РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9560 посетителей онлайн
Новости
14 946 171
Германия (6727) Зеленский (19029) Штайнмайер (512)

Мы не получали сообщения от Офиса президента Германии о визите Штайнмайера в Украину, – Зеленский

штайнмайер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал обращения от Офиса президента Германии по поводу визита немецкого лидера Франко-Вальтера Штайнмайера в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По Германии: я, как президент, и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии по поводу визита в Украину", - заявил Зеленский на брифинге с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве.

Он добавил, что "Украина – свободная страна, которая готова быть транзитным государством для Германии, если это вопрос экономики, а не политики".

По словам Зеленского, в условиях войны и ежедневной гибели людей в Украине она имеет право позволить себе "принимать и быть среди лидеров стран, которые реально ее поддерживают".

Также читайте: Украина отказала в визите Штайнмайеру, но приглашает Шольца, - посол Мельник

"Завтра будет 50 дней войны, 50 дней устойчивости Украины, силы и единения нашей нации. Я думаю, что мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто нас реально поддерживает. Среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством", - сказал президент Украины.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
в целом согласен с вами , но сегодня не время вы@бываться , надо семь раз думать, один говорить.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:41
+18
только Германия начала просыпаться, утверждать поставки нам оружия и бубочка начала мочить.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:38
+17
Послали, значит, послали.

Тем более, есть за что. 15 лет на пару с Меркель рашку финансировал, никого другого не подпускал к рынку.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
можливості їхнього бундесверу зовсім уйові навіть для самого бундесверу.

а вот маленька Литва із населенням менше ніж в Києві - 2,7 млн. чол. купила 5 років тому 100 суперових німецьких Боксерів по 4, 5 млн. за штуку та замовила ще 100 шт.!!!

і все за своъ кревны !
не на будівництво гроші спускають, а на найкращі бронетранспортери
показать весь комментарий
13.04.2022 23:32 Ответить
ихние возможности в первую очередь для ихней страны!!не пробовал подумать куда вы дели тридцать лет возможностей собственной страны??(не буду напоминать что закатывали в асфальт)
показать весь комментарий
13.04.2022 23:38 Ответить
інфузорія туфелька звичайна. підміна понять спонсорується... хер його знає, може довбоклюй звичайний?
показать весь комментарий
13.04.2022 23:28 Ответить
а что она тебе что то должна? а беженцев кто принимает твари не благодарные
показать весь комментарий
14.04.2022 05:01 Ответить
яке ж воно дурне.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:40 Ответить
шото опять... как-то...неприятно от непонятных телодвижений хрипатого

показать весь комментарий
13.04.2022 22:42 Ответить
зелений з'їзд....
ну і чим вім відрізняется від кацапського? - нікого ніколи ніде не було?
показать весь комментарий
13.04.2022 22:42 Ответить
Шикарна відповідь! Так дипломатично послати відомим курсом - це треба вміти.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:44 Ответить
зелений тоба - ти спиш колись?
в тебе 11pm і завтра не суббота
показать весь комментарий
13.04.2022 22:49 Ответить
За сутки на одни и те же грабли второй раз. Перебор , однако.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:44 Ответить
Хоче приїхати, формулу поправити.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:44 Ответить
це не до західу, бо там всі все знають - це до нас, тарасиків.. опа.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:44 Ответить
КОЛИ ВЖЕ НАЙВЕЛИЧНІШИЙ ПОЧНЕ ДУМАТИ ГОЛОВОЮ ПРО ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ,А НЕ КОСЯЧИТИ,А ПОТІМ ВІДМАЗУВАТИСЬ??? ЦЕ ВСЕ ОДНО,ЩО ПЕРДНУТИ,А ПОТІМ ДИВИТИСЬ,,ЧИ НЕМАЄ НІКОГО ПОЗАДУ.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:47 Ответить
Та промовчи краще,вже мельник сказав як сказав, вже переступили,ні треба далі шось ляпати..
показать весь комментарий
13.04.2022 22:48 Ответить
Дорогий Презеденте Вальтере вибачте за цю ситуацію і народ України чекає Вашого візиту !

Ми знаємо , що Ви ніколи уявити собі не могли , що путін таке кончене але сталося як сталося.

Тому не час суперечок , ласкаво просимо !

