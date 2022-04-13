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Пентагон (1413) помощь (7420) США (24820)

500 ракет Javelin, 300 беспилотников-камикадзе, 11 вертолетов и 200 бронетранспортеров передадут США Украине, - Пентагон

джавелін

Соединенные Штаты передадут ряд боеприпасов и противотанковое оружие для Украины.

Об этом в Twitter со ссылкой на данные Пентагона сообщил журналист Стив Герман, передает Цензор.НЕТ.

Так, США передадут Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, 500 ракет Javelin и тысячи единиц другого противотанкового оружия.

Также читайте: США выделили Украине оборонную помощь еще на $800 млн: в пакете - артсистемы, вертолеты, бронетранспортеры
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Топ комментарии
+80
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13.04.2022 22:33
+38
Беспилотников камикадзе нам нужно несколько тысяч минимум. Надеюсь довезут скоро
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13.04.2022 22:35
+36
спасибо! особенно за беспилотники.
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13.04.2022 22:34
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вертолеты за все это время нам вообще 1ый раз дают, верно? что мы можем ими сделать кацапне, чего не сделает самолет?
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14.04.2022 00:01 Ответить
Як варіант - можна використовувати для висадки десанту.
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14.04.2022 00:37 Ответить
нет, не первый. Несколько бортов Ми-17 нам "тихо" достались еще до вторжения, потому что были на ремонте в Запорожье
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14.04.2022 01:15 Ответить
Ещё одна хрюсская пианистка *не Кэт*
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14.04.2022 07:44 Ответить
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14.04.2022 01:12 Ответить
Я б не розповсюджувала таку інфу в цілях безпеки, щоб уникнути нових ракетних ударів
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14.04.2022 01:36 Ответить
пускай они обсираются, а не мы. Мы на них не нападали. Кто скажет, что там с этим ракетным крейсером москва? Телезрители уже замучали вопросами
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14.04.2022 02:00 Ответить
пока продолжает гореть. Пусть зрители надеются на детонацию ракет П-1000 в шахтах, или торпед. Тогда это закончится быстро. Хорошо бы, если спаслось штук двести кацоматросов. Лучше сто. Должен же кто-то остальным живописать, что их ждёт в ближайшие месяцы.
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14.04.2022 04:37 Ответить
Молодцы. Поставили очень полезные оружия. Так сказать очень болезненные для врага
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14.04.2022 07:14 Ответить
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14.04.2022 17:03 Ответить
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