Российское Минобороны грозит Украине нанести удар по "центрам принятия решений, в том числе в Киеве". ВИДЕО
Минобороны РФ, после того как "по территории России были нанесены удары", заявило, что не исключает возможности нанести удар по "центрам принятия решений, в том числе в Киеве".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны РФ.
"Мы видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор удерживалась", - отмечается в сообщении.
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на святое посягаете!
не бывать этому!
«Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль уже довів, що вміє боротися лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти», - заявив він.
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ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:
***.
такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
спец операцииговорил, что просто вынужденный ввести войска в Украину, что им не оставили выбора. Сильнейшие ракетные удары уже происходили и без пафосного предупреждения с их стороны...
А теперь новый фейк, про атаку наших войск на белгородский склад, и т.п. Что бы они ****** ядерными боеголовками по Киеву. А потом перед всем миром оправдывались, что они вынужденные были это сделать, ради безопасности рашки. Что якобы наши войска бомбили города в рашке, и продолжали бы, если бы не ядерный удар.
Такие случаю только начинаются, и будут продолжаться до тех пор, пока "украинский пиксель "пройдет парадом по "нашій" Червоній площі!!!!
Кацапська тактика ,вони ніколи не погодяться відбудовувати Україну . Для них ліпше розбомбити Київ , поставити свою людину. Потім будуть погрожувати світу ядерною зброєю, якщо ті не віддадуть їхні міліарди..Через 3,5 роки З Китаєм будуть….. Умом Росію не понять , але ті ,хто має (звірину інтуїцію ) ,бачить іх наскрізь …