(с) НАРОД УКРАЇНИ
показать весь комментарий
13.04.2022 22:49 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2022 22:55 Ответить
Україна має мати свою гідність . а не чяво ізволітє фрау мєркєль та пан штайнмаєр.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:49 Ответить
гідність - це гідно себе поводити, а не гадитти на союзників
показать весь комментарий
13.04.2022 23:03 Ответить
а ты всерьез полагаешь германию союзником?
показать весь комментарий
14.04.2022 00:53 Ответить
а ты всерьез полагаещь что когда рашку развалят тебе и дальше будут платить 30 серебрянников?
показать весь комментарий
14.04.2022 05:06 Ответить
так тогда почему украинцы бегут в Германию а не в более гидные страны?
показать весь комментарий
14.04.2022 05:04 Ответить
Чего сопли жевать?Позвони ,уладь все(язык подвешен).Я нормальный мужик,кто-то говорил
показать весь комментарий
13.04.2022 22:51 Ответить
Просто напомню, что недавно была новость здесь, где Меркель до сих пор считает правильным, что отказала Украине в 2008 году в принятии в НАТО. Если что, Штайнмайер - ее верный сопарииец, конкретно в то время занимал должность вице-канцлера Германии (а не свадебного генерала - президента).

Будете продолжать облизывать старичка?
показать весь комментарий
13.04.2022 22:52 Ответить
«Старічок» публічно визнав помилки у політиці щодо рашки, в нашій ситуації ігноруватипотенційного союзника дуже тупо.
показать весь комментарий
13.04.2022 23:03 Ответить
а Меркель кто сейчас? что ты косишь под дурачка?
показать весь комментарий
14.04.2022 05:08 Ответить
Так какого обращения ждёт Зеленский &СО из офиса Штайнмайер ,если ему на дипломатическом уровне дали понять ,что его присутствие в Киевене желательно..
показать весь комментарий
13.04.2022 22:53 Ответить
то есть президента Германии посылает и тут же просит у Германии оружие деньги и санкции - ну не падло зеленое?
показать весь комментарий
14.04.2022 05:09 Ответить
Кожен з нас сьогодні - Президент Німеччини!
показать весь комментарий
13.04.2022 22:54 Ответить
Поймав звєзду наш Вєлічайший, вже й президент Німеччини йому не рівня.
показать весь комментарий
13.04.2022 22:59 Ответить
бо Вєлічайший преЗек єто одно, а Президент Німеччини єто совсєм другоє
показать весь комментарий
13.04.2022 23:06 Ответить
Зеленский, мама Римма вежливости не учила? Ты Украину в своём лице представляешь, а не гопоту из Задрыщенска
показать весь комментарий
13.04.2022 22:59 Ответить
сорри, но ты даже на гопоту не тянешь...
показать весь комментарий
14.04.2022 00:25 Ответить
че ты сорькаешь кацап ? ты тоже на немца не тянешь - только флажек липовый нацепил кремлебот
показать весь комментарий
14.04.2022 05:11 Ответить
Перший у моєму житті лайк президенту

тут все розжуване, кому не доходить:

https://24tv.ua/********-vidmovila-shtaynmayeru-posobnik-putina-ves-svit-ogolosheniy_n1948833?fbclid=IwAR2OumF8kZVju3WW5Jnng8GkEvUQn5MRFECb9RkP2KvVVLaKPy4T8M02PKg
показать весь комментарий
13.04.2022 23:04 Ответить
то есть президента Германии посылает - и тут же просит у Германии оружие деньги и санкции - ну не падло зеленое?
показать весь комментарий
14.04.2022 05:11 Ответить
А що, того "вибачення" досить? Воно воскресить людей у Бучі? Меркель от каже, що була права. Тут питання не до Німеччини, а до одіозних, заплямованих путінферштеном політиків. А зброю як дадуть, то добре. А не дадуть, то хай ідуть за руzким кораблем.
показать весь комментарий
14.04.2022 10:47 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/13/7137784/
показать весь комментарий
14.04.2022 15:02 Ответить
Чесно кажучи, штанмаєр теж провокатор ще той. Якщо тобі неофіційно тихенько сказали -поки не до тебе, сиди дома, а офіційно ти не направляв запит щодо візиту, то чого піднімати скандал?
Якби офіційно відмовили - це образа. А так, більше штанмаєр намагається створити проблему, ніж вона є насправді.
показать весь комментарий
13.04.2022 23:05 Ответить
Почему надо обращать внимание на тявканье этой путинской шавки - Штанмаера? Он ведь всё о себе вполне доказал.
показать весь комментарий
13.04.2022 23:06 Ответить
А чому українці мають звертати увагу на хрюкання свинособаки типу тебе?
показать весь комментарий
13.04.2022 23:16 Ответить
Можна не виправдовуватися, всі вже зрозуміли, що вірити клоуну на слово не можна
показать весь комментарий
13.04.2022 23:15 Ответить
а тебе?
показать весь комментарий
14.04.2022 00:04 Ответить
а ты кто ты кацап или зелетролль?
показать весь комментарий
14.04.2022 05:12 Ответить
Ты мой транзитный пассажир,
Тебя увы никто не ждал...

