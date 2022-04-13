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атака (350) ВСУ (6271)

На Восточном направлении отбита 1 атака оккупантов, уничтожены 10 рашистов, 1 БМП, 1 МТЛБ, - ОТУ "Схід"

схід,армія,втрати

В течение суток, 13 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 1 атаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".

Отмечается, что российские оккупанты также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.

В ОТУ подчеркнули: "Украинские защитники уничтожили: личного состава – 10, БМП – 1, МТЛБ – 1, ЗУ-23-2 – 1".

Также читайте: На Донбассе отбиты 6 атак оккупантов, уничтожены 4 танка, 5 единиц бронетехники, 8 артсистем и 2 вертолета, - штаб ООС
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https://www.facebook.com/serg.marco?__cft__[0]=AZW0ym0JRAt8HAf_d74NE_wTcS_81KfnJ9E1JCJbqjGivuSCSNQpuxPWpiKuONGPpU6sxdNUd9SjRWeXoaUmmovQASkLe1Hc9pPF191p5waD3y7aRBQavg-a7ESmxytmdXU&__tn__=-UC%2CP-R Serg Marco

https://www.facebook.com/serg.marco 1 год ·



Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва".
Стоит, горит.
А на море шторм.
Требуется тактическое затопление, судя по всему.

U.P.D. Вы там шарахнулись головой? В смысле "шутка"? Вы меня с Арестовичем не перепутали?
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13.04.2022 21:47 Ответить
І назва в ******** промовиста.
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13.04.2022 21:51 Ответить
а что такое заважака? это какой-то русский диалект?
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13.04.2022 21:54 Ответить
Та ніби пише "за ВАЖАКА", то щось типу як "за АРДУ".
Діалект орків
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13.04.2022 22:40 Ответить
той, хто постійно заважає - заважака
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13.04.2022 23:09 Ответить
МалаВати будєт
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13.04.2022 21:55 Ответить
Щось слабенькі у них атаки стали. В лнр місцеве м'ясо закінчилось? Та й заліза обмаль.
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13.04.2022 21:56 Ответить
Дощі.
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13.04.2022 22:13 Ответить
 
 