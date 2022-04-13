РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9454 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
109 167 301
крейсер (96) Черноморский флот РФ (1554) Черное море (1436)

Подтвердилось огневое поражение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", - Одесская ОВА

москва,крейсер

Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил огневое поражение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва".

Как информирует Цензор.НЕТ, информацию о поражениях подтвердил и руководитель Одесской ОВА Максим Марченко.

Он отметил: "Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения".

Читайте: Украинские защитники ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер рашистов "Москва"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+203
показать весь комментарий
13.04.2022 22:54
+131
Хочется верить, что именно Нептун, но если и Гарпун, то я не сильно расстроюсь. Слава Украине!!!!!!
показать весь комментарий
13.04.2022 22:54
+108
Арта, Чехия, комплекс Dana. Уже на фронте.
Даночка работает!
Слава Чехии!
Слава всем друзьям нашей страны!
показать весь комментарий
13.04.2022 23:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
такие именау техники:дана,Сюзанна-это оч.мило..,по-человечьи.Славатнепобедимому народу Украины!Спасибо,ВСУ,все молитвы о Вас!
показать весь комментарий
14.04.2022 20:04 Ответить
Страница 4 из 4
 
 