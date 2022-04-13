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Минобороны рф (897) Ермак Андрей (1240)

Кремль умеет воевать только с гражданскими, - Ермак об угрозах ракетных ударов по Киеву

андрій,єрмак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые угрозы Министерства обороны РФ нанести новые удары по Киеву и другим городам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Ермака.

По мнению руководителя президентского Офиса, Россия намеренно создает провокации ради новой порции угроз. Возможные ракетные удары по Киеву – последствия этого замысла.

"Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет воевать только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – написал Ермак.

Минобороны РФ пригрозило ракетными ударами по Киеву из-за якобы атаки украинских войск российской территории. Оккупанты собрались атаковать "центры принятия решений".
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Топ комментарии
+36
закрийте писка цій потворі, і сховайте подалі краще за грати
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13.04.2022 21:28
+32
Пишуть, що це правда. Двома ракетами "Нептун" ми влучили у флагман рашистів, ракетний крейсер "Москва". Він горить і шторм не дає підійти рятувальникам, а заходи із забезпечення живучості корабля виконати при штормі також не можна. Це - супер новина!
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13.04.2022 21:36
+20
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXDhvtuwdSVG-wI_ehlnWprDRyDCrqGDbp9SJROS0vQVRI7UjE6BnD4Nss9_D8m16FxvMvX9UUMrWIg3RPER9P2iFl_3l3KbyV_U97MkM6RvlSSFjUsfmASgvqj-xaY6g4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 1 hr ·



ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:

***.

такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
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13.04.2022 21:34
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Правила форума Совет форумчан
закрийте писка цій потворі, і сховайте подалі краще за грати
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13.04.2022 21:28 Ответить
Керівник ОП
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13.04.2022 21:29 Ответить
Ермак, ты следующий после Медведчука. Когда уже Зеленский прозреет?
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14.04.2022 00:00 Ответить
.....ну вот опять этот ОПшный ГЛАШАТАЙ-ЕРМАК.....
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13.04.2022 21:29 Ответить
Так и знал что он первым обосрется от пустых угроз. Ждем абхаза
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13.04.2022 21:30 Ответить
та убейте уже этого ермака ракетой, ну что за рашисты, "не могут" попасть
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13.04.2022 21:30 Ответить
опа ча, чепушило-******* нарисовалося...
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13.04.2022 21:30 Ответить
Появился новый генерал ипалопистючих войск.
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13.04.2022 21:31 Ответить
Цензор! Пишуть, що ЗСУ підбили кацапську вундервафлю крейсер Моцкву!
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13.04.2022 21:33 Ответить
Где пишут? Давай ссылку в студию
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13.04.2022 21:46 Ответить
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZXDhvtuwdSVG-wI_ehlnWprDRyDCrqGDbp9SJROS0vQVRI7UjE6BnD4Nss9_D8m16FxvMvX9UUMrWIg3RPER9P2iFl_3l3KbyV_U97MkM6RvlSSFjUsfmASgvqj-xaY6g4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVNXmtU6ipEg2jg7wHtPEOR2SjRYr7g5-0cz0slli-1dftQxOe-y-2FlyAVtMtfhvF5fOP9yPjcUVWA0nNZa5sIJiX8osefonvgCtyq79h6gACbqWs_3qWyX2DnQbPNZL_R1yNAmGxHKUirX98CL-Z4bEZp86NtqE_sQ7iKNzJFlQ&__tn__=-]K-y-R 1 hr ·



ввиду провала полусвастики Z из-за непонятности и инородности, рекомендую рашистам использовать для самоидентификации исконно русский буквенный набор:

