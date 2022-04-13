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500 ракет Javelin, 300 беспилотников-камикадзе, 11 вертолетов и 200 бронетранспортеров передадут США Украине, - Пентагон
Соединенные Штаты передадут ряд боеприпасов и противотанковое оружие для Украины.
Об этом в Twitter со ссылкой на данные Пентагона сообщил журналист Стив Герман, передает Цензор.НЕТ.
Так, США передадут Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, 500 ракет Javelin и тысячи единиц другого противотанкового оружия.
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