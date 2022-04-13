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Новости Агрессия России против Украины Война
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ракеты (3470) Минобороны рф (897)

Российское Минобороны грозит Украине нанести удар по "центрам принятия решений, в том числе в Киеве". ВИДЕО

Минобороны РФ, после того как "по территории России были нанесены удары", заявило, что не исключает возможности нанести удар по "центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны РФ.

"Мы видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор удерживалась", - отмечается в сообщении.

Читайте: "Военная техника": Минобороны РФ подтвердило ракетные удары по мирному населению во время эвакуации поездами из Донбасса
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Топ комментарии
+115
а чем они 50 дней занимались? новому командованию видно не доложили, что все это уже было.
так скоро и войну нам объявят )))
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13.04.2022 20:29
+100
нанося удары по городам оказывается нам делают отдолжение!?
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13.04.2022 20:28
+88
та не... ани ваще "до сих пор ваздерживались"
а то были так...салюты шо ли...
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13.04.2022 20:32
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Ёрничать,хрюсский ,будешь на швабре или пляшке из под горилки
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13.04.2022 21:32 Ответить
Скоти !
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13.04.2022 20:57 Ответить
😁 хех, в дурнів загострення
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13.04.2022 20:58 Ответить
трусы верните, унитазы, ковры и автомобили..., примите правильное решение, а потом будете угрожать
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13.04.2022 20:59 Ответить
Армия без трусов угрожает бомбить...взрыв мозгов! Купите трусы своим воинам,засранцы!
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13.04.2022 21:05 Ответить
всё, что заработано непосильным трудом?!
на святое посягаете!
не бывать этому!
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14.04.2022 07:30 Ответить
Правительственные бункера строили коммунисты, там и ядерную бомбу выдержи
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13.04.2022 21:03 Ответить
Та що там могли побудувати ті рукожопі алкаші?
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13.04.2022 21:31 Ответить
для партийного начальства в совке строили очень старательно
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13.04.2022 23:26 Ответить
Чорнобильську АЕС теж дуже старатєльно, як і ще з тисячу подібних випадків
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13.04.2022 23:34 Ответить
Проблема в том, что после коммунистов вопще никуя не построили)
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14.04.2022 04:12 Ответить
Це проблема лише твоєї совкової голови
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14.04.2022 09:58 Ответить
не. строили то наши. а премии кацапье и получало за постройку
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13.04.2022 23:42 Ответить
Какая атвратітєльная рожа!!!
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13.04.2022 21:05 Ответить
В ответ начнёт полихать вся рашка
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13.04.2022 21:06 Ответить
А що, Воронеж вже забомбили?
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13.04.2022 21:06 Ответить
Придурки... Чим більше вони розбомлять тим більше і довше в часі їм доведеться відшкодовувати. Кожний їх постріл відкидає ********* в сторону минулих століть... Дебіли...
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13.04.2022 21:06 Ответить
Коментуючи заяву Міноборони РФ, Єрмак заявив, що жодний російський сценарій не спрацює.
«Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль уже довів, що вміє боротися лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти», - заявив він.
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13.04.2022 21:11 Ответить
А Єрмаку все сценарії. Йому слід запамятати, що для війни сценаріїв не має, Є стратегія. Крисьониш може по різному трактувати -умиротворение, денацификация,деукраинизация т т.д Це суті не міняє. Війну проти України ведуть "первобитние азиатские племена и угрофинские народности" які сходяться раз у 800 років з метою насититись кровью і грабувати. Недарма популярною в Рузге є тема- що Шойгу пообіцяв Путіну знайти Божественній трон Чингисхана і він стане володарем всесвіту. +
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14.04.2022 03:32 Ответить
страшно, аш жуть
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13.04.2022 21:12 Ответить
Цікаво, а чим це вони збираються "завдавати удари"? Мабуть в хід вже підуть бомби часів ДСВ та "хрущовської відлиги"? Ось московити завжди так, - лякають, лякають, а коли отримають гарної ПИ@ДИ, то зразу тікають, "здуваються", а потім з підворіття починають волати щось на кшталт: "ну ми вам ще так дамо, колись, іншим разом..." ДЕБІЛИ!!!
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13.04.2022 21:14 Ответить
Дебилы ватные ,ни *** вы не можете кроме как мирняк бомбить ,могли-бы давно бы сделали ...СОСАТЬ ТВАРИ ...
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13.04.2022 21:15 Ответить
Иди нах@й...
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13.04.2022 21:16 Ответить
Что то в раше сегодня все возбудились.
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13.04.2022 21:16 Ответить
Ну, як це ж кум кума кине в біді, тим більше, коли кума просить. Ось двіж і піде.
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13.04.2022 21:20 Ответить
Швидше б вам уже настав кінець !
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13.04.2022 21:19 Ответить
Вони справді думають, що центри прийняття рішень знаходяться на Банковій? Ну, значить кума ***** посадити саме туди, нехай пуляють
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13.04.2022 21:19 Ответить
По яйцам себя ударь, дичь кацапскся!!
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13.04.2022 21:19 Ответить
Это ты перепутал с крейсером "Масква"? Он сейчас горит как раз...
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13.04.2022 21:24 Ответить
Животное необучаемое тупое,идешнах....
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13.04.2022 21:35 Ответить
Уже не приснилось: два "нептуна" в борт, и война закончилась навсегда для потысячи моряков.
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13.04.2022 21:43 Ответить
И ты сдашся, дагестанскому кутаку. А пока в спам кацапина.
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13.04.2022 21:25 Ответить
Доказательств чего вы пока не представили. Так что квалифицируем это заявление как классический россияндельский пи*еж
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13.04.2022 21:29 Ответить
можешь путлеру очко надрать- він очком приймає рішення
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13.04.2022 21:23 Ответить
русский генерал пошёл на*уй
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13.04.2022 21:25 Ответить
це чмо, мiж iншим, в 80-х навчалося в Житомирi...

