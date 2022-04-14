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Зеленский (19042) Макрон (1172)

Зеленский прокомментировал заявление Макрона о "братских народах": Обязательно обсужу с ним этот вопрос

макрон,зеленський

Президент Владимир Зеленский планирует поговорить с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по поводу его заявления о том, что украинцы и россияне – "братья".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с президентами Эстонии, Литвы, Латвии и Польши.

"Я честно не слышал господина президента Французской Республики. Если это заявление правдиво... мы не теряем никакой детали, такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить о самом этом вопросе. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время", - отметил глава государства.

Напомним, ранее Макрон отказался назвать преступления РФ в отношении украинцев геноцидом и сказал, что украинцы и россияне – братья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин другого "братского" народа, - МИД о нежелании Макрона признать геноцид украинцев
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Топ комментарии
+31
Коли почув про палаючий крейсєр в чорному морі
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13.04.2022 23:22
+21
Макрон просто ідіот . Ну який , наприклад , я - українець , кацапу брат , чи взагалі - родич .. ? На балалайці грати не вмію , блини їсти з лопати теж . . Живу мирно , в чужі країни , зі зброєю , не лізу , в цивільних не стріляю , гвалтувати нікого не хочу . Ну який я козломордому - брат . ?? .

Я вважав макарона розумнішим .
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13.04.2022 23:26
+16
Зеля, не трать время на это чмо. Оно просто пиарится.
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13.04.2022 23:20
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👊 нужно уточнить детали❗
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13.04.2022 23:19 Ответить
Зеля, не трать время на это чмо. Оно просто пиарится.
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13.04.2022 23:20 Ответить
Звісно, краще одразу дзвонити ЛеПен, вона така ж як інші ліпші друзі клоуна - єрдоган, таракан, алієв...
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13.04.2022 23:31 Ответить
Все почалося з Сусаніна.
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13.04.2022 23:45 Ответить
Коли почув про палаючий крейсєр в чорному морі
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13.04.2022 23:22 Ответить
Пізно - там вже цигани підпливають. Вони як довідалися скільки там у двигуна коней...
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14.04.2022 07:34 Ответить
с кем макарон повёлся, от того и набрался.
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13.04.2022 23:23 Ответить
Пізно - там вже цигани підпливають. Вони як довідалися скільки там у двигуна коней...
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14.04.2022 07:33 Ответить
Вибач, не туди відповів
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14.04.2022 07:35 Ответить
И перед Штайнмайером извинись, за то что не пригласил в Киев, и за формулу за одно. А Макрону ничего не говори, ведь Володя Кличко сказал про единый европейский фронт! Братские, значит братские, ничего не поделать. А то без Франции единого фронта не будет
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13.04.2022 23:23 Ответить
Ошибочка, Виталий Кличко конечно же 😏
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13.04.2022 23:24 Ответить
Вибачте, за що перед ним вибачатись? За Північний потік-2? За прохання не стріляти в Криму? За поставки зі складів НДР? Вибачення треба заслужити ділами, сьогодні німецький парламент дозволив постачання важкої зброї Україні, коли вона буде, - тоді хай приїжджає.
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13.04.2022 23:39 Ответить
А никто и не требует извинений перед Штайнмайером. Это Штанмайер попросил прощения а в ответ получил пощечину от Зеленского. Вместо Макрона с его высказываниями может прийти Ле Пен. Я до этого знал только одного такого который воевал на два фронта одновременно. Он плохо кончил.
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14.04.2022 00:47 Ответить
Украинцы - не русские (фрагмент Фильм Перевозчик 3) https://www.youtube.com/watch?v=igPyZuPfASw
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13.04.2022 23:23 Ответить
Українці - це ті хто, щонайменше, розмовляє українською
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13.04.2022 23:32 Ответить
Kak bi sam ZE tak nidumal ...eta balshoj vapros !
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13.04.2022 23:24 Ответить
«Для меня, например, было неким открытием - у нас гвозди импортные. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», - удивилась Валька-полстакана ... импортные гвозди в Россию завозили Беларусь и Китай - по 84,3% и 10,7% от общего объема импорта, еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составляла примерно 2,9%.
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13.04.2022 23:26 Ответить
Kak mozhna bitj bratami s RUSKIMI , jesli RUSKIJ ni nacionalnostj ...hmm
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13.04.2022 23:26 Ответить
Макрон просто ідіот . Ну який , наприклад , я - українець , кацапу брат , чи взагалі - родич .. ? На балалайці грати не вмію , блини їсти з лопати теж . . Живу мирно , в чужі країни , зі зброєю , не лізу , в цивільних не стріляю , гвалтувати нікого не хочу . Ну який я козломордому - брат . ?? .

