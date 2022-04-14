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оккупация (9992) перехват (338)

Указ вышел - Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей будем сравнивать, - перехват разговора российского оккупанта на Донбассе. АУДИО

В рамках работы Межведомственного координационного центра при ГУР МО, при участии Национальной полиции Украины, получен очередной перехват разговоров военнослужащих противника, раскрывающих планы российского командования по войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГУР Минобороны.

Так, мобилизованный военнослужащий армии агрессора, Олег Карасев, рассказал жене о том, какие указания получили российские военные по поводу дальнейших действий в Украине: "Путин сказал, если до 10 мая нет… не сделаем, то все с землей равнять".

Согласно их информации, есть распоряжение "Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем пытаться. Наши контрактники ни х… продвинуться не могут. Засадили так (ВСУ), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день".

Этот разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности президента Путина.

Также читайте: "Понимаешь, что нах#й, Россия эта, нах#й, ничего не может, - перехват разговора оккупанта. АУДИО


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Топ комментарии
+54
Половину слов маты, и у жены и у мужа...
Этих персон и людьми не хочется называть..
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13.04.2022 23:56
+44
В Таїланді на острові Пхукет, видання Пхукет Ньюс провело голосування.
Чи треба заборонити в'їзд на острів туристам з параші !
87% тайців проголосувало за те щоб заборонити і тільки 3% ні.
Зараз світ поділяє не географія, а ментальність - ти належиш до цивілізації чи рашистів.?

Здохніть , кляті москалі 😡
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14.04.2022 00:02
+27
Америку відкрили, гляньте на Маріуполь, не можуть захопити - рівняють з землею.
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13.04.2022 23:54
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Правила форума Совет форумчан
Америку відкрили, гляньте на Маріуполь, не можуть захопити - рівняють з землею.
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13.04.2022 23:54 Ответить
історію треба вчить ‼️‼️‼️
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8 #Мазепи https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.

Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |

https://youtu.be/3a4WSaroOI0
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14.04.2022 00:13 Ответить
Половину слов маты, и у жены и у мужа...
Этих персон и людьми не хочется называть..
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13.04.2022 23:56 Ответить
Це кацапська національна ідея - зрівняти Україну з землею.

члін моржовий вам по усьому хлєбалу, а не Україна!
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14.04.2022 00:01 Ответить
В Таїланді на острові Пхукет, видання Пхукет Ньюс провело голосування.
Чи треба заборонити в'їзд на острів туристам з параші !
87% тайців проголосувало за те щоб заборонити і тільки 3% ні.
Зараз світ поділяє не географія, а ментальність - ти належиш до цивілізації чи рашистів.?

Здохніть , кляті москалі 😡
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14.04.2022 00:02 Ответить
87%+3%=90%. Щодо 10%, що залишились - мабуть, не могли второпати, що це за країна та в якій частині Африки вона знаходиться.
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14.04.2022 00:11 Ответить
Таіланд - це Африка?
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14.04.2022 04:50 Ответить
Я цього не казав. Лише припустив, що тайці там запоребрик шукатимуть.
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14.04.2022 08:22 Ответить
Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Залужному!
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14.04.2022 00:08 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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14.04.2022 00:10 Ответить
‼️‼️Надо эти аудио переговоры передавать иностранным журналистам - весь массив записей . Пусть работают на ПЕРВЫЕ ПОЛОСЫ ГАЗЕТ
А то Украина - 42 млн граждан , а какого-то болгарина Грозева постоянно пиарят , Вот на хрена ? С такими записями кацапских розмов и приказов - Украина будет на полосах сми год , даже если война закончиться скоро . Мир будет просыпаться и засыпать с мыслью об Украине
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14.04.2022 00:10 Ответить
Не буде. Вони ж звичайні нормальні люди. Такого тиску психіка не витримує. І є просте рішення - перемкнути канал. Занадто багато фактів не дають часу на роздуми і викликають зайвий стресс. Тому потрібно ретельно обирати факти і вагомо їх представляти в прайм-тайм. Для тих хто дійсно хоче знати більше є інтернет.
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14.04.2022 00:41 Ответить
Ви не розуміете структуру новин на Западе.
Ви дивитесь на цю тему с точки зору звичайного українця.
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14.04.2022 00:57 Ответить
Я багато років прожив на Заході. І мене добре навчали в LSE як формувати суспільну думку. А ще до цього навчали в КДУ ім. Шевченко радянським методам впливу. За останні 20 років нічого в цьому плані за винятком big data не змінилось. І це єдиний дійсно новий і важливий інструмент який діє швидше і непомітно.
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14.04.2022 01:05 Ответить
А Вы не задумывались почему в ЕС , Британии , США, Канаде считается нормой ежевечерние брифинги полиции для смив случае каких то событий , почему регулярно отслеживаются в сми проведение судов со съемкой из зала ?

ПОТОМУ ЧТО общество требует справедливости
А ПОЧЕМУ в Украине этого нет ? Потому что общество не созрело до уважения к правоохранителям и судьям ( бо есть проблемы с самими судьями и полицейскими) . Украинское общество не требует справедливости .

