие укрепления и окопались на востоке.
Генерал Ричард Барронс, бывший британский военный главнокомандующий, сказал, что "россияне постараются бросить больше сухопутных войск, чтобы узнать правильное соотношение сил, зная, что украинцы на востоке находятся в очень хорошем положении".
Он сказал, что хорошо зарекомендовавшие себя украинские оборонные позиции "действительно трудно преодолеть", и что эксперты говорили о необходимости соотношения сил не менее 5 к 1, а то и 7 к 1 при лобной атаке, но вряд ли России удастся собрали столько человек.
Берронс считает, что "это будет очень тяжелое сражение на истощение". Он также сказал, что российские войска, вероятно, попытаются оцепить украинские, чтобы заставить их оставить хорошо защищенные позиции. По его словам, для защиты "украинцам понадобится оружие большой дальности и смертоносности".
12 апреля западный чиновник заявил, что 38 российских батальонных тактических групп (БТГ) численностью до 1000 человек в каждом больше не боеспособны, в результате чего осталось около 90 БТГ: "Многие из них либо ждут приказа о перемещении, либо выдвигаются для усиления операций на Донбассе".
При соотношении сил пять к одному 90 тыс. русских солдат будут бороться с 18 тыс. украинцами.
Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хипи заявил, что битва за Донбасс будет вестись между двумя "очень хорошо подобранными" вооруженными силами, и "по всей вероятности", что Украина победит.
Он сказал Times Radio: "Украинцам дует ветер в спину. Они нанесли поражение некоторым из лучших полков и батальонов России. Следующая волна российских войск, которая придет к ним на Донбасс, будет не лучшей в России". Хиппи повторил мнение, что план президента России Владимира Путина по Донбассу обусловлен его желанием продемонстрировать "большой военный успех" до 9 мая.
Пожалуйста, подождите...
Но в современной войне это не так существенно. Гораздо важнее разведка, целеуказание и качество артиллерии. В этих компонентах кацы сильно проигрывают.
Преимущество в 7-5 раз, имея максимум 60 тысяч, это типа ВСУ там всего 10 тысяч?
Определитесь кто из вас трендит! В военкоматах никто особо не берет, желающих полно...
У нас на бумаге 300к. Из них боевых 70к.
Набрать можно еще 300к с АК. Только в артилеристской войне они пушечное мясо. То есть мишень и не более. Толку от них мало а проблем будет много: снабжение, управление и огромное количество убитых и раненых. Вот поэтому и заворачивают из военкоматов. Армии сейчас нужны специалисты, а не проблемы.
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Просто хочу понять последовательность.
Украина 8 лет бомбила Донбасс, где простые шахтеры героически отбивались на сложнейшей российской технике, посмотрев инструкции по ее использованию на ютубе. Города от этих жесточайших бомбежек стояли целыми, а гражданских от обстрелов погибло 8 в 2021 и 5 в 2020.
Мирная российская армия приходит на границы с Украиной и несколько месяцев рассказывает, что это просто так сложилось, места красивые. Однако Украина понимает - 150 тыс. бойцов за углом - это отличный момент, чтобы напасть на Донбасс как-нибудь еще сильнее, чем перманентный геноцид. И на Беларусь заодно, чего мелочиться. К счастью, у Лукашенко была карта, и он всем готов показать, откуда готовилось нападение.
Нападение, кстати, готовили нацистские власти Украины еврейского происхождения. А в целях конспирации украинцы даже просто националистов систематически не выбирают в парламент, и являются нацистами тайком, незаметно.
Параллельно Украина дрессировала бакланов и гусей, чтобы отправлять ими бандероли со смертельными вирусами, работающими только на конкретный народ. Поскольку, по мнению РФ, украинцы и русские - один народ™, то это великолепный план, надежный, как швейцарские часы. Тем временем Нобелевский комитет уже готов вручать награду тому украинскому аспиранту, который придумал, как заставить вирусы проверять паспорт.
Далее мирные российские солдаты на учениях наносят превентивный удар артиллерией, авиацией и пехотой со всех сторон. У атаковавших есть несколько погибших, но их очень мало и вообще они практически живы, просто нездоровится. Но коварные украинцы таскают их тела по всем фронтам и фотографируют в разных позах, чтобы выдать за большие потери противника.
Весь мир накладывает на Россию санкции. Точнее, это делают захватившие власть гей-парады в жалких капиталистических странах, тогда как передовые государства Бурунди, Лаос, Зимбабве и Габон своих не бросают. В итоге санкции не работают, а летать никуда и не хотелось, потому что дома много дел - например, сахар искать.
