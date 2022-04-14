"Если что-нибудь случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", - спикер Госдумы РФ Володин

Спикер Госдумы РФ прокомментировал задержание кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, танцующего под дудку США", - говорится в сообщении.

По словам Володина якобы из-за этого Медведчука не поддерживают США и ЕС.

"Зеленский пытается подать его предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один. Все это понимают. Если что-нибудь случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", - говорится в сообщении.

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