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Зеленский встретился с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Латвии Эгилсом Левитсом, президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Эстонии Аларом Карисом, находящимся в Украине с визитом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

Зеленский встретился с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве 01

"Главы государств провели встречу в формате рабочего ланча", - говорится в сообщении.

По завершении переговоров президенты пообщаются с представителями СМИ.

Также смотрите: Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии прибыли в Киев. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+9
та й такі справи...

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13.04.2022 21:17
+7
Молодці. Тролять клоуна канашенкова з його ракетними ударами по центру рішень.
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13.04.2022 21:13
+5
круто
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13.04.2022 21:13
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У ху.ла наверное памперс аж треснул от такой новости.
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13.04.2022 21:14 Ответить
Молодці. Тролять клоуна канашенкова з його ракетними ударами по центру рішень.
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13.04.2022 21:13 Ответить
круто
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13.04.2022 21:13 Ответить
Тут у многих на этот счёт предубеждение, но меня бы порадовала фотка этой компании с шашлыками. Зеле очень не помешало бы отдохнуть. Всё-таки, в невероятном напряжении пашет чувак.
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13.04.2022 21:15 Ответить
Вот пусть на Пасху и поедет разговляться. Он же обещал народу шашлыки. Может, из расейских танкистов?
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13.04.2022 21:33 Ответить
Так він до війни всі відпустки вибрав наперед.
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13.04.2022 21:39 Ответить
Президенти:зброя, зброя, зброя. Доносьте європейським дуже повільним лідерам. ЗБРОЯ!
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13.04.2022 21:16 Ответить
та й такі справи...

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13.04.2022 21:17 Ответить
Останній демарш стосовно Німеччини, змушує знов задуматися, чи це просто дурнувата, без всякого натяку на інтелект, компетентність, здоровий глузд, влада, чи вона просто ворог України та її народу. Бо єдиний, хто в виграші від цього демаршу, фюрер помийної федерації! Постачання 100 самохідних гаубиць, так потрібних ЗСУ, зависне надовго. Яку дорогу ціну вже заплатила Україна за "помилки" бубочки, його оточення та зелених слуг, і чи були це помилки? Три роки вони фарбували в домі стіни, розставляли меблі, не побудувавши перекриття та даху над домом, хоча на обрії збиралися свинцеві хмари. Хтось ще здатний, з адекватних, повірити що це некомпетентність?
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13.04.2022 21:31 Ответить
Поляки, дайте самолеты!
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13.04.2022 21:34 Ответить
А чому на фото Єрмака не має?) Що ж це такоє?)....
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14.04.2022 03:37 Ответить
 
 