Украинская авиация, к слову, полностью уничтожена в первые же часы войны. Потом ее уничтожили еще раз, и еще, и так понравилось, что полностью уничтожают ее до сих пор.
В России закрываются все оппозиционные СМИ и блокируются главные мировые соцсети. Это окончательно дает россиянам право говорить, что украинцы лишены надежных источников информации и не знают всей правды.
Тем временем армия РФ бросает крупные силы на то, чтобы окружить Киев. Но война - это, в том числе умение признавать свои победы, поэтому натолкнувшись на трусливое сопротивление украинской столицы, войска РФ триумфально снижают активность на этом направлении.
Успешно взята под контроль России крупнейшая АЭС Европы. В процессе украинцы разворачивают орудия и палят по станции, возле которой стоят, чтобы спровоцировать ядерную катастрофу, помереть самим и накрыть радиацией всю родную страну.
Также захвачена Чернобыльская АЕС. Солдаты РФ роют окопы в Рыжем лесу - одном из самых опасных мест зоны отчуждения. Однако выясняется, что эта опасность тоже фейк, как и все в Украине, поскольку на картах 1985-го года, которыми пользовались бойцы, никакая угроза не указана.
В занятых РФ городах счастливые украинцы массово выходят на митинги. Поскольку российские флаги у них заранее отобрало нацистское правительство, выходить приходится с украинскими. Освобожденный народ скандирует "йдіть геть", что с изобретенного Лениным украинского языка переводится "добро пожаловать, дорогие наши братья".
Тем временем у украинских войск очень много дел. Каждый день им приходится трусливо атаковать армию РФ, чтобы те могли показать героизм. Также нужно бить по своим, чтобы украинцы перестали любить Россию. Кроме того, надо успевать употреблять наркотики и алкоголь, воздвигать иконостасы в честь Бандеры и Сатаны и при этом оставаться нелепыми увальнями в шароварах, которых РФ могла бы завоевать за день, но просто пока не хочется.
В поселках, побывавших под освободительным управлением РФ, обнаруживается сплошное благоденствие, но украинцы оперативно превращают их в руины, завозят тела, а также актеров на роли местных жителей, подкупают всю мировую журналистику, фальсифицируют спутниковые снимки, подделывают хронологию, анатомию, географию, и вообще украинцы неправы, отвалите уже.
В российском Белгороде горит нефтебаза, но это она просто так горит, а хотя нет, все-таки украинские вертолеты напали, нет, стоп, мы же не могли их прозевать, потому что авиация Украины уничтожена, так что, наверное, все же горит как надо, по заданию властей РФ, в общем, неважно, давайте дальше, к новостям фигурного катания.
В Мариуполе украинские войска атакуют с воздуха театр, в подвалах которого прячутся их родственники и знакомые. "Главное - очернить русских, а украинцев бабы еще нарожают", - набивают себе азовцы татуировки со знаменитым изречением президента Зеленского. В Мариуполе за полтора месяца устанавливается добрая традиция - каждый день какой-то из российских спикеров объявляет, что город вот-вот будет взят.
Через пару недель бьют и по вокзалу Краматорска. Пророссийские каналы поначалу рапортуют, что там накрыли силы украинской армии, но потом уточняют данные и исправляются, что атаковали железнодорожные узлы по всему региону, но вот Краматорск - ну точно нет.
РФ готовит масштабное наступление на Донбассе. Еще до его начала очевидно, что бомбардировки будут освободительными, танковые атаки - мирными, а террор - во имя мира.
В общем, вроде все логично.
І орки на всьому фронті наступати не зможуть, і ми не зможемо тримати ешелоновану оборону по всій лінії зіткнення. І, звичайно, розраховуємо на розвіддані союзників.
Німці нарешті прийли в себе і це приємно чути і бачити 🔥❤️🙏🏼👍🏼
Вп'ятеро більше, вдесятеро, бла, бла...
Раніше крутили фішку "британські вчені", зараз у тренді "британська розвідка" або " британські генерали" чи "британська преса".
Ті пишуть про "тисячі танків", ті про десятки тисяч "військової техніки"...
Та подивіться, курва статистику! На росії всього (з врахуванням десятиріччами гниючого металобрухту, з врахуванням Т-54, та всіх пам'ятників в честь Другої світової) біля 6 тисяч танків.
Але реально, на ходу і боєздатних (а не просто заліза, що по 30-ть.років гнило під відкритим небом) не більше 1000-1500 шт. з яких біля 700 вже знищені.
Звідки "тисячі"?
І ось так, за що не візьмись. Прямо тисячі і мільйони.