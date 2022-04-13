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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден (2761) помощь (7420) США (24820)

США выделили Украине оборонную помощь еще на $800 млн: в пакете - артсистемы, вертолеты, бронетранспортеры

Администрация президента США Джо Байдена приняла дополнительный пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны на общую сумму 800 миллионов долларов с целью укрепления возможностей страны защищаться от российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном заявлении главы Белого дома по результатам его разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Я только что разговаривал с президентом Зеленским и поделился с ним в разговоре, что моя администрация утверждает дополнительные $800 миллионов долларов США на поставки Украине оружия, боеприпасов и другой помощи в сфере безопасности. Украинские военные использовали оружие, которое мы предоставляем, с сокрушительным действием. Поскольку Россия готовится усилить атаку на Донбассе, Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине возможности для защиты", – заявил президент США.

"Этот новый пакет помощи будет содержать много высокоэффективных систем вооружения, которые мы уже предоставили, и новые возможности, приспособленные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, начнет Россия на востоке Украины. Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме того, мы и дальше будем способствовать передаче значительных возможностей от наших союзников и партнеров по всему миру", - сообщил Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден обсудили пакет оборонной поддержки и санкции против РФ

"Постоянная поставка оружия, которое Соединенные Штаты и их союзники и партнеры предоставили Украине, было решающим для поддержания его борьбы против российского вторжения. Это помогло убедиться, что Путин провалил свою начальную войну, направленную на завоевание и контроль над Украиной. Мы не можем сейчас расслабляться. Как я заверил президента Зеленского, американский народ и дальше будет стоять с храбрым украинским народом в его борьбе за свободу", - подчеркнул глава Белого дома.
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Топ комментарии
+55
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13.04.2022 21:44
+36
Після нашої перемоги на кордоні
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13.04.2022 21:50
+28
Ракеты ,ракетушки давайте ,будем ими кацапов в их логове ********* ,время пришло !!!
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13.04.2022 21:44
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Правила форума Совет форумчан
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13.04.2022 21:42 Ответить
далі буде....
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13.04.2022 22:21 Ответить
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13.04.2022 21:44 Ответить
Ракеты ,ракетушки давайте ,будем ими кацапов в их логове ********* ,время пришло !!!
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13.04.2022 21:44 Ответить
Так он будут отвечать.
Сначала нужно пво организовать!
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13.04.2022 22:16 Ответить
Спасибо США.
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13.04.2022 21:45 Ответить
мы берем все)
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13.04.2022 21:46 Ответить
дякуємо, Америка, що ти, не дивлячись на єрмако-подолячу зграю, нас рятуєш!
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13.04.2022 21:46 Ответить
Після нашої перемоги на кордоні
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13.04.2022 21:50 Ответить
Це маленька. Треба таку стіну, як в «Грі престолів».
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13.04.2022 21:52 Ответить
да лучше вот такую стену от одичалых

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13.04.2022 21:56 Ответить
Лучше их зажмурить и забыть👍❗
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13.04.2022 22:00 Ответить
артиллерию паладин то понятно! Интересно какие вертолеты
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13.04.2022 21:54 Ответить
Мі-17 начебто.
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13.04.2022 21:57 Ответить
ээхх, а я губу раскатал думал американские
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13.04.2022 22:03 Ответить
Ми-24 или Ка-52 тоже было бы хорошо. Но похоже в Европе тех больше ни у кого нет / не осталось.
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13.04.2022 22:29 Ответить
Какая разница, здесь не ты выбираешь, что дают, то и бери, и скажи за это СПАСИБО!!!
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13.04.2022 22:44 Ответить
Пощастило нам з президентом Байденом.