Согласна в принципе, после Бучи, Мариуполя, Харькова, Краматорска и многих других городов, после издевательств, насилования и мучений деток Украины - такой дипломатии нет места, это извращение.
Всё проходит, придут новые политики, цивилизованные, человечные.
Чинуши отвалятся.
показать весь комментарий
13.04.2022 23:18 Ответить
бред кацапский
показать весь комментарий
14.04.2022 05:14 Ответить
ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ,ЩО НІМЕЦЬКІ ПОЛІТИКИ,РІВНО ЯК І НІМЕЦЬКИЙ НАРОД ЧІТКО РОЗУМІЄ,ЩО ВОЮЮЧА,СТІКАЮЧА КРОВ'Ю УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ І КУПКА ЗЕЛЕНИХ ШАХРАЇВ, ТА БОВДУРІВ, ЩО ,ЗА ЗЛОЮ ІРОНІЄЮ ДОЛІ ОПИНИЛАСЬ НА ЧОЛІ НАЦІЇ У ВИРІШАЛЬНИЙ МОМЕНТ- ЦЕ НЕ ОДНЕ І ТЕ САМЕ !!!!
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЩИРО ВДЯЧНИЙ НІМЕЧЧИНІ ЗА ДОПОМОГУ І ПІДТРИМКУ,ЯКУ ВОНА ВЖЕ НАДАЛА,НАДАЄ І ЩЕ НАДАСТЬ,НЕ ЗВАЖАЮЧИ НІ НА ЩО І НІ НА КОГО !!! РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !!! СЛАВА НІМЕЧЧИНІ,СЛАВА ВСІМ СОЮЗНИКАМ,СЛАВА УКРАЇНІ !!!
показать весь комментарий
13.04.2022 23:19 Ответить
👍
показать весь комментарий
13.04.2022 23:34 Ответить
Вони просто сказали,що як був паяцем так їм і залишився, проводячи пропаганду проти Європи. Усі газети про це, а цей все дурака включая.
показать весь комментарий
13.04.2022 23:43 Ответить
які газети ?
показать весь комментарий
14.04.2022 00:07 Ответить
путлер-капут и х..йло а ты?
показать весь комментарий
14.04.2022 05:15 Ответить
неужто сев.подтек 2 таки откроют?
показать весь комментарий
14.04.2022 00:11 Ответить
дали задню...раніше треба було думати
показать весь комментарий
13.04.2022 23:20 Ответить
Если бы Штайнмайер и правда раскаивался за Бучу, Ирпень и Госотмоель, а не хотел просто отбелить свою репутацию, если бы и правда хотел помочь, а не устроить очередной вечер российской культуры, в этот раз в Киеве - мог бы тихо замять это дело. А так чисто декоративная фигура, которую многие немцы сами называют клоуном, использует свой пост президента - которого, кстати, выбирает не народ и даже не парламент, а коллегия из 30 выборщиков - чтобы по сути опять подлизнуть другу воффке. Может быть это не то, что он хотел - это уже не важно. Эффект получается именно такой.
показать весь комментарий
13.04.2022 23:53 Ответить
С какой стати ему раскаиватся, торговала с рф и украина, и зеленкий хотел всречи с путлерлом, у некоторых мозг на уровне жопы смотрю..
показать весь комментарий
14.04.2022 00:18 Ответить
то есть президента Германии посылать и тут же просить у Германии оружие деньги и санкции - ну не падло зеленое?
показать весь комментарий
14.04.2022 05:16 Ответить
***** - закрив уші....
показать весь комментарий
14.04.2022 00:17 Ответить
Был на место германии авторитарная страна посылала бы на три бкевы, но не сделает, ибо демократия..
показать весь комментарий
14.04.2022 00:19 Ответить
Не розумію чому ця новина визвала такий розголос. В Україні відбувалася зустріч лідерів країн, в деяких країнах ця посада називається президент, в деяких прем'єр-міністр чи канцлер. Шольц приїжджати не збирався, а Штайнмайєру це було не по посаді. Це приблизно як на зустріч перших осіб від нашої країни вирішив їхати Арестович.
показать весь комментарий
14.04.2022 00:59 Ответить
То, что я сейчас напишу, может выглядеть как теория заговора. Поэтому не то что настаивать на этой точке зрения не буду. И тем не менее...

