Рашисты в оккупированном Херсоне создали аналог донецкой "Изоляции" для пыток местных, - Денисова

Более месяца остается в рашистской оккупации Херсон и большая часть Херсонской области. Регион на грани гуманитраной катастрофы.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"106 населенных пунктов без электроэнергии. Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее. Жизненно необходимых медицинских препаратов для людей, имеющих онкологию или сахарный диабет, в области вообще нет. На днях оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, который был организован для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Рашисты забрали лекарства, детское питание и памперсы", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, продолжаются похищения активистов с проукраинской позицией, по информации областной прокуратуры в заложниках российских боевиков находятся 137 человек, в том числе 4 журналиста.

"Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом. Оккупанты перекрыли большинство информационных каналов Украины и распространяют дезинформацию через рашистские СМИ и социальные сети", - подытожила омбудсмен.

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