Зеленский прокомментировал заявление Макрона о "братских народах": Обязательно обсужу с ним этот вопрос
Президент Владимир Зеленский планирует поговорить с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по поводу его заявления о том, что украинцы и россияне – "братья".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с президентами Эстонии, Литвы, Латвии и Польши.
"Я честно не слышал господина президента Французской Республики. Если это заявление правдиво... мы не теряем никакой детали, такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить о самом этом вопросе. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время", - отметил глава государства.
Напомним, ранее Макрон отказался назвать преступления РФ в отношении украинцев геноцидом и сказал, что украинцы и россияне – братья.
Пожалуйста, подождите...
Я вважав макарона розумнішим .
Не заладилось что-то у Каина.
Видно, Авель уже не тот.
Не терпила он неприкаянный,
А скорее наоборот.
Вот он встал, матерясь и харкая.
Покачнулся разок слегка.
Нож обломанный под лопаткою:
(Подвела братана рука!)
Вот напрягся весь, раскорячился,
Зубы стиснул, В глазах - свинец.
И зассал старшой, и попятился
Он лицом к лицу не боец.
- Что глядишь на меня не по-доброму?
Мы ж одна семья, я ж твой брат!
Ты же сам пошел не в ту сторону,
Так что сам, считай, виноват.
Ты забудь, браток, коль пропало че,
Я же просто свое вернул.
Обопрись скорей на мое плечо,
Ты ножом сам себя пырнул.
Авель выслушал, плюнул под ноги
И сказал ему слово свое:
-Да не брат ты мне, гнида подлая!
И пошел покупать ружье.
Марк Шмураков 29.01.2018
пане президенте чекаємо на звіт
перемовини зложи - аграхімію з подоляком повісь і шо б чалий там десь недалеко ґойдався.
тоді повірю шо ти не жид, а еврей....
Хотя эта с*ка после короны вообще сидеть должна..
Забыл посмотреть, за кого эфиопия в ООН голосовала....
1/2
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !
немцы, те хоть каски дали, а эти..., (даже не знаю как их назвать) бабла на аваковских вертолетах напилили, а когда нам стало трудно, для ВСУ и коробку спичек зажали.....
не последовательный у нас какой-то пол-шестой..... Федот, да не тот.....
Наприклад, кОзак - той що боровся за свободу,
а кАзак - це ОМОН імператора.
Тепер придивилися - братків собаки доїдають по канавах.