Германия и правда очень хорошо принимает беженцев - но она бы принимала их точно так же, если бы и впрямь случился "киевзатридня". Принимали же сирийцев и иракцев, не спрашивая вообще, с какой они стороны и не хотят ли устроить тут джихад. А тут наступает ситуация, когда Украина, по мнению теперь уже не только Украинцев, может победить в этой войне. И вот уже идут бронемашины, и даже о самолётах снова заговорили.

Из Германии же шли касочки, которые тайно ночью неизвестно где передали, шли сгнившие ГДРовские стрелы, бундестаг не соглашался на предложение немецкого же военпрома на передачу Украине бронетехники по взаимозачёту. Не прошло и пары дней, как шольц высказался, что де "мы будем поставлять Украинцам только ту технику, которой они владеют" - то есть по сути опять увиливание под предлогом, "благовидность" которого очевидна.

И вот получается, что Германия в своём показном пацифизме и "глубокой озабоченности", в своей готовности к "диалогу", но не к отключению свифта, начинает выглядеь не комильфо, причём перед своим же народом. Выходит, Украина сейчас борется за немецкую демократию, за Евросоюз - в общбем, за ценности, о которых Германия постоянно так громко говорит. Украине помогают в этом страны, от которых Германия так любит нос воротить - то за Брекзит, то за консерватизм - как Польшу, то США - ну, потому что так сложилось. А сама Германия - ну хорошо если не сильно палки в колёса ставит.

И тут подворачивается такой случай: послать в Киев типа раскаявшегося путинферштеера, который ни на что в политике не влияет, ручку пожать. Его посылают за корабликом - то есть, он говорит, что его послали за корабликом - и можно спокойно оскорбиться и продолжать политику "непровоцирования". Но при этом мы типа белые и пушистые, а во всём виновата Украина.

Очень надеюсь, что я ошибаюсь, и что моя страна не настолько лицемерна.

Но я не удивлюсь, если то, что сказал Зеленский о том, что от Штайнмайера не было заявления, вдруг даже окажется правдой.
показать весь комментарий
14.04.2022 01:06 Ответить
то есть президента Германии посылать и тут же просить у Германии оружие деньги и санкции - ну не падло зеленое?
показать весь комментарий
14.04.2022 05:17 Ответить
Для тех, кто не умеет читать длинные тексты: было бы, если бы это было именно в таком порядке. Но порядок иной: сначала Германия динамит и с оружием, и с санкциями, а потом, когда уже совсем неприлично, находит предлог, чтобы обидиться и дальше ничего не делать.
показать весь комментарий
14.04.2022 08:41 Ответить
Этот слух - активное мероприятие КГБ -)))
показать весь комментарий
14.04.2022 03:10 Ответить
так и есть и кто-то от зеленского ей подмахнул
показать весь комментарий
14.04.2022 05:18 Ответить
УКРАИНА БЛАГОДАРНА ГЕРМАНИИ ЗА ПОМОЩЬ. И МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИМЕМ НАШИХ
ДРУЗЕЙ С ГЕРМАНИИ. ПРЕЗИДЕНТА ТОЖЕ . ВОТ ТАК ДОЛЖЕН БЫЛ НАПИСАТЬ ЗЕ. И ВСЕ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
14.04.2022 06:32 Ответить
Спецоперація кремлівських посіпак у Німеччині виправдати політику німецького політикуму і дискредитувати Україну, бо 72 години не проканали
показать весь комментарий
14.04.2022 08:00 Ответить
Україна запросила Шольца. Але від відмовився, і замість себе відправив Штайнмаєра. Наші відмовили, бо не запрошували. Типовий перевід стрілок у стилі ***** у виконанні німецьких політиків.
показать весь комментарий
14.04.2022 13:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 