Боже! бережи Америку!
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13.04.2022 21:55 Ответить
І з Борисом
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13.04.2022 22:01 Ответить
А уявляєте якби був Трамп ...як хотіли деякі панянки.
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13.04.2022 22:01 Ответить
Саме кумедне, що вони й досі цього хочуть. Якщо доживемо до наступних виборів в Америці, нас очікує черговий цензорівський трампець-армагеддець.
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13.04.2022 22:29 Ответить
Если был бы Трамп, ***** бы никогда не напало. Войны происходят только при дерьмократах.
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14.04.2022 06:52 Ответить
Чому цікаво?
Трамп фактично віддав фуйлу Європу. Послабив НАТО. І чого б це в таких умовах не напасти на Україну?
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14.04.2022 07:49 Ответить
Боже, бережи Україну і США!!!
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13.04.2022 21:55 Ответить
Думаю после войны появятся улицы Линкольна и Вашингтона в Поднепровье и Причерноморье.
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13.04.2022 21:59 Ответить
Байдена і Джонсона
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13.04.2022 22:36 Ответить
Exactly!
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14.04.2022 06:57 Ответить
Спасибо президенту пану Байдену!
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13.04.2022 22:01 Ответить
ща Украину стволами так нафаршируют, что НАТО уже и нахрен не нужно будет.....
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13.04.2022 22:06 Ответить
Гелікоптери? Ура!!!!
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13.04.2022 22:12 Ответить
Советские.
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13.04.2022 23:29 Ответить
Ракети великої дальності потрібні.
А то наші б'ють тільки на 120 км.
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13.04.2022 22:13 Ответить
А у нас есть операторы которые умеют управлять американскими артсистемами?
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13.04.2022 22:16 Ответить
так.
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13.04.2022 22:22 Ответить
Россияне говорят, что лозунг "СЛАВА Украине" нацистский.
Так гимн советского союза начинался со слов "СЛАВСЯ отечество". Он был тоже нацистским?
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13.04.2022 22:21 Ответить
та все вже ясно за русню, як неандертальці - тупа ґілка розвитку людства.
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13.04.2022 22:27 Ответить
Трішки неактуальне питання, коли сопляки каца...кі в Європі зігують...
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14.04.2022 01:11 Ответить
буба дай копійку на біженців - ну гривню дай, а?
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13.04.2022 22:23 Ответить
https://twitter.com/CavasShips/status/1514315688831242244?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1514319174654468103%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url= https://twitter.com/CavasShips/status/1514315688831242244?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1514319174654468103%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=


-18 155мм гаубиць і 40 тис. снарядів
-10 протиартилерійських радарів
-2 радари повітрянного спостереження
-300 систем (це 10 зарядів штука) дронів-камікадзе Switchblade
-500 Джавелінів
-200 броньованих транспонтерів
-100 броньованих машин підвищеної маневренності
-11 гелікоптерів Мі-17
-дрони берегової охорони
-30,000 броніків і шоломів
-2,000 оптичніх прицілів і дальномірів
-купа аптечок, і захисту від радіації, хімії, біозброї
-вибухівка і приладдя саперів для розмінування.

God Bless America
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13.04.2022 22:30 Ответить
- 18 https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) 155-мм гаубиць (напевно Паладін) і 40 000 артилерійських снарядів
- Десять протиартилерійських радарів https://uk.wikipedia.org/wiki/AN/TPQ-36 AN/TPQ-36
- Два радари повітряного спостереження https://en.wikipedia.org/wiki/AN/MPQ-64_Sentinel AN/MPQ-64 Sentiel
- 300 тактичних безпілотних літальних систем https://uk.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) Switchblade
- 500 ракет https://uk.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin та тисячі інших ПТРК
- 200 бронетранспортерів https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) M113
- 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/HMMWV хамві
- 11 вертольотів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8 Мі-17
- Безпілотні судна берегової оборони (не зрозуміло що конкретно)
- хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту
- Медичне обладнання
- 30000 комплектів бронежилетів і шоломів
- Понад 2000 оптичних і лазерних далекомірів
- вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод
- Протипіхотні ********** https://uk.wikipedia.org/wiki/M18%D0%901_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D1%80%C2%BB M18A1 Claymore ,
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13.04.2022 22:39 Ответить
Приборы ночного видения и армейские квадроциклы для ССО!!!!!!!!!!!! Please!!!!!!
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13.04.2022 23:36 Ответить
Його просили літаки - він дав вертольоти (які значно менш ефективні як у швидкості - їх значно легше збити, так і у озброєнні - у вогневій потужності).

Його просили танки - він дав БТР-и і "хамві" (значно меншої вогневої потужності).

Добре, хоча б, 18 гармат і снаряди дав. Сподіваюся, хоча б частина снарядів відповідні до цих гармат.

Тепловізорів нема, нічного бачення теж.

Здебільшого не те, що просили. Але спасибі - хоча би, щось.
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14.04.2022 00:21 Ответить
А в Америке Хамви вот такой ширины
А в Америке дроны вот такой вышины!
А, радары, безпилоты!
А, Джавелины, вертолеты!
А, и гаубичный прилетай!
А, и гаубичный прилетай!
(Песенка украинской Красной Шапочки - драному брянскому волку)
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14.04.2022 00:41 Ответить
hurraa!
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14.04.2022 06:20 Ответить
 
 