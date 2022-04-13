США выделили Украине оборонную помощь еще на $800 млн: в пакете - артсистемы, вертолеты, бронетранспортеры
Администрация президента США Джо Байдена приняла дополнительный пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны на общую сумму 800 миллионов долларов с целью укрепления возможностей страны защищаться от российской агрессии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном заявлении главы Белого дома по результатам его разговора с президентом Владимиром Зеленским.
"Я только что разговаривал с президентом Зеленским и поделился с ним в разговоре, что моя администрация утверждает дополнительные $800 миллионов долларов США на поставки Украине оружия, боеприпасов и другой помощи в сфере безопасности. Украинские военные использовали оружие, которое мы предоставляем, с сокрушительным действием. Поскольку Россия готовится усилить атаку на Донбассе, Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине возможности для защиты", – заявил президент США.
"Этот новый пакет помощи будет содержать много высокоэффективных систем вооружения, которые мы уже предоставили, и новые возможности, приспособленные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, начнет Россия на востоке Украины. Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме того, мы и дальше будем способствовать передаче значительных возможностей от наших союзников и партнеров по всему миру", - сообщил Байден.
"Постоянная поставка оружия, которое Соединенные Штаты и их союзники и партнеры предоставили Украине, было решающим для поддержания его борьбы против российского вторжения. Это помогло убедиться, что Путин провалил свою начальную войну, направленную на завоевание и контроль над Украиной. Мы не можем сейчас расслабляться. Как я заверил президента Зеленского, американский народ и дальше будет стоять с храбрым украинским народом в его борьбе за свободу", - подчеркнул глава Белого дома.
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Сначала нужно пво организовать!
Боже! бережи Америку!
Трамп фактично віддав фуйлу Європу. Послабив НАТО. І чого б це в таких умовах не напасти на Україну?
А то наші б'ють тільки на 120 км.
Так гимн советского союза начинался со слов "СЛАВСЯ отечество". Он был тоже нацистским?
-18 155мм гаубиць і 40 тис. снарядів
-10 протиартилерійських радарів
-2 радари повітрянного спостереження
-300 систем (це 10 зарядів штука) дронів-камікадзе Switchblade
-500 Джавелінів
-200 броньованих транспонтерів
-100 броньованих машин підвищеної маневренності
-11 гелікоптерів Мі-17
-дрони берегової охорони
-30,000 броніків і шоломів
-2,000 оптичніх прицілів і дальномірів
-купа аптечок, і захисту від радіації, хімії, біозброї
-вибухівка і приладдя саперів для розмінування.
God Bless America
- Десять протиартилерійських радарів https://uk.wikipedia.org/wiki/AN/TPQ-36 AN/TPQ-36
- Два радари повітряного спостереження https://en.wikipedia.org/wiki/AN/MPQ-64_Sentinel AN/MPQ-64 Sentiel
- 300 тактичних безпілотних літальних систем https://uk.wikipedia.org/wiki/Switchblade_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) Switchblade
- 500 ракет https://uk.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin та тисячі інших ПТРК
- 200 бронетранспортерів https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) M113
- 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/HMMWV хамві
- 11 вертольотів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8 Мі-17
- Безпілотні судна берегової оборони (не зрозуміло що конкретно)
- хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту
- Медичне обладнання
- 30000 комплектів бронежилетів і шоломів
- Понад 2000 оптичних і лазерних далекомірів
- вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод
- Протипіхотні ********** https://uk.wikipedia.org/wiki/M18%D0%901_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D1%80%C2%BB M18A1 Claymore ,
Його просили танки - він дав БТР-и і "хамві" (значно меншої вогневої потужності).
Добре, хоча б, 18 гармат і снаряди дав. Сподіваюся, хоча б частина снарядів відповідні до цих гармат.
Тепловізорів нема, нічного бачення теж.
Здебільшого не те, що просили. Але спасибі - хоча би, щось.
А в Америке дроны вот такой вышины!
А, радары, безпилоты!
А, Джавелины, вертолеты!
А, и гаубичный прилетай!
А, и гаубичный прилетай!
(Песенка украинской Красной Шапочки - драному брянскому волку)