На Восточном направлении отбита 1 атака оккупантов, уничтожены 10 рашистов, 1 БМП, 1 МТЛБ, - ОТУ "Схід"

В течение суток, 13 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 1 атаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".

Отмечается, что российские оккупанты также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.

В ОТУ подчеркнули: "Украинские защитники уничтожили: личного состава – 10, БМП – 1, МТЛБ – 1, ЗУ-23-2 – 1".

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