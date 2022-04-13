Мы не получали сообщения от Офиса президента Германии о визите Штайнмайера в Украину, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал обращения от Офиса президента Германии по поводу визита немецкого лидера Франко-Вальтера Штайнмайера в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По Германии: я, как президент, и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии по поводу визита в Украину", - заявил Зеленский на брифинге с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве.
Он добавил, что "Украина – свободная страна, которая готова быть транзитным государством для Германии, если это вопрос экономики, а не политики".
По словам Зеленского, в условиях войны и ежедневной гибели людей в Украине она имеет право позволить себе "принимать и быть среди лидеров стран, которые реально ее поддерживают".
"Завтра будет 50 дней войны, 50 дней устойчивости Украины, силы и единения нашей нации. Я думаю, что мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто нас реально поддерживает. Среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы удовлетворены этим количеством", - сказал президент Украины.
Пожалуйста, подождите...
а вот маленька Литва із населенням менше ніж в Києві - 2,7 млн. чол. купила 5 років тому 100 суперових німецьких Боксерів по 4, 5 млн. за штуку та замовила ще 100 шт.!!!
і все за своъ кревны !
не на будівництво гроші спускають, а на найкращі бронетранспортери
ну і чим вім відрізняется від кацапського? - нікого ніколи ніде не було?
в тебе 11pm і завтра не суббота
Ми знаємо , що Ви ніколи уявити собі не могли , що путін таке кончене але сталося як сталося.
Тому не час суперечок , ласкаво просимо !
(с) НАРОД УКРАЇНИ
Будете продолжать облизывать старичка?
тут все розжуване, кому не доходить:
https://24tv.ua/********-vidmovila-shtaynmayeru-posobnik-putina-ves-svit-ogolosheniy_n1948833?fbclid=IwAR2OumF8kZVju3WW5Jnng8GkEvUQn5MRFECb9RkP2KvVVLaKPy4T8M02PKg
Якби офіційно відмовили - це образа. А так, більше штанмаєр намагається створити проблему, ніж вона є насправді.
Тебя увы никто не ждал...
Согласна в принципе, после Бучи, Мариуполя, Харькова, Краматорска и многих других городов, после издевательств, насилования и мучений деток Украины - такой дипломатии нет места, это извращение.
Всё проходит, придут новые политики, цивилизованные, человечные.
Чинуши отвалятся.
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЩИРО ВДЯЧНИЙ НІМЕЧЧИНІ ЗА ДОПОМОГУ І ПІДТРИМКУ,ЯКУ ВОНА ВЖЕ НАДАЛА,НАДАЄ І ЩЕ НАДАСТЬ,НЕ ЗВАЖАЮЧИ НІ НА ЩО І НІ НА КОГО !!! РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !!! СЛАВА НІМЕЧЧИНІ,СЛАВА ВСІМ СОЮЗНИКАМ,СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Германия и правда очень хорошо принимает беженцев - но она бы принимала их точно так же, если бы и впрямь случился "киевзатридня". Принимали же сирийцев и иракцев, не спрашивая вообще, с какой они стороны и не хотят ли устроить тут джихад. А тут наступает ситуация, когда Украина, по мнению теперь уже не только Украинцев, может победить в этой войне. И вот уже идут бронемашины, и даже о самолётах снова заговорили.
Из Германии же шли касочки, которые тайно ночью неизвестно где передали, шли сгнившие ГДРовские стрелы, бундестаг не соглашался на предложение немецкого же военпрома на передачу Украине бронетехники по взаимозачёту. Не прошло и пары дней, как шольц высказался, что де "мы будем поставлять Украинцам только ту технику, которой они владеют" - то есть по сути опять увиливание под предлогом, "благовидность" которого очевидна.
И вот получается, что Германия в своём показном пацифизме и "глубокой озабоченности", в своей готовности к "диалогу", но не к отключению свифта, начинает выглядеь не комильфо, причём перед своим же народом. Выходит, Украина сейчас борется за немецкую демократию, за Евросоюз - в общбем, за ценности, о которых Германия постоянно так громко говорит. Украине помогают в этом страны, от которых Германия так любит нос воротить - то за Брекзит, то за консерватизм - как Польшу, то США - ну, потому что так сложилось. А сама Германия - ну хорошо если не сильно палки в колёса ставит.
И тут подворачивается такой случай: послать в Киев типа раскаявшегося путинферштеера, который ни на что в политике не влияет, ручку пожать. Его посылают за корабликом - то есть, он говорит, что его послали за корабликом - и можно спокойно оскорбиться и продолжать политику "непровоцирования". Но при этом мы типа белые и пушистые, а во всём виновата Украина.
Очень надеюсь, что я ошибаюсь, и что моя страна не настолько лицемерна.
Но я не удивлюсь, если то, что сказал Зеленский о том, что от Штайнмайера не было заявления, вдруг даже окажется правдой.
ДРУЗЕЙ С ГЕРМАНИИ. ПРЕЗИДЕНТА ТОЖЕ . ВОТ ТАК ДОЛЖЕН БЫЛ НАПИСАТЬ ЗЕ. И ВСЕ.
СЛАВА УКРАИНЕ!