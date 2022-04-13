РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13006 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
27 433 37
армия РФ (18030) мародерство (457) ВСУ (6271)

Эти москальские солдаты украли у меня все мои трусы. Жена, у тебя тоже трусов нет, - украинский воин рассказал, как мародерили солдаты РФ в его доме. ВИДЕО

Украинский боец приехал в собственный дом, чтобы проверить его состояние и обнаружил, что российские военнослужащие украли обувь и даже белье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Русские солдаты нарушили все возможные конвенции и украли у меня все трусы. Жена, у тебя тоже трусов нет", - рассказывает украинец о новых фактах мародерства россиян.

"Это же безчеловечность на 1000%. Ну разве так можно? Украли всю мою обувь, украли все мои трусы. Ой, эти проклятые москали, что в той армии происходит, я не знаю", - сквозь смех говорит военнослужащий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я ему говорю, что это унитаз", а он: "Унитаз? А зачем это?". А потом сняли и забрали его с собой", - жительница освобожденного села на Черниговщине об оккупантах. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+43
серуть багато... в основному в штани, трусів багато змінних потрібно... пробачайте тих нещасних, звільняйте від сорому - вбивайте московських гнид.
показать весь комментарий
13.04.2022 20:03
+30
показать весь комментарий
13.04.2022 20:05
+24
показать весь комментарий
13.04.2022 20:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.04.2022 20:02 Ответить
серуть багато... в основному в штани, трусів багато змінних потрібно... пробачайте тих нещасних, звільняйте від сорому - вбивайте московських гнид.
показать весь комментарий
13.04.2022 20:03 Ответить
може їм якусь гумдопомогу організувати з поношених трусів...?
показать весь комментарий
13.04.2022 21:15 Ответить
от така вона голозада армія у пуйла, грошей на труси не вистачає
показать весь комментарий
13.04.2022 20:04 Ответить
Крапівниє порткі сраки їм намуляли та проперділись наніц.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:20 Ответить
++
показать весь комментарий
13.04.2022 20:05 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 20:05 Ответить
писдетс....., слушаю, а моск отказывается в эту куйню верить.....
показать весь комментарий
13.04.2022 20:06 Ответить
велика тайна расеян - бяда с трусами, толчками та головою....... стид ***** .... нефтянаядержава.......
показать весь комментарий
13.04.2022 20:06 Ответить
Цей документ російського солдата був розміщений в твіттері.

показать весь комментарий
13.04.2022 20:10 Ответить
https://twitter.com/***************/status/1514274117138231306?s=20&t=yyMnJEOOhm5Mj01_6mAa7w
показать весь комментарий
13.04.2022 20:11 Ответить
Не смотри российскую пропаганду. Получай информацию из украинских официальных источников.
показать весь комментарий
13.04.2022 20:14 Ответить
https://t.me/polkazov/4413
показать весь комментарий
13.04.2022 20:16 Ответить
Бред !!
показать весь комментарий
13.04.2022 20:19 Ответить
Нічого дивного-лапатна типу армія настаящіх трусав краде труси...
показать весь комментарий
13.04.2022 20:11 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 20:12 Ответить
Ниче ты не панимааешь. Они не украли а денацифицировали и взяли трофеи. Ванька еще и жене привезет трусы и будут ходить и рассказывать как они пабеждали биндер
показать весь комментарий
13.04.2022 20:14 Ответить
Слухав нашого бійця і сміявся до сліз , так як викрасти навіть труси ,
це вже навіть не дно , а дніще на кацапіі !!
показать весь комментарий
13.04.2022 20:18 Ответить
какой то дурдом с трусами
показать весь комментарий
13.04.2022 20:18 Ответить
такое впечатление...ша на рашке не только унитазы - диковинка.. но и трусы)))
срашка есть срашка...)))
показать весь комментарий
13.04.2022 20:49 Ответить
В голову не вкладається.
В магазині куплену білизну не обмінюють (навіть купальник).

Це - абсолютно особиста, індивідуальна річ.
Як взяти і вдягнути чуже - не знаю.
показать весь комментарий
13.04.2022 21:25 Ответить
Орда 800 років тому, орда зараз. Це скрєпа.
показать весь комментарий
13.04.2022 20:19 Ответить
"Вот оно че, Михалыч..."
Фрезеровщики из Челябинска
показать весь комментарий
13.04.2022 20:23 Ответить
Унитазы и трусы. Скрепно, по-рашистски... дидыворовале...
показать весь комментарий
13.04.2022 20:31 Ответить
Навіть поношеними труселями не погребували.
показать весь комментарий
13.04.2022 20:34 Ответить
Месяц без смены трусов попробуй проходи. А в плену может мыло и постирать дадут
показать весь комментарий
13.04.2022 20:35 Ответить
походу русня обісралась причому вся
показать весь комментарий
13.04.2022 20:40 Ответить
"Порушили всі конвенції ... вкрали всі мої труси"...
"В мене психологічна травма ...."
Супер. Розвеселив не по дитячому.
показать весь комментарий
13.04.2022 20:41 Ответить
"В мене психологічна травма ....
якийсь Іван буде йти до Мар'ї в моїх кросовках та моїх трусах".
Це будуть крилаті фрази
показать весь комментарий
13.04.2022 22:15 Ответить
А раньше они в ООН туалетную бумагу воровали, теперь трусы у украинцев...Загородите уже этот зоопарк забором, в конце концов!
показать весь комментарий
13.04.2022 21:02 Ответить
я підозрюю що вони носять дівочі труси, то це вже до ФРЕЙДА, ну що робить армія ПДРАСІВ
показать весь комментарий
13.04.2022 21:03 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 21:25 Ответить
Звільнення від «русского міра» триває.

В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць з російськими назвами.

- Гаркуші на Михайла Мулика
- Добролюбова на Героїв Волновахи
- Достоєвського на Героїв Чернігова
- Лермонтова на Героїв Маріуполя
- Менделєєва на Героїв Попасної
- Некрасова на Героїв Охтирки
- Ушинського на Героїв Херсона
- Сєченова на Героїв Миколаєва
- Чехова на Героїв Харкова
- Герцена на Володимира Малкоша
- Чайковського на Василя Сліпака
- Докучаєва на Євстахія Джанджаласа
- Короленка на Віри Левицької
- Макаренка на Івана Федика
- Огарьова на Мирослава Лущака
- Руднєва на Святослава Пахолківа
- Пржевальського на Теофіла Бедрія
- Ціолковського на Івана Федика
- Академіка Сахарова на Української Перемоги
- Данилевського на Степана Бурдина
- Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського
- Толстого на Героїв Києва
- Ковалевської на Пластову
- Глінки на Олександра Тисовського
- Провулок Червоний на Осипа Назарука

Далі буде.
На черзі Чернівці, Хмельницький, Київ.











1212



показать весь комментарий
13.04.2022 21:26 Ответить
Туфлі *********!
показать весь комментарий
13.04.2022 22:04 Ответить
всё логично. женские своим самкам.
мужские, ну им стирать то негде, а обсираются они от обстрелов часто.
показать весь комментарий
14.04.2022 05:12 Ответить
 
 