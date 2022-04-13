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Новости Война
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Байден (2761) Зеленский (19029) США (24820)

Зеленский и Байден обсудили пакет оборонной поддержки и санкции против РФ

байден,зеленький

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.

"Продолжил постоянный диалог с президентом США. Оценили российские военные преступления. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций", - написал Зеленский.

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красивое: Байрактары ипашат москальские грады:
https://twitter.com/i/status/1514294307716538379
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13.04.2022 20:31 Ответить
В офшорній зоні Джерсі заблокували активи Абрамовича
на 7 мільярдів доларів.....
Ггг і авторітєт владіміра олєксандрочивча не допоміг.
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13.04.2022 20:35 Ответить
Навпаки якраз його "авторитет" і допоміг.
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13.04.2022 20:38 Ответить
Можливо і так
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13.04.2022 20:42 Ответить
Авторитет ВСУ и патриотов Украины помог. Ни к первым, ни ко вторым клован отношения не имеет от слова совсем. У него авторитет его бородатая Бенябабушка.
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13.04.2022 20:45 Ответить
нам потрібні ракети, що достають до кремля і мавзолея, свинособаки кремлівські нам погрожують ударамим по Києву...
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13.04.2022 20:46 Ответить
добре. зради нема.
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14.04.2022 05:01 Ответить
 
 