На Восточном направлении отбита 1 атака оккупантов, уничтожены 10 рашистов, 1 БМП, 1 МТЛБ, - ОТУ "Схід"
В течение суток, 13 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 1 атаку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".
Отмечается, что российские оккупанты также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.
В ОТУ подчеркнули: "Украинские защитники уничтожили: личного состава – 10, БМП – 1, МТЛБ – 1, ЗУ-23-2 – 1".
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https://www.facebook.com/serg.marco 1 год ·
Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва".
Стоит, горит.
А на море шторм.
Требуется тактическое затопление, судя по всему.
U.P.D. Вы там шарахнулись головой? В смысле "шутка"? Вы меня с Арестовичем не перепутали?
Діалект орків