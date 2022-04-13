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Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

На Донбассе отбиты 8 атак врага, уничтожены танк, 4 единицы бронетехники, 1 артсистема, - штаб ООС

оос,техніка

В Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В информации отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе отбиты 6 атак врага, уничтожены 2 автомобиля, 3 артсистемы и 1 вертолет, - штаб ООС
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Украина превращается в военное государство.
Армия Украины будет сильнее, чем армия россии.
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13.04.2022 22:10 Ответить
не, рашик. не дождетесь. у нас свободная страна, даже при военном положении
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13.04.2022 22:15 Ответить
13.04.2022

Понтонный мост, возведённый российскими захватчиками, не выдержал встречи с украинской артиллерией и утонул. (видео)

https://t.me/dumskaya_net/34668

Российские оккупанты построили понтонный мост, чтобы тяжелая техника смогла форсировать реку. Но свои коррективы внесла артиллерия ВСУ, которая разнесла в клочья не только понтоны врага, но и военную технику вместе с личным составом. Враг на данном участке отступил оставшимися силами.
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13.04.2022 22:25 Ответить
Добре хоч біля річки: є де труси випрати...
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13.04.2022 22:48 Ответить
вкрадені )))))
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13.04.2022 22:49 Ответить
От зараза... А я вирішив, що вони ще не встиглі собі трусів накрасти... Де ми стільки трусів на них всіх наберемо? Дійде до того, що разом зі зброєю почнемо ще й труси просити в комплекті до тої зброї...
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13.04.2022 22:55 Ответить
та ну нах.... дешевше їх без трусів топити чи палити чи прикопувати ...
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13.04.2022 22:59 Ответить
 
 