***.

такая самобытная маркировка, нанесенная на лобовую часть бронетехники и сторонников вторжения, будет однозначно свидетельствовать не только об идеологической принадлежности, но и о направлении движения.
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13.04.2022 21:34 Ответить
Чуток не правильно выразился, россия умеет делать всё но только в телевизоре.
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13.04.2022 21:35 Ответить
Засрашка угрожает,а их агентура в лице дерьмака с понтом негодует,как бы намекая-" а не пора ли на переговоры с последующей капитуляцией"?
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13.04.2022 21:36 Ответить
Перший раз не буду тролити Єрмака. І навіть прізвище його перший раз правильно написав.
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13.04.2022 21:36 Ответить
Пишуть, що це правда. Двома ракетами "Нептун" ми влучили у флагман рашистів, ракетний крейсер "Москва". Він горить і шторм не дає підійти рятувальникам, а заходи із забезпечення живучості корабля виконати при штормі також не можна. Це - супер новина!
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13.04.2022 21:36 Ответить
Оце подарунок- не гірший за Медведчука!
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13.04.2022 21:39 Ответить
Підтвердили Серж Марко і Гудименко.
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13.04.2022 21:41 Ответить
не с него ли собирались киев обстреливать? его ракеты позволяли это сделать. если обстрел со стороны чёрного моря не состоится, то всё может быть )))
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13.04.2022 21:42 Ответить
Рашистський підрозділ ІПСО гарно виконав свою роботу- бо матеріал підготовлений.
А Єрмак все вірно і вчасно сказав.
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13.04.2022 21:38 Ответить
то підлижи йому дупу, планшет технолога.
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13.04.2022 21:41 Ответить
Дивний в тебе засіб схвалювати когось. От тільки дарма його іншим радиш- це негігієнічно.
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13.04.2022 21:44 Ответить
це коґо я схлаював? - останній раз це було років 8 взад і ти був "саша крещатик"
зараз на зелене гамно перетворився - тобі до русн пів ступні...
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13.04.2022 21:48 Ответить
санік - спам як завжди...
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13.04.2022 21:42 Ответить
Добре, що ти знаєш своє місце, п'яничко.
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13.04.2022 21:47 Ответить
планшет - студент указує преподу - це як клован ґоловнокомандуючий?
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13.04.2022 21:49 Ответить
дешевий ти санік і не ґарний - скумбрія по 8 дорожча за тебе...
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13.04.2022 21:58 Ответить
санік, а ермачирдзе самому тобі докладає за "матеріал підготовлений" - чи в сам це все де висасуеш?
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13.04.2022 21:45 Ответить
єрмак агент кремля, єрмак злив кремлю спецоперацію по вагнерівцям, про всі інші зливи і договорняки дуже скоро теж будемо знати.
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13.04.2022 21:38 Ответить
ну як до будь яких - бубу на плече взяв і пішов сіяти і ніякого мікрофона під носом в обох...
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13.04.2022 21:39 Ответить
Зараз багато по ньому правок в кацапській вікі, значить дійсно шось відбулося )
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13.04.2022 21:39 Ответить
Чому завгосп дає якісь коментарі?)
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13.04.2022 21:40 Ответить
У нас така держава що тільки завгосп, антоніна, чи гірська мавпа можуть дати коментар.Ні військовій, ні просто чесній людині і слова не дадуть сказати. Вже й ЗМІ почали закривати.
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13.04.2022 21:49 Ответить
ЭксПЕРДЬ виліз.
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13.04.2022 21:47 Ответить
В оккупированном Мелитополе во время ночных патрулирований за несколько недель были ликвидированы 70 российских оккупантов, в том числе "кадыровцев". Об этом в среду, 13 апреля, https://t.me/DIUkraine/318 сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа - ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", - говорится в сообщении.

В распоряжении ГУР Минобороны имеется информация о том, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя.

"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", - подчеркивают в украинской разведке.

Отмечается, что неизвестные партизаны уничтожают оккупантов с 20 марта. По состоянию на 12 апреля были ликвидированы 70 российских военных.
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13.04.2022 21:48 Ответить
петух знает нравьі своих хозяев
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13.04.2022 21:49 Ответить
Эх..
Хороший был центр под Гуляйполем.
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13.04.2022 21:53 Ответить
Мерзенна тварюка, завали своє гниле *****!!!
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13.04.2022 21:53 Ответить
Москаль не людина.
Коротко
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13.04.2022 21:58 Ответить
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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13.04.2022 21:59 Ответить
Слизький….
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13.04.2022 22:12 Ответить
А й не дивно, що фсб орків дозволило тобі тявкнути
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13.04.2022 22:26 Ответить
знову виліз цей гидотний д'єрмак та відкрив свою продажну пельку
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14.04.2022 00:18 Ответить
до дупи єрмака з його замами
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14.04.2022 10:02 Ответить
Как Вы не понимаете. Они с самого начала решили бомбардировать Киев и другие города.. Им нужен Киев и Зеленский…Он мстит за ***** … с
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24.04.2022 23:48 Ответить
 
 