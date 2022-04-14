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Санкции против всех российских банков нужно ввести именно сейчас, – президент Литвы Науседа

банк

Масштабные санкции против РФ, предусматривающие газовое и нефтяное эмбарго, а также санкции против всех российских банков, должны быть введены немедленно.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге с президентами Украины, Польши, Латвии и Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще один вопрос – это санкции. Запрет, полное эмбарго природного газа и нефти, санкции против всех, повторяю – всех российских банков нужно наложить именно сейчас. Мы не можем ждать год или два. Украинцы страдают и умирают каждый день, женщины, дети, пожилые люди. Мы должны остановить финансирование путинской войны", - подчеркнул он.

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Якщо німеччині поки що потрібно платити росії за газ, то хай залишать один газпромбанк, а всі остальні заблокують.
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14.04.2022 00:57 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! НАУСЕДА ПРЕДЛАГАЕТ ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ САНКЦИИ.
СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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14.04.2022 08:36 Ответить
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди, а импортирует их.
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14.04.2022 09:11 Ответить
 
 