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Новости Война
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Дуда (717)

Действия РФ на территории Украины – это не война, а терроризм, - Дуда

війна

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что военная агрессия России на территории Украины является терроризмом.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Зеленским и лидерами Литвы, Латвии и Эстонии, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы видели две картины войны. Два лица российской злости. Видели это военное лицо. Видели уничтоженные города, смерть, которая была над этими руинами. И мы видели второе лицо этой войны, лицо, которое сложно понять и принять. Бомбардированные жилые массивы, дома, не военные казармы, где жили солдаты. Нет, обычные дома, где живут обычные люди...

Я видел их на телевидении, эти руины, а теперь я увидел это своими глазами, и трудно в это поверить. И я сказал президенту Владимиру Зеленскому и господам президентам и нашим сотрудникам: это не война, это терроризм. Если кто отправляет самолеты, если кто отправляет солдат, чтобы бомбили жилые массивы, убивали мирное население – это не война. Это жестокость, бандитизм, терроризм. И это второе лицо российского вторжения в Украину, это лицо, с которым мы никогда не согласимся, никогда", - подчеркнул он.

Читайте: Польша, Латвия, Литва и Эстония всегда первыми защищают Украину, - Зеленский
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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13.04.2022 22:20 Ответить
Так і є. Не просто тероризм, а ссикливий тероризм, - коли терористи сцяться навіть признати свою вину...
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13.04.2022 22:22 Ответить
Рашизм хуже нацизма, фашизма и терроризма вместе взятых !!!
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13.04.2022 22:23 Ответить
світе! відкрий очі... подивись на ці злочини, тероризм, геноцид, екоцид, наругу над дітьми, на смерті невинних...вжахнись цьому злу...
ставайте з нами пліч о пліч - зло треба покарати... зло треба приборкати і викорінити... бо ця гідра сама не щезне...не пройде мимо вас...
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13.04.2022 22:34 Ответить
терроризм котируется выше войны? это что-то новенькое. хотя, конечно, правильного слова пока нет. геноцид - он ведь тоже относительно избирательный (по национальному признаку, расе и т.п.). хотя, таки геноцид, у нас не-украинцев очень мало.
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13.04.2022 22:40 Ответить
Рашку надо развалить до основания
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13.04.2022 23:10 Ответить
Дуда екстраполював це на свою країну. І вжахнувся цілком щиро.
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13.04.2022 23:33 Ответить
Касабы нам войну и не объявляли. Как следствие - у нас нет военнопленных, есть террористы, с которыми можно поступать как хочешь. Под Женевскую конвенцию они не попадают.
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14.04.2022 00:00 Ответить
exactly
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14.04.2022 01:37 Ответить
 
 