пример : в Словакии из-за убийства одного журналиста во всех городах вышли люди на протест и кабмин ушёл в отставку
А в Украине сколько журналистов убили ? Ответ напрашивается сам собой,
Так что ещё раз объясняю Вам , что записи телефонных переговоров в СМИ будут интересны западному обществу, их будут анализировать и складывать портрет кацапа.
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14.04.2022 03:16 Ответить
Не перебільшуйте зацікавленість пересічних європейців проблемами України. В них своїх проблем вистачає. Так, це проблеми іншого рівня і тому, як Ви вірно відзначили, вони вимагають справедливості для себе. Соціальна солідарність це те що відрізняє умовно православну Україну від умовно протестантської Західної Європи. Переварювати "лишню інформацію" просто немає часу якби комусь не хотілось до чогось привернути увагу. Привернули. Це добре. А от спроба влізти в кожну праску викличе реакцію відторгнення. Це як з ліками. Передозування викликає важкі наслідки. Інформація, безумовно має бути регулярною! Як серіал. Як кажуть поляки "що занадто то не здраво". Небезпеку кацапів вже зрозуміли, але для більш глибоко рівня усвідомлення потрібне правильне експертне дозування. У нас для того щоб перетворити кацапа в ворога і остаточно дегуманізувати цих варварів знадобилось 8 (вісім) років але фінальне зрушення в сприйнятті кацапів відбулося лише після початку вторгнення.
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14.04.2022 04:05 Ответить
Я дивлюсь Словацькі новини . Поки що Україна на першому місті . У европейців не богато матеріалу. Вот словацький журналист поїхав до Київа і робить репортаж с замінованих кацапами теріторий. Про мародерство, зґвалтування і розмови кацапов матеріалів нема - ЧОМУ ? Тому що журналісти не розуміють української мови ? Про те, що грузили намародерене в поштових відділеннях Біларусі материалів нема . ЧОМУ? А може журналісти НЕ ВІРЯТЬ в такий жах ? Про те що з України гонять в рашу авто - матеріалів нема
Тому записі з телефоними розмовами - саме те що треба для западних журналістів.
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14.04.2022 07:16 Ответить
VRAH ( враг) - по словацки « убийца» .

VRAŽDA ( вражда) - убийство
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14.04.2022 07:21 Ответить
ало-ало, ты тут? ... може здохла)))
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14.04.2022 00:24 Ответить
ЖЕНА ОЛЕГА КАРАСЁВА!
ЗАКАЖИ МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ.
МЕСТА ТАМ БУДУТ ДОРОЖАТЬ С КАЖДЫМ ДНЁМ.
ПОВЕРЬ МНЕ...

НУ А ДЕТИШКАМ СКАЖЕШЬ, ПОГИБ МОЛ ПАПАНЯ ВАШ НЕ ЗА ***...
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14.04.2022 00:25 Ответить
А ми у відповідь москву з землею зрівняємо.
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14.04.2022 00:56 Ответить
Вдарити по Ростову, Білгороду.Зрівняти їх з землею. Треба брати приклад з Ізраїлю, на кожен обстріл, руйнувати дома цапські. Ніхто не звинувачує Ізраїль у такої тактики.Кров за кров та око за око.
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14.04.2022 01:04 Ответить
Помиляєтесь. ООН офіційно прирівняло ізраїльський сіонізм до комунізму і фашизму. Якби не вето які постійно накладає США в ООН стосовно рішень спрямованих на протидію сіоністській політиці то від Ізраїлю б уже і місця на карті не лишилось - ізолювали і задавили б санкціями. Ізраїль не може бути прикладом для України бо діє неадекватно. Наприклад, декілька років назад за смерть одного солдата цахалу було розстріляно ціле місто і вбито 1119 палестинців. Навіть німецькі фашисти такого не робили. За смерть одного рядового вони "гуманно" розстрілювали 10 заручників, а за 1 офіцера 100. В Україні ізраїльське лобі приховує цю інформацію але в світі це широко обговорюється. Розумієте, це вже не традиційне "око за око"... Як то кажуть, не можна бути "трошки вагітною". Або/або.
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14.04.2022 02:05 Ответить
Було б добре, якби ви навели джерело про такі діі Ізраілю.
Бо Гуглем нічого такого не знаходиться.
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14.04.2022 04:56 Ответить
Є така дуже впливова організація "Антидиффамаційна Ліга" в якій вважають що інформація такого типу є "наклепом" на все єврейство...
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14.04.2022 05:18 Ответить
... на відміну від нас євреї створили собі ,,залізний купол" по захисту своїх дій як держави так дій євреїв у будь-якій країні, і як тільки єврея притягають до відповідальності за економічні, політичні чи кримінальні злочини, це відразу класифікується, як антисимітизм - безпрограшний варіант.
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14.04.2022 06:48 Ответить
Цю розмову, перекладену на всі мови світу - повинна почути влада і населення всіх країн світу, що підтримують Україну.

Це повинно бути на перших шпальтах провідних світових газет!

Це прямий доказ геноциду Держави!!!
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14.04.2022 02:22 Ответить
Підтримую !!!
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14.04.2022 07:23 Ответить
А **** , освободители, дети собаки , как женщины , с низкой социальной ответствиннтью ,.. И ещё одна ремарка , я со своей женой если говорю на руском, такой язык 😝, не употребляю , это не руский, мы не хотим говорить, на таком, поносе, . И это их так в школах учат????
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14.04.2022 09:27 Ответить
Алло алло ты тут ? Ты уже и накуй ей не нужен она спать пошла , надеюсь следующий звонок вне досягаемости , потушен наглухо , **** сровняли с землей , упакован в мешок с любовью и калом ...Доложите *****..
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14.04.2022 23:42 Ответить
Скоро мы ******** всех кто пришел к нам с оружием.А потом будем равнять рашу-парашу.Таким ********* нету прощения и пощады.Рвать и резать кацапов ******,планы на будущее
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15.04.2022 08:07 Ответить
 
 