Подтвердилось огневое поражение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", - Одесская ОВА
Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил огневое поражение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва".
Как информирует Цензор.НЕТ, информацию о поражениях подтвердил и руководитель Одесской ОВА Максим Марченко.
Он отметил: "Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения".
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Чкалова Виктори
показать весь комментарий14.04.2022 20:04 Ответить Мне нравится 0
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