На Донбассе отбиты 8 атак врага, уничтожены танк, 4 единицы бронетехники, 1 артсистема, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В информации отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе отбиты 6 атак врага, уничтожены 2 автомобиля, 3 артсистемы и 1 вертолет, - штаб ООС