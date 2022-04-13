США выделили Украине оборонную помощь еще на $800 млн: в пакете - артсистемы, вертолеты, бронетранспортеры

Администрация президента США Джо Байдена приняла дополнительный пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны на общую сумму 800 миллионов долларов с целью укрепления возможностей страны защищаться от российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном заявлении главы Белого дома по результатам его разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Я только что разговаривал с президентом Зеленским и поделился с ним в разговоре, что моя администрация утверждает дополнительные $800 миллионов долларов США на поставки Украине оружия, боеприпасов и другой помощи в сфере безопасности. Украинские военные использовали оружие, которое мы предоставляем, с сокрушительным действием. Поскольку Россия готовится усилить атаку на Донбассе, Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине возможности для защиты", – заявил президент США.

"Этот новый пакет помощи будет содержать много высокоэффективных систем вооружения, которые мы уже предоставили, и новые возможности, приспособленные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, начнет Россия на востоке Украины. Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме того, мы и дальше будем способствовать передаче значительных возможностей от наших союзников и партнеров по всему миру", - сообщил Байден.

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"Постоянная поставка оружия, которое Соединенные Штаты и их союзники и партнеры предоставили Украине, было решающим для поддержания его борьбы против российского вторжения. Это помогло убедиться, что Путин провалил свою начальную войну, направленную на завоевание и контроль над Украиной. Мы не можем сейчас расслабляться. Как я заверил президента Зеленского, американский народ и дальше будет стоять с храбрым украинским народом в его борьбе за свободу", - подчеркнул глава Белого дома.