Я вважав макарона розумнішим .
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13.04.2022 23:26 Ответить
Мікрон настільки тупий, що до сих пір вірить в те що транслює йому *****
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13.04.2022 23:40 Ответить
Макрон ссцыкун или купленный ..
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14.04.2022 00:16 Ответить
Не дайте йому щось "обговорювати", бо це або сором, або тексти єрмака із кремлю. Він краще виглядає, коли мовчить (та й то не завжди)
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13.04.2022 23:27 Ответить
Рюкі в брюкі... І наглядач дЄрьмак позаду... опудало їбане.
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13.04.2022 23:31 Ответить
Ти б теж набагато карще виглядав, якби мовчав.
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13.04.2022 23:40 Ответить
Всё правильно Зеля сказал. Никаких аднихнарот! А про штаггенциркуля газпромовского уже всё знаем. Эти выражаются в зависимости от момента. Так что, им всем подпевать.
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13.04.2022 23:27 Ответить
Німці і французи також "адин братский народ"
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14.04.2022 10:10 Ответить
чмо проти чма я б подивився
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13.04.2022 23:27 Ответить
Про братьев

Не заладилось что-то у Каина.
Видно, Авель уже не тот.
Не терпила он неприкаянный,
А скорее наоборот.

Вот он встал, матерясь и харкая.
Покачнулся разок слегка.
Нож обломанный под лопаткою:
(Подвела братана рука!)

Вот напрягся весь, раскорячился,
Зубы стиснул, В глазах - свинец.
И зассал старшой, и попятился
Он лицом к лицу не боец.

- Что глядишь на меня не по-доброму?
Мы ж одна семья, я ж твой брат!
Ты же сам пошел не в ту сторону,
Так что сам, считай, виноват.

Ты забудь, браток, коль пропало че,
Я же просто свое вернул.
Обопрись скорей на мое плечо,
Ты ножом сам себя пырнул.

Авель выслушал, плюнул под ноги
И сказал ему слово свое:
-Да не брат ты мне, гнида подлая!
И пошел покупать ружье.
Марк Шмураков 29.01.2018
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13.04.2022 23:27 Ответить
пздц шансон ********.
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14.04.2022 07:10 Ответить
Бажаю Макарону такого ж "брата".
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13.04.2022 23:29 Ответить
Ну чого ви накинулися , ви ж чудово розумієте чия це робота ! Хромая лошадь і ******** промили мізки Макрону , завтра наш президент все пояснить і розвіє ілюзії
пане президенте чекаємо на звіт
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13.04.2022 23:30 Ответить
Ну чого можна чекати від Макрона, якщо кожного разу при розмові з пукіним той йому часову лекцію з історії розповідає...
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13.04.2022 23:34 Ответить
окупанти танцюристів

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13.04.2022 23:34 Ответить
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13.04.2022 23:36 Ответить
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13.04.2022 23:43 Ответить
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13.04.2022 23:44 Ответить
буба різсереться зі всіма - наслідок - Марік.
перемовини зложи - аграхімію з подоляком повісь і шо б чалий там десь недалеко ґойдався.
тоді повірю шо ти не жид, а еврей....
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13.04.2022 23:36 Ответить
это еще что! вон гебрейсус (ВООЗ) возмутился, что мир говорит об Украине, и молчит о войне в Эфиопии...расисты мы, говорит.
Хотя эта с*ка после короны вообще сидеть должна..
Забыл посмотреть, за кого эфиопия в ООН голосовала....
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13.04.2022 23:36 Ответить
ТАК ЕФІЙОПИ БРАТТЯ МАКРОНУ ЕФІЙОП ЙОГО МАТЬ
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14.04.2022 00:21 Ответить
Знищені російські терористи-окупанти.
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13.04.2022 23:38 Ответить
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13.04.2022 23:39 Ответить
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13.04.2022 23:40 Ответить
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13.04.2022 23:46 Ответить
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13.04.2022 23:47 Ответить
снайпер - яблучко...
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14.04.2022 00:04 Ответить
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13.04.2022 23:48 Ответить
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13.04.2022 23:49 Ответить
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13.04.2022 23:50 Ответить
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13.04.2022 23:51 Ответить
Так до 24.02 і зеленський так казав. І Коломойський це озвучив нещодавно. І перемовини ніхьо не відмінив. А ви на Макрона...
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13.04.2022 23:52 Ответить
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13.04.2022 23:52 Ответить
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13.04.2022 23:53 Ответить
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13.04.2022 23:56 Ответить
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13.04.2022 23:56 Ответить
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13.04.2022 23:57 Ответить
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13.04.2022 23:58 Ответить
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13.04.2022 23:59 Ответить
Я так понимаю , что у Вас есть фото 19 000 утилизованеых кацапов 😀😀😀
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14.04.2022 00:31 Ответить
У меня ещо есть.

