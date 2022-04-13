Командиры "Азова" и морпехов в Мариуполе записали общее обращение: "Наш моральный дух силен, мы знаем, что делаем и для чего мы здесь". ВИДЕО
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко и командир морпехов 36-й ОБРМП Сергей Волина записали совместное видеообращение из Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, командиры заявили об объединении и заверили, что готовы и дальше выполнять боевые задания по обороне Мариуполя.
"Наш моральный дух силен, мы знаем, что делаем и для чего мы здесь", - сказали они.
Топ комментарии
+167 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий13.04.2022 20:32
+125 Стороннімв Богдан
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+89 Михаил Сомов e93c7ea8
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Пожалуйста, подождите...
Смерть врагам!
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
На жаль не вийшло, хоча літали вони , випускаючи такі ловушки, чи як там.
Ты серьезно???
Жіночка, гвинтокрил або гелікоптер.
2_homo_sapiens
Два (2) це звернення ту (для) людини розумної
або
Два дэбила это сила
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що сьогодні потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7527782307262000?__cft__[0]=AZXIDKPfRANRZc_WltWJNkfTIEc9Z-QcEUUEg3jasCtuYCSi-N2fRWy2UGc_bhTTkRtknUjbMEyhs6mUml6wx6-fTa-abonIuVgcf98KU5T3wGRnZBNKP9qsFCwtg407--U&__tn__=%2CO%2CP-R 13 год ·
«Не робіть героів з дезертирів та бійців, які добровільно здались у полон. Вони обрали шлях ганьби. В жодному випадку героїзувати їх не варто».
Деніс Прокопенко, 30-річний командир полку Нацгвардії Азов.
На фото - справжні Герої нашого часу, які виступили зі спільною заявою сьогодні. Командир полку Нацгвардії Азов, фактичний керівник оборони Маріуполя підполковник Деніс Прокопенко, позивний Редіс, та заступник командира батальону, фактичний керівник 36-і бригади морської піхоти в Маріуполі майор Сергій Волинський разом зробили заяву, що будуть битися до кінця, і здавати Маріуполь не збираються:
На шляху плану Путіна по встановленню коридору з Росії до Криму стоять вже 50 днів полк Азов, ЗСУ, бійці прикордонної службі, поліції, сбушники, які обрали для себе шлях битися попри все до кінця.
Ці люди роблять неможливе - в повному оточенні 50 діб без постачання, 50 діб під ураганним вогнем авіаціі, артилерії, танків, кораблів, 50 діб безперервних штурмів, і ворогів завжди вдесятеро більше, і вони підводять все нові та нові сили.
Але 50 діб українці б'ються за кожну вулицю, і зривають усі плани Путіна змусити Маріуполь здатися. Саме ці наші Герої врятували південь України своїм неймовірним спротивом, а тепер дають нам шанс мобілізуватись та піти вперед.
Маріуполь - це вражаюча історія українського подвига, і завдяки нашим Героям Маріуполь це назавжди Украіна, це місто, якого ми ніколи не зречемось. Так само як ці Герої не зріклись наказів та присяги народу України.
А фото и видео с 1500 ваших сгоревших танков и БТР полон весь интернет. Как и фото с десятками тысяч трупов ваших вояк