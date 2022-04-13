ДТЭК и Schneider Electric предоставят украинским энергетикам оборудование для возвращения света украинцам

Компания ДТЭК совместно с французским Schneider Electric предоставит украинским государственным и частным компаниям оборудование, чтобы помочь восстановить электроэнергию в пострадавших от войны регионах.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь цивилизованный мир объединился для поддержки Украины. Вклад Schneider Electric является важным шагом в создании мощной и системной поддержки Украины в условиях войны. ДТЭК, как украинская компания, прилагает все усилия, чтобы быть надежным партнером в реализации помощи, которую оказывают международные партнеры", – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По состоянию на 12 апреля почти 726 тыс. потребителей электроэнергии более 974 населенных пунктов остаются без света и Schneider Electric стремится внести свой вклад в возобновление и поддержание энергоснабжения в дома украинцев.

Реализация этой миссии будет проходить в тесном партнерстве с компанией ДТЭК, которая имеет хорошо отлаженную логистику и опыт для предоставления гуманитарной помощи по всей стране.