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14.04.2022 04:06 Ответить
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14.04.2022 04:07 Ответить
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14.04.2022 04:09 Ответить
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14.04.2022 04:09 Ответить
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14.04.2022 04:10 Ответить
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14.04.2022 04:12 Ответить
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14.04.2022 04:13 Ответить
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14.04.2022 04:14 Ответить
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14.04.2022 04:15 Ответить
Кстати у кацапа трусы семейки на бaшке.
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14.04.2022 04:19 Ответить
Это тож он.
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14.04.2022 04:21 Ответить
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14.04.2022 04:22 Ответить
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14.04.2022 04:23 Ответить
Дальше идут фотки из серии лица российской армии.

1/2

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14.04.2022 04:26 Ответить
2/2

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14.04.2022 04:27 Ответить
1/2

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14.04.2022 04:28 Ответить
2/2

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14.04.2022 04:29 Ответить
Классные фотки ! Даже на ночь смотреть приятно !

СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !
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14.04.2022 00:03 Ответить
Отправьте макарону вагон дохлых кацапофашистов.
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13.04.2022 23:52 Ответить
Дайте мені його акаунт у Twitterі
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13.04.2022 23:55 Ответить
Макрон не може ніяк усвідомити та прийняти той факт, що грошей від ***** більше не буде.
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14.04.2022 00:04 Ответить
а чё зеля его ***** не послал???
немцы, те хоть каски дали, а эти..., (даже не знаю как их назвать) бабла на аваковских вертолетах напилили, а когда нам стало трудно, для ВСУ и коробку спичек зажали.....
не последовательный у нас какой-то пол-шестой..... Федот, да не тот.....
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14.04.2022 00:05 Ответить
як московська орда рабів з царьком на чолі може бути братами народу що здавна тяжів до демократії (віче, козацькі збори) та свободи.

Наприклад, кОзак - той що боровся за свободу,

а кАзак - це ОМОН імператора.
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14.04.2022 00:06 Ответить
Объединение в их понятии-это оккупация. Чтобы стать "братьями" и "одним народом" с Россией, нужно быть уничтоженным, убитым, завоеванным, оккупированным империей. И так было всегда.

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14.04.2022 03:52 Ответить
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1514326449163055104?s=20&t=WG78-II1FwpAPumavUDUTQ
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14.04.2022 03:54 Ответить
Несмотря на то,что Макрон явно дебил,пожелаем ему победы на выборах.А нам пожелаем уничтожить побольше «братьев» в кратчайшие сроки
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14.04.2022 00:06 Ответить
всі в голову - снайпера, шо б тільки в вас рідні пальчики і очі не стомлювалися...
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14.04.2022 00:09 Ответить
ВСІ НАРОДИ АФРИКИ БРАТИ ХРАНЦУЗАМ-В ПАРИЖІ СКОРО НЕ ЗНАЙДЕШ БІЛЯКА, ОДНА БРАТВА МАКАРОНА
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14.04.2022 00:16 Ответить
зеля ідіот по життю - воно само не знає, шо зробить в наступну секунду..
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14.04.2022 00:29 Ответить
🤣🤣🤣
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14.04.2022 00:29 Ответить
Раніше можна було відповісти на звернення "браток" - твой брат в канаве лошадь доедает...
Тепер придивилися - братків собаки доїдають по канавах.
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14.04.2022 00:41 Ответить
зачем тратить время на пустые разговоры с говноступом микроном...воно ж кончене...
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14.04.2022 04:33 Ответить
макарон *****.
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14.04.2022 08:12 Ответить
Що лепенчіха, що ця моделька - обидва цвай.
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14.04.2022 08:13 Ответить
https://storage1.censor.net/images/2/1/e/0/21e01353ccee2be61e1077a5d5d76b38/702x960.jpg
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14.04.2022 08:20 Ответить
а чьом бубочка будєшь говоріть, есі ти тоже так счітаєшь?
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14.04.2022 09:46 Ответить
Зє! живе в тій же парадигмі "колибєлі трьох брацкіх", з тим же статусом "младшего брата". Тіко в москвє парадігма помєнялась. Українці тепер нацикі, які захватілі іхнюю Святую Русь
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14.04.2022 09:50 Ответить
нашому валодзє нада растолковать шо між нами цивілізаційна пропасть, яка проявилась ще в 1169 році коли син половчанки Андрєй "боголюбський" послав військо та найманців нищити Київ та киян. Спаленням міста та наругою над його жителями заліщани засвідчили себе чужинцями. Вже тоді Київ був для них був іноземним містом.
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14.04.2022 09:58 Ответить
Етнічне ядро заліщан складало фіно-угорське плем'я мєря, яким київські купці та попи принесли залізо та писемність. До того мєря знало лише кам'яне знаряддя, що вистачало їм для існування андрофагами. Охрестившись та озброївшись залізом, так андрофагами і залишились. А на питання хто вони, відповідали "урускіє", вказуючи формальну конфесійну приналежність
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14.04.2022 10:10 Ответить
 
 