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Зеленский (19042) Медведчук (1735) Володин (72)

"Если что-нибудь случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", - спикер Госдумы РФ Володин

володін

Спикер Госдумы РФ прокомментировал задержание кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, танцующего под дудку США", - говорится в сообщении.

По словам Володина якобы из-за этого Медведчука не поддерживают США и ЕС.

"Зеленский пытается подать его предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один. Все это понимают. Если что-нибудь случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+70
Да кто вообще этого петуха володина спрашивать будет?
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13.04.2022 23:32
+53
- скажи "Москва".
- Москва.
- пососи у Нептуна!
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13.04.2022 23:33
+50
А якщо щось станеться з володіним , всім взагалі буде п.#*#й
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13.04.2022 23:32
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А вы, московские полудурки, всё ещё продолжате считать себя властителями мира. Говно вы, сидите и не воняйте.
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14.04.2022 00:28 Ответить
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14.04.2022 00:33 Ответить
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14.04.2022 00:52 Ответить
зажурився, бо кокс скінчився
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14.04.2022 00:55 Ответить
медведчук має цілу мережу своїх агентів, яких сам вербував у вищих ешелонах української влади, які працюють на москву і які кровно зацікавлені у його мовчанні. Тому так активно пішли розмови що його треба хоч на щось обміняти. Цей негідник дуже небезпечний для тих, кого він вербував, кого купував за гроші ***** серед наших можновладців. Його треба допитувати вдень і вночі поки не здасть всіх. Ні в жодному випадку не можна його відпускати як обмінний матеріал чи ще якимось чином. У нас на обмін є тисяча полонених, а зрадник медведчук цінніший за сотню таких, як Цемах, що обміняли, а тепер жалкують про це.
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14.04.2022 00:34 Ответить
Медведчук очолював політраду та стратегічну раду ОПЗЖ та контролював безліч місцевих структур ОПЗЖ та їх депутатських груп у місцевих радах. Крім того, Медведчук мав власних бойовиків в особі організації "Патріоти - За життя", яку очолював нардеп Ілля Ківа (утік з України наприкінці січня). А роль молодіжної структури Медведчука виконувала горезвісна Партія Шарія. Також під опікою Медведчука діяла ціла низка "громадських діячів", "журналістів" та "політологів" типу Михайла Погребинського (утік з України на початку квітня), які просували в українському інформпросторі кремлівські наративи.

Коротше, Медведчук очолював велику піраміду проросійських структур та діячів. Багато хто з її учасників не просто сповідував проросійські погляди, а й провадив антиукраїнську діяльність. Не просто чекали російських танків, а й допомагали їхньому приходу, фактично працювали ворожими шпигунами та навідниками, а також постачали окупантів списками українських активістів.

Звичайно, багато хто з цих діячів вже досить проявив себе, але чимало, напевно, і тих, хто діє тихо. Насамперед це стосується людей Медведчука у структурах виконавчої влади в центрі та на місцях, у виконкомах міськрад тощо, хто не афішував свої зв'язки з Медведчуком, а потай виконував отримані завдання.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/fiasko-kuma-putina-chto-teper-zhdet-medvedchuka-tyurma-v-ukraine-ili-konec-v-moskve-13042022-457313
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14.04.2022 00:45 Ответить
Медведчук наразі може стати Цемахом-2. Якщо його передадуть Росії, це і його самого позбавить покарання, і ускладнить покарання інших відомих членів п'ятої колони Кремля в українській політиці, про діяльність яких Медведчук міг би розповісти слідчим і потім свідчити на суді.

Сама історія з втечею Медведчука також викликає запитання. За п'ять днів до повномасштабного російського вторгнення дружина Медведчука Оксана Марченко поїхала до Білорусі, а 22 лютого опублікувала відео із Москви. 21 лютого стало відомо, що з маєтку Медведчука, де він мав перебувати під домашнім арештом, вивозять речі. Тоді ж адвокат нардепа повідомив, що https://bihus.info/advokat-medvedchuka-zayavlyaye-shho-toj-vzhe-bez-elektronnogo-brasletu/ електронний браслет із Медведчука зняли ще восени минулого року . Хто це допустив - це друге питання. А 23 лютого Медведчук втік. Ця дата обчислюється однозначно із заяви Зеленського, який 12 квітня повідомив, що Медведчук "ховався 48 днів". 12 квітня мінус 48 днів - це 23 лютого.

