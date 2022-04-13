Зеленский встретился с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом, находящимся в Украине с визитом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

"Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча", - говорится в сообщении.

По завершении переговоров президенты пообщаются с представителями СМИ.

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