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ДТЭК и Schneider Electric предоставят украинским энергетикам оборудование для возвращения света украинцам

дтек

Компания ДТЭК совместно с французским Schneider Electric предоставит украинским государственным и частным компаниям оборудование, чтобы помочь восстановить электроэнергию в пострадавших от войны регионах.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь цивилизованный мир объединился для поддержки Украины. Вклад Schneider Electric является важным шагом в создании мощной и системной поддержки Украины в условиях войны. ДТЭК, как украинская компания, прилагает все усилия, чтобы быть надежным партнером в реализации помощи, которую оказывают международные партнеры", – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По состоянию на 12 апреля почти 726 тыс. потребителей электроэнергии более 974 населенных пунктов остаются без света и Schneider Electric стремится внести свой вклад в возобновление и поддержание энергоснабжения в дома украинцев.

Реализация этой миссии будет проходить в тесном партнерстве с компанией ДТЭК, которая имеет хорошо отлаженную логистику и опыт для предоставления гуманитарной помощи по всей стране.

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в мене розетки та вимикачі фірми цієї фірми
дуже пристойна якість, користуюсь з 2014го року без жодних нарікань
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13.04.2022 20:10 Ответить
Фирма хорошая, но сильно долго они раздумывали по поводу мокшанского рынка.
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13.04.2022 20:14 Ответить
всі твої розетки зроблені в московії . Принципово не купував цю продукцію після 2014 тільки ABB
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13.04.2022 20:33 Ответить
Завод є в Тернополі.
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13.04.2022 20:44 Ответить
SE в Україні лише сервіс, дистрибуція, кооперація. Локального виробництва побутового ео немає. Все імпортувалось з московії, навіть не з Польші. Нажаль..
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13.04.2022 21:05 Ответить
Ви не зовсім праві, бо я на тому заводі був неодноразово. Там роблять лампочки, розетки і ще купу всього, можливо логістика компанії така що продукція конкретно цього заводу продається не в Україні.
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13.04.2022 21:14 Ответить
добре, перепитаю наступного разу. якщо так, то куплю на пробу обов'язково.
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13.04.2022 21:18 Ответить
 
 