На той момент усі у владі знали, що Путін планує напад. Було неважко здогадатися, що оскільки Оксана Марченко втекла, а з їхнього маєтку вивозять речі, то й сам Медведчук спробує втекти. Тому спецоперацію із затримання Медведчука можна було організувати ще тоді, коли була відома точна адреса. Встановити зовнішнє спостереження за маєтком, дочекатися, коли Медведчук "стане на лижі", затримати його, відвезти до суду і далі до СІЗО - за порушення режиму домашнього арешту. Чому це не було зроблено - третє питання.

Ціну бачимо. Медведчук уже 48 днів міг давати свідчення про п'яту колону Кремля в Україні. Багато ворожих агентів могли бути викриті та знешкоджені. Життя багатьох українців, які стали жертвами окупантів, могли бути врятовані.

Щоб знайти відповіді на ці запитання, потрібні свідчення Медведчука. Якщо ж відпустити його в Росію через обмін, то його посібники, найімовірніше, виявляться безкарними.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/fiasko-kuma-putina-chto-teper-zhdet-medvedchuka-tyurma-v-ukraine-ili-konec-v-moskve-13042022-457313
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14.04.2022 00:40 Ответить
Спізнився трох. Борис раніше попередив Зе: «Якщо з ним нічого не трапиться, допоможу продати квартиру в Лондоні».
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14.04.2022 00:40 Ответить
Десь є відео, де бабка його попускає
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14.04.2022 00:51 Ответить
Досрочный ответ, чтоб не отвлекать Президента: "Орки, идите на йух!".Наша корова. И нам ее доить.
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14.04.2022 01:04 Ответить
Кацапам всім🖕
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14.04.2022 01:05 Ответить
Той незручний момент, коли за тебе вписується хто завгодно, навіть шолудивий спікер, але тільки не твій кум.
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14.04.2022 01:09 Ответить
Порвать тварь шелудивую.
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14.04.2022 01:19 Ответить
Пора отправить куйлу правое ухо медведчука.
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14.04.2022 01:22 Ответить
страшно то как
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14.04.2022 01:40 Ответить
Йдіть услід за вашим кораблем, *****, орки! Йдіть туди, куди сьогодні пішов ваш крейсер мацква, жаби! Квакайте там тихенько, щоб не злити ВСУ !!!
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14.04.2022 02:37 Ответить
саратовский ******** володин, наверное, что-то знает такое, что другие не знают...
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14.04.2022 04:15 Ответить
уже на лічноє перейшли ...яке блюзнірство скільки людей загинуло від рук кацапів ,а воно робить такі заяви ...
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14.04.2022 06:12 Ответить
Не парься это не Медведчук-это фейк
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14.04.2022 06:36 Ответить
Ще одне нацистське базікало вилізло.
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14.04.2022 07:33 Ответить
вАлодин, ты там приглядывай за кивой. Если с ним что-нибудь случится, сам знаешь, что с тобой будет!
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14.04.2022 08:37 Ответить
точнее надо приглядывать не за кивой а за его руками, мы то знаем на что он способен
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14.04.2022 10:19 Ответить
раскукарекался, петушара. Ты ходи, да оглядывайся, орк.
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14.04.2022 08:44 Ответить
Если что то случится с путлером отвечать придётся петушаре володину…. Да и другим кремлядям мало не покажется. Амведь время приближается и никому кримлевские кидарасы мало не покажется…
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14.04.2022 08:48 Ответить
"Если с медведчука хоть волос упадет, мы обстреляем Одессу из ракетного крейсера Москва!"
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14.04.2022 10:20 Ответить
Сказал, так, страшно. Клоун
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14.04.2022 11:10 Ответить
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