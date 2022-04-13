Эти москальские солдаты украли у меня все мои трусы. Жена, у тебя тоже трусов нет, - украинский воин рассказал, как мародерили солдаты РФ в его доме. ВИДЕО
Украинский боец приехал в собственный дом, чтобы проверить его состояние и обнаружил, что российские военнослужащие украли обувь и даже белье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Русские солдаты нарушили все возможные конвенции и украли у меня все трусы. Жена, у тебя тоже трусов нет", - рассказывает украинец о новых фактах мародерства россиян.
"Это же безчеловечность на 1000%. Ну разве так можно? Украли всю мою обувь, украли все мои трусы. Ой, эти проклятые москали, что в той армии происходит, я не знаю", - сквозь смех говорит военнослужащий.
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+43 Панас Стець
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це вже навіть не дно , а дніще на кацапіі !!
срашка есть срашка...)))
В магазині куплену білизну не обмінюють (навіть купальник).
Це - абсолютно особиста, індивідуальна річ.
Як взяти і вдягнути чуже - не знаю.
Фрезеровщики из Челябинска
"В мене психологічна травма ...."
Супер. Розвеселив не по дитячому.
якийсь Іван буде йти до Мар'ї в моїх кросовках та моїх трусах".
Це будуть крилаті фрази
В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць з російськими назвами.
- Гаркуші на Михайла Мулика
- Добролюбова на Героїв Волновахи
- Достоєвського на Героїв Чернігова
- Лермонтова на Героїв Маріуполя
- Менделєєва на Героїв Попасної
- Некрасова на Героїв Охтирки
- Ушинського на Героїв Херсона
- Сєченова на Героїв Миколаєва
- Чехова на Героїв Харкова
- Герцена на Володимира Малкоша
- Чайковського на Василя Сліпака
- Докучаєва на Євстахія Джанджаласа
- Короленка на Віри Левицької
- Макаренка на Івана Федика
- Огарьова на Мирослава Лущака
- Руднєва на Святослава Пахолківа
- Пржевальського на Теофіла Бедрія
- Ціолковського на Івана Федика
- Академіка Сахарова на Української Перемоги
- Данилевського на Степана Бурдина
- Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського
- Толстого на Героїв Києва
- Ковалевської на Пластову
- Глінки на Олександра Тисовського
- Провулок Червоний на Осипа Назарука
Далі буде.
На черзі Чернівці, Хмельницький, Київ.
1212
мужские, ну им стирать то негде, а обсираются они от обстрелов часто.