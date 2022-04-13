Мы не получали сообщения от Офиса президента Германии о визите Штайнмайера в Украину, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал обращения от Офиса президента Германии по поводу визита немецкого лидера Франко-Вальтера Штайнмайера в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По Германии: я, как президент, и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии по поводу визита в Украину", - заявил Зеленский на брифинге с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве.

Он добавил, что "Украина – свободная страна, которая готова быть транзитным государством для Германии, если это вопрос экономики, а не политики".

По словам Зеленского, в условиях войны и ежедневной гибели людей в Украине она имеет право позволить себе "принимать и быть среди лидеров стран, которые реально ее поддерживают".

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"Завтра будет 50 дней войны, 50 дней устойчивости Украины, силы и единения нашей нации. Я думаю, что мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто нас реально поддерживает. Среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством", - сказал президент Украины.