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13.04.2022 21:27 Ответить
Номер телефона неплохо бы получить. Послушала бы эта падла про " принятие решений".
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13.04.2022 21:49 Ответить
ф-фу...какая противная рыжая и лживая эта чиа-хуа...
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13.04.2022 23:03 Ответить
В Україні немає центру прийняття рішень як у свинособак, але якщо воно мало на увазі Банкову - то нехай ******* - там нічого і нікого корисного для України зроду не водилося.
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13.04.2022 21:30 Ответить
********** ваш кремль вот и приготовимся
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13.04.2022 21:48 Ответить
Конашенкова как поймаем - перво наперво на кол посадить(с
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13.04.2022 21:31 Ответить
Шо воно малохольне меле, а до цього чим вони займались, Київ мабуть ніразу не обстрелювали, аж Калібри закінчились!
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13.04.2022 21:33 Ответить
Вони це намагалися зробити з першого дня війни, з першої ракетної атаки. Ось тільки в них це не дуже вийшло, і після безцільної втрати значної кількості літаків і ще більшої кількості ракет російські нацисти вимушено відмовилися від цієї затії.
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13.04.2022 21:33 Ответить
Не показуйте харю цього кацапського дегенерата, бо півдня рвотний рефлекс не проходить. Пофіг, яка харя звиздонула цю херню.
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13.04.2022 21:35 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXDhvtuwdSVG-wI_ehlnWprDRyDCrqGDbp9SJROS0vQVRI7UjE6BnD4Nss9_D8m16FxvMvX9UUMrWIg3RPER9P2iFl_3l3KbyV_U97MkM6RvlSSFjUsfmASgvqj-xaY6g4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 1 hr ·



ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:

