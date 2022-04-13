Зеленский и Байден обсудили пакет оборонной поддержки и санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.
"Продолжил постоянный диалог с президентом США. Оценили российские военные преступления. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций", - написал Зеленский.
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https://twitter.com/i/status/1514294307716538379
на 7 мільярдів доларів.....
Ггг і авторітєт владіміра олєксандрочивча не допоміг.