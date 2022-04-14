"Если что-нибудь случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", - спикер Госдумы РФ Володин
Спикер Госдумы РФ прокомментировал задержание кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, танцующего под дудку США", - говорится в сообщении.
По словам Володина якобы из-за этого Медведчука не поддерживают США и ЕС.
"Зеленский пытается подать его предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один. Все это понимают. Если что-нибудь случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", - говорится в сообщении.
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Коротше, Медведчук очолював велику піраміду проросійських структур та діячів. Багато хто з її учасників не просто сповідував проросійські погляди, а й провадив антиукраїнську діяльність. Не просто чекали російських танків, а й допомагали їхньому приходу, фактично працювали ворожими шпигунами та навідниками, а також постачали окупантів списками українських активістів.
Звичайно, багато хто з цих діячів вже досить проявив себе, але чимало, напевно, і тих, хто діє тихо. Насамперед це стосується людей Медведчука у структурах виконавчої влади в центрі та на місцях, у виконкомах міськрад тощо, хто не афішував свої зв'язки з Медведчуком, а потай виконував отримані завдання.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/fiasko-kuma-putina-chto-teper-zhdet-medvedchuka-tyurma-v-ukraine-ili-konec-v-moskve-13042022-457313
Сама історія з втечею Медведчука також викликає запитання. За п'ять днів до повномасштабного російського вторгнення дружина Медведчука Оксана Марченко поїхала до Білорусі, а 22 лютого опублікувала відео із Москви. 21 лютого стало відомо, що з маєтку Медведчука, де він мав перебувати під домашнім арештом, вивозять речі. Тоді ж адвокат нардепа повідомив, що https://bihus.info/advokat-medvedchuka-zayavlyaye-shho-toj-vzhe-bez-elektronnogo-brasletu/ електронний браслет із Медведчука зняли ще восени минулого року . Хто це допустив - це друге питання. А 23 лютого Медведчук втік. Ця дата обчислюється однозначно із заяви Зеленського, який 12 квітня повідомив, що Медведчук "ховався 48 днів". 12 квітня мінус 48 днів - це 23 лютого.
На той момент усі у владі знали, що Путін планує напад. Було неважко здогадатися, що оскільки Оксана Марченко втекла, а з їхнього маєтку вивозять речі, то й сам Медведчук спробує втекти. Тому спецоперацію із затримання Медведчука можна було організувати ще тоді, коли була відома точна адреса. Встановити зовнішнє спостереження за маєтком, дочекатися, коли Медведчук "стане на лижі", затримати його, відвезти до суду і далі до СІЗО - за порушення режиму домашнього арешту. Чому це не було зроблено - третє питання.
Ціну бачимо. Медведчук уже 48 днів міг давати свідчення про п'яту колону Кремля в Україні. Багато ворожих агентів могли бути викриті та знешкоджені. Життя багатьох українців, які стали жертвами окупантів, могли бути врятовані.
Щоб знайти відповіді на ці запитання, потрібні свідчення Медведчука. Якщо ж відпустити його в Росію через обмін, то його посібники, найімовірніше, виявляться безкарними.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/fiasko-kuma-putina-chto-teper-zhdet-medvedchuka-tyurma-v-ukraine-ili-konec-v-moskve-13042022-457313