***.

такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
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13.04.2022 21:35 Ответить
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13.04.2022 22:28 Ответить
Потрібно менше анонсувати прибуття іноземних гостей та проведення зустрічей оглядів за їхньою участю.
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13.04.2022 21:50 Ответить
Мені от цікаво, на шо вони від нас розраховують після таких заяв?!
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13.04.2022 21:53 Ответить
можно подумать, они ранее здесь, бомбили, вернее пытались,) не центры принятия решений)) калцапы, вы рукажопые дэбилы, которые пытаются себя представить, высококлассной армией, а на самом деле, вы никто, разве что на уровне Зимбабве, или Сомали))
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13.04.2022 22:03 Ответить
пи дарок
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13.04.2022 22:06 Ответить
Вообще то нужно приготовиться после такого предупреждения. Это выглядит как фейковые новости про уничтоженный на территории рашки пограничный пункт, и остальные фейки. Потом ***** в объявлении спец операции говорил, что просто вынужденный ввести войска в Украину, что им не оставили выбора. Сильнейшие ракетные удары уже происходили и без пафосного предупреждения с их стороны...

А теперь новый фейк, про атаку наших войск на белгородский склад, и т.п. Что бы они ****** ядерными боеголовками по Киеву. А потом перед всем миром оправдывались, что они вынужденные были это сделать, ради безопасности рашки. Что якобы наши войска бомбили города в рашке, и продолжали бы, если бы не ядерный удар.

