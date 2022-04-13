Кремль умеет воевать только с гражданскими, - Ермак об угрозах ракетных ударов по Киеву
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые угрозы Министерства обороны РФ нанести новые удары по Киеву и другим городам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Ермака.
По мнению руководителя президентского Офиса, Россия намеренно создает провокации ради новой порции угроз. Возможные ракетные удары по Киеву – последствия этого замысла.
"Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет воевать только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – написал Ермак.
Минобороны РФ пригрозило ракетными ударами по Киеву из-за якобы атаки украинских войск российской территории. Оккупанты собрались атаковать "центры принятия решений".
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ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:
***.
такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
А Єрмак все вірно і вчасно сказав.
зараз на зелене гамно перетворився - тобі до русн пів ступні...
"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа - ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - говорится в сообщении.
В распоряжении ГУР Минобороны имеется информация о том, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя.
"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", - подчеркивают в украинской разведке.
Отмечается, что неизвестные партизаны уничтожают оккупантов с 20 марта. По состоянию на 12 апреля были ликвидированы 70 российских военных.
Хороший был центр под Гуляйполем.
Коротко
руSSкому міру повірити....себе обманути!!