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13.04.2022 22:16 Ответить
От кацапанутых дебилов можно ожидать что угодно. Но они всё равно здохнут
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13.04.2022 22:32 Ответить
Для безопасности России лучше было на Украину не нападать.
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13.04.2022 22:52 Ответить
Що, у РАШКИ "очко играет"?
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13.04.2022 22:46 Ответить
"Если такие случаи продолжутся...."
Такие случаю только начинаются, и будут продолжаться до тех пор, пока "украинский пиксель "пройдет парадом по "нашій" Червоній площі!!!!
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13.04.2022 22:53 Ответить
Напугал ёжика голой жопой.
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13.04.2022 22:54 Ответить
Я бы посоветовал, ***** сворачиватся и заберать своих орков с Украины , пока живы, москва горит ,
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13.04.2022 23:05 Ответить
Логика совкового прапорщика
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13.04.2022 23:05 Ответить
Шукають привід, тому і війська свої вивели з під Києва… Планували бомбардувати Київ давно. Головна ціль В.З - V.Z … приближається16.4 или 22.4
Кацапська тактика ,вони ніколи не погодяться відбудовувати Україну . Для них ліпше розбомбити Київ , поставити свою людину. Потім будуть погрожувати світу ядерною зброєю, якщо ті не віддадуть їхні міліарди..Через 3,5 роки З Китаєм будуть….. Умом Росію не понять , але ті ,хто має (звірину інтуїцію ) ,бачить іх наскрізь …
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13.04.2022 23:15 Ответить
А ты, гандон сраный, думал, что только Украину можно бомбить, а вашу паРашу тронуть нельзя? Смотри, что бы мы по вашей клоаке удары не нанесли, у*бище недоразвитое!
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13.04.2022 23:15 Ответить
ну разбомбите, *****, "центры принятия решений", и шо? У нас появятся новые центры принятия решений, причем - значительно решительней и безжалостней, и без шлейфа каломойского... И именно это вам и надо! )))))
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13.04.2022 23:49 Ответить
Ні куя собі утримувалась! Інша справа, що криворукі і рукожопі...І щоб знищити, попасти в центр керування роз'.....їбашили півміста, докучі (Харків) а в Києві стріляли по ОП-і, поцілили в Поділ. І це ВИСОКО ОЧНОЮ ЗБРОЄЮ. А що буде, коли вони почнуть стріляти тим, що в них залишилося з точністю враження плюс--мінус лапоть?
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14.04.2022 00:04 Ответить
Невже самі подзонили і сказали що стріляли по ОПі, а попали не туди ? Не мели дурню. В ОПі їхнє спасіння - лояльні переговорщики. Москалі - 3,14дераси, але не ідіоти.
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14.04.2022 00:46 Ответить
Прикинь, та ти, я бачу, проінформований.
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14.04.2022 16:44 Ответить
Конашенков - это русская версия робота ответчика, типа как Siri у Apple?
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14.04.2022 00:09 Ответить
правильно, по медведчуку бомбаните, марченко новую паломницу снимет...
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14.04.2022 00:44 Ответить
Москалів треба нищити всюди. і всіх.
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14.04.2022 00:47 Ответить
Грозит конь, муж коровы, которому под Киевом сбили подковы.
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14.04.2022 00:58 Ответить
Так вони ж у першій ранок війни все знищіли. А потім ще раз. І ще раз. Йой. Забув. Все ПВО теж разів зо сім знищіли. Уроди.
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14.04.2022 02:07 Ответить
ПОШЛИ ***** !!!
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14.04.2022 02:56 Ответить
Ці морські пірати здійснювали руски ракет прямо з акваторії порту, курви цих піратів хождили на прогулянки в порт і знімали відосики "Ух ти как наши украм насипают", А тут понтовий флагман м аючи 16 крилатих і без натяків на ПВО і "врагу не сдается наш гордий варяг". Недаром крисьониш в бункері ховається, ці пірати можуть випадково вдарити по Кремлю.
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14.04.2022 03:39 Ответить
взаимно.
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14.04.2022 05:04 Ответить
а коняшенков с виду парень вроде бы большой... но, я думаю, как все кацапы ссыкливый... вот он выдал ересь - и в кусты... а на его месте надо было бы добавить, что ссыкливая страна подло напала на Украину и ссыкливый кабай должен позорно обосравшись подохнуть...
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14.04.2022 05:37 Ответить
а вообще было бы хорошо создать полнейший хаос в приграничных областях кацапии... пусть кацапы боятся взрывов, налетов и т.п. пусть начнут бежать внутрь кацапии, в мацкву, **********... побольше хаоса... немного взрывов на инфраструктурных объектах - в первую очередь НПЗ, нефтебазы, автозаправочные станции... чтобы далеко от границы не смогли укатить и создавали непреодолимую для проезда преграду... начнутся перебои с продуктами питания и т.п. это будет очень полезно для мерзкого поколения мокшанцев, поддержавших нападение педофила кабая на Украину... и творить этот хаос надо постоянно, не останавливаясь ни секунды... пусть от страха дохнут...
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14.04.2022 05:47 Ответить
відповісти ракетами по кремлю
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14.04.2022 07:23 Ответить
Ну-ну, а на адекватну відповідь не розраховують?
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14.04.2022 07:30 Ответить
Это тот самый енарал Какашкин, который кукарекал о Сирии, что репоеды разбомбили 87569 штабов ИГИЛ? Ну-ну, слыхали, весь мир ржал от его вскукареков.
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14.04.2022 07:48 Ответить
Не пойму, почему нельзя в ответ - по центру принятия решений России?
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14.04.2022 08:20 Ответить
...крім того: якщо їхня стратегічна концепція передбачає використання ядерної зброї в разі нападу на їхню територію, то проти них її вже можна використовувати...?
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14.04.2022 10:36 Ответить
Гандон ржавый,ты можешь только нанести удары по мошонке своей
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14.04.2022 08:24 Ответить
А якщо наші атаки по залєсській території назвати "обмеженою...", або "дуже обмеженою військовою операцією", то вони не ображатимуться і проявлять розуміння ситуації, що склалася; та й руйнування Харкова, Маріуполя і т.д. нам же ж треба чимось компенсувати?
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14.04.2022 10:33 Ответить
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14.04.2022 12:39 Ответить
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14.04.2022 16:15 Ответить
Т.е бомбардировки мирных городов и сел - это они воздерживались, прям серьезное заявление.
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14.04.2022 16:56 Ответить
По москве давно пора *******
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20.06.2022 23:09 Ответить
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